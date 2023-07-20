Замглавы Минэкономразвития России похвалил Татарстан за реализацию нацпроекта «Производительность труда»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов остался доволен уровнем реализации национального проекта «Производительность труда» в Татарстане. Он считает, что в республике собралась «профессиональная команда, которая реализовывает серьезные задачи».

— Самое главное, что в регионе видна динамика. Мы посетили ряд предприятий в Татарстане, здесь есть современные производства, на них видны опережающие темпы роста развития, опережающие темпы роста выручки на предприятиях, фонды оплаты труда. Республика принимает активное участие в проекте. В Татарстане не сбавляют темпы реализации этого нацпроекта, — передает слова Мурата Керефова с проходящего в Казани форума «Производительность 360» журналист «Реального времени».

Национальный проект «Производительность труда» нацелен на увеличение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Это 700 видов деятельности. Планируется, что к 2024 году нацпроект обеспечит темпы роста производительности не ниже 5% в год, а прирост производительности труда составит более 20%.

realnoevremya.ru/Артур Казанцев

Также Мурат Керефов рассказал об особенностях форума «Производительность 360». По его словам, участники обмениваются опытом и знаниями. Сама программа «достаточно насыщенная».

Форум «Производительность 360» — это ежегодное деловое мероприятие, на котором представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем делятся лучшими практиками повышения производительности. Он идет в эти минуты в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. Деловое мероприятие продлится два дня. Участников и гостей форума уже поприветствовал президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность, что инициативы и рекомендации, которые предложат участники форума, «обязательно будут востребованы».



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Айрат Назипов, Артур Казанцев