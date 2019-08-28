Айрат Хайруллин: «Цифровизация затронет реальный сектор экономики»

В этом году в Татарстане в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» подключат к интернету 497 объектов соцсферы

IT-решения затронут все сферы жизни человека — в конечном итоге они должны принести пользу жителям республики и улучшить их благосостояние. От хода нацпроекта «Цифровая экономика» зависит реализация других 12 нацпроектов в Татарстане. Какую пользу принесет цифровизация сельским жителям и горожанам, юным и немолодым татарстанцам, социальной сфере и бизнесу обсудили во время общественных слушаний по нацпроекту, которые организовало региональное отделение «Единой России» в IT-парке «Точка кипения». Подробности — в материале «Реального времени».

Вы — уже в цифровой экономике

Участниками общественных слушаний по нацпроекту «Цифровая экономика» стали представители бизнеса и муниципалитетов. Не все горожане хорошо себе представляют, что дает цифровизация. Жители сельской местности тем более далеки от этой темы. Министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин популярно объяснил присутствующим, для чего нужна «Цифровая экономика».

Если вы пользуетесь на смартфоне сервисом «Яндекс.Такси» — вы уже в цифровой экономике. В некоторых кинотеатрах и магазинах вместо кассиров — автоматические кассы. Кнопкой на смартфоне человек заказывает услугу напрямую без посредников. Цифровизацией будет пронизана любая сфера человеческой жизни. По словам министра, чтобы получить справку в бассейн, человек тратит время на «санкционные действия» — ходит по разным кабинетам. А в итоге ему могут сказать, что справка такого образца не подходит. «Сквозная» цифровая трансформация» скоординирует действия нескольких инстанций, и человек получит вожделенную справку в бассейн, за которой раньше гонялся несколько дней, обратившись в онлайн-сервис. В сельской местности нет необходимости ежедневно забирать мусор из контейнеров. Если в контейнерах будут установлены датчики, оператор машины будет получать информацию, когда ему можно забрать отходы.

Заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов рассказал не просто о 260 электронных услугах (которые будут реализовывать в республике в ближайшее время), а о решении жизненных ситуаций. Рождается в семье ребенок — нужно оформить свидетельство о рождении, прописку, субсидии. Как это сделать женщине, муж которой днем занят работой? Услуги будут работать так, что семья сможет оформить все необходимые документы, не выходя из дома. В республике действует система опросов — прямой канал сбора информации от населения, например, о выборе территорий для благоустройства. В 2019 году в Татарстане провели 13 опросов, в которых приняли участие 450 тыс. жителей республики.

«Умные» технологии

«Умный» город улучшает качество жизни с помощью цифровых технологий. К примеру, в Иннополисе создали две сети интернета вещей. На их базе протестировали решения в области «умного» ЖКХ по автоматизации сбора данных с приборов учета. В Альметьевске реализуют проект, в рамках которого видеокамеры распознают лица. За несколько месяцев эта система помогла задержать 7 преступников и 26 человек, совершивших административные правонарушения. «Умные» домофоны в Казани вызывают экстренные службы, сообщают жильцам о долгах за ЖКУ и даже поздравляют с днем рождения. Современные технологии приходят к людям разных возрастов, помогают переобучаться, дают возможность трудоустроиться. На стадии разработки новые суперсервисы. Уже в этом году запустят суперсервис, который поможет двум участникам ДТП обратиться в страховую организацию без привлечения службы ГИБДД.

Детские технопарки «Кванториум» действуют в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске. В 50 школах республики более 900 детей обучаются в IT-классах. В этом году еще в 97 школах районов создадут такие минитехнопарки, там будут 3D-принтеры, квадрокоптеры, современное оборудование, позволяющее, по выражению министра, быть «в глобальном тренде». К 2021 году к интернету подключат 1913 социально значимых объектов, 497 из них — школы, больницы, пожарные части — уже в этом году.

Нацпроект — в «Точке кипения»

Директор технопарка «ИТ-парк» Антон Грачев рассказал о поддержке цифровых инициатив. Их разработчики могут заявляться на конкурсы и получать бюджетное финансирование через несколько фондов, которые поддерживают развитие информационных технологий. IT-парк «Точка кипения» представляет площадку, где будут пересекаться компании со своими современными решениями, фонды, компенсирующие расходы на реализацию проектов, представители малого и среднего бизнеса и муниципальных районов, которые будут узнавать в технопарке о новых цифровых возможностях.

— Врачи записывают информацию на бумаге и в картах, что-то может потеряться — бумажные носители используются неэффективно, — поясняет Айрат Хайруллин. — Цифровая медицинская карта будет перемещаться виртуально по республике и хранить все данные, если даже человек меняет место жительства. Сельские жители смогут записаться по электронной очереди на прием к врачу, например в ЦРБ, не выезжая из села, а придя в фельдшерско-акушерский пункт. 97 сельских школ с IT-классами — это наши маленькие точки роста. Цифровизация затронет реальный сектор экономики. Президент республики поставил перед нами четкую задачу: эффективность вложений, максимум отдачи.

Средства автоматизации позволяют бизнесу снижать себестоимость продукции и издержки. Айрат Хайруллин отметил, что КАМАЗ — лидер в Татарстане в сфере информационных процессов. Завод разрабатывает модели цифровых кабин, беспилотные машины.

— Понимание руководителей районов, учреждений, предприятий далеко не всегда в полной мере соответствует тем задачам, которые ставит нацпроект. И когда мы говорим о «Цифровой экономике», в первую очередь обращаем все взоры к минсвязи. Сегодня присутствующие получили исчерпывающую информацию из первых рук. Минсвязи сделает выводы, какие вопросы еще беспокоят людей. Высказали несколько полезных предложений для работы министерства и предприятий, муниципальных образований. С помощью цифровой экономики анализируется общественное мнение. Думаю, вопросы реализации нацпроектов нуждаются, чтобы изучение общественного мнения было еще более серьезным, значимым и результативным. И конечно, эти общественные слушания — это ответственность «Единой России» за реализацию нацпроекта. Самое главное, чтобы его результаты почувствовала каждая семья, каждый житель республики, — подвела итог встрече заместитель председателя Госсовета РТ, председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов Татьяна Ларионова.