Доходы россиян и борьба с бедностью — о чем послание Путина Федеральному собранию?

Эксперты о главных темах и особенностях обращения президента России к парламенту страны

Завтра, 15 января в 12 часов по московскому времени, с посланием Федеральному собранию выступит президент России Владимир Путин. Сам перенос послания с конца февраля на середину января, да еще и в день открытия либерального Гайдаровского форума, уже вызвал множество спекуляций. Многие предполагают, что Послание-2020 будет «особенным», «большим нагоняем чиновникам», «резким поворотом Путина» и «хорошим знаком для россиян». И во всяком случае менее военизированно-антизападным, чем прошлогоднее: основной удар придется по чиновникам правительства РФ, в том числе из-за снижения реальных доходов россиян и промедления в реализации нацпроектов. Газета «Реальное время» изучила как радикальные, так и мягкие предсказания политиков, экспертов и политологов о том, чего ждать от выступления главы государства.

Шквал спекуляций из-за переноса даты послания

Трансляцию послания президента Федеральному собранию можно будет посмотреть на Первом канале, «России 1», сайте «Вести.Ru», ОТР, «Мире». Обращение российского лидера к обеим палатам парламента — процедура, закрепленная в статье 84 Конституции РФ: в своем обращении президент обязан отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях политики. Помимо сенаторов и депутатов Госдумы на мероприятии по традиции присутствуют члены правительства, главы регионов и общественные деятели.

Факт переноса послания на месяц вперед заставил экспертов и наблюдателей спекулировать о главных темах его выступления. Масла в огонь добавил в начале января и сам глава государства, намекнув о ключевых темах своего обращения. Уже месяц в СМИ, телеграм-каналах и интернете пишут, что послание станет «особенным», «большим нагоняем чиновникам», «резким поворотом Путина» и «хорошим знаком для россиян».

Ранее, до 2008 года, послания Федеральному собранию проводились в конце февраля или весной (чаще всего в апреле и мае). Традиция началась с первого послания Бориса Ельцина 24 февраля 1994 года. Президент Дмитрий Медведев впервые с посланием ФС выступил в ноябре, после чего он и вернувшийся в кресло президента РФ Владимир Путин выступали только в конце года, в ноябре или декабре. К прежней традиции Путин вернулся, выступив в 2018 году в марте. Год назад к ФС глава государства обратился 20 февраля. В начале января президенты РФ с посланием еще ни разу не выступали.

Помимо сенаторов и депутатов Госдумы на мероприятии по традиции присутствуют члены правительства, главы регионов и общественные деятели. Фото kremlin.ru

Любопытно, что на этот раз — и тоже впервые — со своим посланием Путин выступит в день открытия либерального Гайдаровского форума, на котором должен тогда же выступить и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Перенос даты вызвал в конце прошлого года ряд спекуляций: якобы послание изначально должно было пройти в марте, но было перенесено на 15 января, и в администрации президента сотрудники в связи с этим вынуждены были отменить отпуска. Пресс-секретарь назвал это «спекуляциями», и в ответ на вопрос, не рановато ли президент выступит перед ФС, сказал: «Почему рано? Все выходят на работу девятого числа». Владимир Путин выступит с посланием уже в 16-й раз (четыре раза с ним выступал Дмитрий Медведев).

Главная тема — снижение реальных доходов россиян

Достоверно темы послания президента в настоящий момент неизвестны, неизвестны они были и самому Владимиру Путину: по его словам, текст послания к 4 января существовал лишь в вариантах. Однако политики и эксперты делают определенные выводы о вероятных вопросах, которые должен поднять завтра Владимир Путин. Они исходят из его последнего большого выступления во время пресс-конференции 19 декабря. Тогда глава государства сильно удивил предложением убрать оговорку о двух президентских сроках подряд из Конституции, заявил о том, что «снижение реальных располагаемых доходов граждан — очень плохо», добиваться экономического роста необходимо, но «разбрасывать деньги не будем», и предложил сделать выходным днем 31 декабря.

В числе прочего Путин заявлял, что новой пенсионной реформы в ближайшем будущем ждать не стоит, и отказался менять модель управления здравоохранением. Сделал ряд важных внешнеполитических заявлений, из которых следовало, что «русский и белорусский народ — это почти одно и то же», ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — неприемлемо, отстранение России от Олимпиады — несправедливое решение, а Ленина из Мавзолея выносить не будут.

Исходя из тем пресс-конференции, можно с уверенностью предположить, что в своем послании Путин обязательно прокомментирует снижение реальных располагаемых доходов граждан. Тем более что об этой теме Путин сам рассказал еще 4 января, прямо назвав в числе приоритетных «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности»:

— Эти решения должны состояться, — заявил президент. — Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения.

Исходя из тем пресс-конференции, можно с уверенностью предположить, что в своем послании Путин обязательно прокомментирует снижение реальных располагаемых доходов граждан. Фото Олега Тихонова

Будет ли Путин избираться на третий срок?

