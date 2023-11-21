В Ново-Савиновском районе Казани откроют детский сад на 220 мест

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru (архив)

В 59-м квартале на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани откроется детский сад. Заключение о соответствии требованиям проектной документации от Госстройнадзора Татарстана уже получено, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

В здании планируют открыть 12 групп на 220 мест, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В здании расположены музыкальный и спортивный залы, а также кабинет психолога.

Особое внимание уделят работе с семьями. Для этого в дошкольном учреждении откроют большой коворкинг-центр и психологическую службу по сопровождению семей.

realnoevremya.ru (архив)

Детский сад начали строить в марте 2022 года по национальному проекту «Демография». В июле строительство было завершено на 73%.Оставалось выполнить прокладку наружных сетей теплоснабжения, канализации и водопровода, отделочные работы, благоустройство игровых площадок и в целом территории детского сада.



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Айрат Назипов