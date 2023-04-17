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Казань могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год

11:05, 17.04.2023 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 7
Казань могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за неактивности жителей Казани город могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год. Об этом на «деловом понедельнике» заявил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Голосование по выбору приоритетных для благоустройства в следующем году общественных пространств стартовало 15 апреля. В нем могут принять участие казанцы в возрасте от 14 лет, то есть более 1 миллиона жителей города.

— Но, к сожалению, как показал прошлый год, в голосовании приняли участие только 62 тысячи казанцев, а это всего лишь 6% от горожан, который могут отдать свой голос за то или иное пространство. Хочется обратить особое внимание, что, если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут и Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год, — сказал Игорь Куляжев.

В Казани в список для голосования включены 30 объектов. Список сформирован с учетом поступивших обращений и пожеланий горожан.

скриншот трансляции

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь призвал посоветоваться и правильно донести информацию до горожан.

Голосование продлится до 31 мая. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Надо проголосовать
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  • Анонимно 17 апр
    Где парк Спортивный, который выиграл в голосовании 2 года назад? Его даже в планах нет
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  • Анонимно 17 апр
    Давайте примем активное участие, ведь хорошая программа, не хотелось бы ее потерять.
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    Анонимно 17 апр
    да, очень жаль будет
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  • Анонимно 17 апр
    Вы действительно верите в то, что лайками финансируете благослстояние???
    Ну-ну )))
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  • Анонимно 17 апр
    но мы нормально таки урвали
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    Анонимно 17 апр
    Да, очень красивым стал город
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