С тем, что вопросы благосостояния граждан и здравоохранения первичного звена с развитием лекарственного обеспечения россиян будут подняты Путиным и в послании Федеральному собранию, согласен, например, и первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной работе Андрей Исаев. Кроме того, по его мнению, прозвучит «и тема поддержки бизнеса, поддержки инвестиций в российскую экономику».

Не может не прокомментировать Путин и возможный союз с Белоруссией, по поводу которого Александр Лукашенко в конце года в грубой манере высказался так: «Извините, на хрена нужен кому такой союз?» Торг между белорусскими и российскими властями идет, впрочем, уже лет 20, и главной его темой служит скорее ситуация с поставками углеводородов в Беларусь. Будет ли глава государства вести речь о новом союзе с белорусами и полной интеграцией с соседней республикой, что потребует внесения изменений и в Конституцию РФ, таким образом, очень сомнительно. Хотя ряд политологов все же не исключили, что 15 января Путин объявит о новом союзе с Белоруссией: судя по графику президента и его политической активности, на первом месте сейчас вопросы Союзного государства, уверены они.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, обратил внимание на желание Путина внести поправки в Конституцию, и уверен, что в своем послании он слова «подряд» из статьи о количестве президентских сроков вновь предложит исключить, что приведет к возможности третьего срока для нынешнего главы государства (это ударит косвенно и по позициям Дмитрия Медведева, который по этой причине не сможет порулить страной хотя бы 4 года, как в 2008—2012 годах).

Не может не прокомментировать Путин и возможный союз с Белоруссией. Фото kremlin.ru

Путин 15 января подведет первые итоги реализации нацпроектов

Кроме того, политические наблюдатели определенные выводы о темах нового послания президента Федеральному собранию делают из прошлогоднего, которое стало одним из самых громких за последние годы. Тогда, напомним, Путин, подробно рассказал о национальных проектах, которые должны будут способствовать достижению нового качества жизни для всех поколений россиян. «Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить», — заявил тогда он. И добавил, что уже в ближайшее время, в 2019 году, «люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему» — судя по его высказыванию 4 января, очевидно, как считает сам Путин, этого, увы, так и не произошло.

— Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего [2020] года подведем первые итоги работы по национальным проектам. И сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти, — предупредил он.

«Говорить будет о том, что у всех на устах — реальные доходы упали»

Путин обязательно подведет 15 января первые итоги национальных проектов, и выскажет доверие или недоверие правительству Дмитрия Медведева — что может привести и к отставкам отдельных министров — в этом сходится большинство экспертов. Частично об этом уже говорил в декабре прошлого года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. С учетом того, что до 2016 года он был первым замруководителя администрации президента, можно с уверенностью говорить, что его устами глаголил и сам Путин. Так, Володин фактически обвинил кабмин Медведева в затягивании исполнения предыдущего послания главы государства. Если сама Госдума выполнила это послание, по подсчетам Володина, «на 81%» (законы вступили в силу по 70 из 86 пунктов, из которых состоит план реализации послания — 2019), то некоторые отраслевые министерства не только не внесли законопроекты, направленные на реализацию послания президента, но и не подготовили нормативные акты: «Не все ответственно подходят к исполнению своих обязанностей», — заметил Володин.

— Мы уже предполагаем, какие задачи президент будет ставить во внутренней политике. Конечно, говорить он будет о том, что сегодня у всех на устах (и мы неоднократно об этом говорили): о том, что число россиян, испытывающих экономические трудности, растет, реальные их доходы упали, покупательная способность в связи с этим тоже несколько лет находится в стагнации, — рассказал «Реальному времени» депутат Государственной думы РФ, председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. — Уровень бедности не то что уменьшился, а в какой-то момент даже увеличился. Это беспокоит всех и нас, как депутатов ГД, так как мы в каждодневном режиме взаимодействуем с избирателями. Мы надеемся, что со стороны главы государства будут предложения по сокращению бедности.

«Повысить уровень жизни россиян»

Депутат также надеется, что президент в своем послании расскажет и о необходимости увеличения зарплаты, в том числе и в бюджетной сфере. В части зарплаты есть рычаги у власти как раз по бюджетникам, у которых очень низкие заработки сегодня, считает народный избранник. Наконец, Гильмутдинов ждет и дальнейших предложений по поддержке семьи, заявлений по вопросам демографии — напомним, что в прошлом послании Путин уже говорил о поддержке семей с детьми и о том, что до конца 2020 года медпомощь должна быть доступной во всех населенных пунктах страны.

— Это очень важно, семью надо укреплять, создавать условия, чтобы семья была крепкой, а не разваливалась в течение пяти лет! У нас показатели очень плохие, и в Татарстане тоже до 45 процентов новых семей разводятся, в ряде субъектов до 75 процентов семей разводятся! Откуда при такой ситуации будет хорошая демография?! — задался вопросом в беседе с корреспондентом «Реального времени» депутат Госдумы РФ от Татарстана. — Будем надеяться, глава государства выскажется по поддержке многодетных семей, стимулировании рождаемости в стране.

