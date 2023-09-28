В Авиастроительном районе Казани организуют одностороннее движение на четырех улицах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в октябре 2023 года на улицах Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской организуют одностороннее движение. По расчетам властей, новая схема поможет сократить число пробок в северной части Авиастроительного района города, а пропускная способность увеличится с 3 680 до 4 639 машин в час.

В связи с нововведениями изменится схема движения автобусов №№37, 40, 42, 78, 92с и 93, предупреждает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани. Организуют три новые остановки «Ул.Пржевальского» — возле дома №4 по ул.Пржевальского, «Ул.Циолковского» — возле дома №11 по ул.Пржевальского и «Ул.Камчатская-2 — у дома №31 по ул.Камчатской.

скриншот realnoevremya.ru с сайта мэрии Казани

Планы решить проблему с пробками в северной части Авиастроительного района Казани анонсировали в феврале 2023 года. Для этого на ремонт улиц Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выделили 250 млн рублей. Работы завершены.



Отремонтировано в обей сложности 3,25 км. Уложен верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на площади 28,7 тысячи «квадратов». Рабочие установили 374 дорожных знаки, пешеходные ограждения, элементы освещения и светофоры, нанесли новую разметку.

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Татьяна Демина