С ним согласен и Олег Морозов, сенатор Совета Федерации РФ от Татарстана, в прошлом экс-начальник Управления президента РФ по внутренней политике. Хотя, оговорился он, предположения об идеях президентского послания — «всегда гадание на кофейной гуще».

— Можно только предполагать, о чем Владимир Путин выскажется в своем послании. Когда-то я сам принимал участие в написании его посланий, теперь у меня такой возможности нет. Но сам президент уже назвал центральную тему своего выступления — это тема экономических решений, которые позволили бы существенно повысить уровень жизни россиян, их реальные доходы и преодолеть бедность. В том числе могут быть затронуты те ситуации, когда человек работает, но его доходы ниже уровня бедности! Это будет центральной частью внутриполитического послания президента, — считает сенатор.

Отказ от идеи всемирного полицейского и многополярный мир

В своем прошлом послании Владимир Путин говорил о разработках и испытаниях нового оружия в России, что вызвало сильную реакцию на Западе, где решили, что таким образом Москва может нарушить хрупкий баланс международных отношений. Таким образом, можно предположить, что завтра Путин расскажет о внешнеполитических угрозах и/или мирных отношениях с Западом и результатах переговоров с украинскими властями в декабре прошлого года. Главный акцент по международной обстановке будет сделан «с учетом происходящего на Ближнем Востоке» (конфликт между Ираном и США), уверены в «ЕР». Ряд наблюдателей, к слову, отмечают, что в последнюю перед посланием неделю Путин занимался в основном международными проблемами, что не могло не повлиять на текст послания, который глава государства обычно правит лично: он за короткое время посетил Турцию, провел военно-морские учения в Крыму и переговорил с главой Германии Ангелой Меркель.

— Что касается внешнеполитической части, то совершенно понятно, что здесь главной темой станет вопрос, как в условиях тотальной международной нестабильности и постоянных внешних вызовов, нарушения всех норм и правил со стороны ряда стран, в том числе США, обеспечить собственно эту мировую стабильность. Причем речь пойдет не только о ситуации на Ближнем Востоке, а о нестабильности уже во всем мире. Сейчас появляется все больше сторонников и нашего, российского, понимания современного мира и принципов безопасности. То есть идея всемирного полицейского, который в одиночку обеспечивает международную безопасность — она рухнула! — поделился своим мнением с «Реальным временем» Олег Морозов.

«Даже в ряде стран НАТО раздаются голоса недовольства в отношении Соединенных Штатов»

По его словам, сейчас уже все понимают, что этот полицейский — в лице США — ведет себя «зачастую непредсказуемо, абсолютно неадекватно, и только увеличивает напряженность в мире, снижая безопасность для всех». Понимают это не только в регионах, где он, «полицейский» в лице США, проявляет агрессию: политика экономических санкций сказывается и на европейских странах тоже.

— Мы уже слышим, что даже в ряде стран НАТО, самих европейцев, как раздаются голоса недовольства в отношении Соединенных Штатов. И это показывает, что мы можем предлагать ту картину мира, мироустройства, которая будет приемлема для большинства стран. Думаю, что Путин будет говорить, в том числе и об этом, — уверенно заявил Морозов. — И речь идет вовсе не о возврате к биполярному миру времен противостояния США и СССР, речь идет о создании многополярного мира, устроенного не на принципах и правилах, которые нравятся или не нравятся США, а на принципах, которые принимаются всеми и становятся общепризнанными. То есть речь идет о той роли, которую когда-то выполняло международное право.

По словам Морозова, сейчас уже все понимают, что этот полицейский — в лице США — ведет себя «зачастую непредсказуемо, абсолютно неадекватно и только увеличивает напряженность в мире, снижая безопасность для всех». Фото facebook.com/WhiteHouse

Основной удар не на Запад, а на собственных подчиненных

Еще одним источником тем Послания-2020 можно считать новогоднее выступление президента. В нем был сделан акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы, но послание было лишено почти полностью воинственной риторики или политической направленности, что существенно отличало его от других поздравлений, отмечают политологи. В конце 2018 года, например, Владимир Путин призвал россиян к сплоченности и единству для решения главных задач, добавив, что «помощников у нас никогда не было и не будет». На этот же раз не было и слова о необходимости борьбы с террористическими организациями или о том, чтобы отстаивать интересы России за рубежом.

В целом же, многие наблюдатели отмечают, что основной удар нового послания придется не на западные страны, а на чиновников. Некоторые телеграм-каналы (близкие к администрации президента) предсказывают правительству «большой нагоняй» и полагают, что, отвечая на запросы общества, уставшего от милитаристской риторики и холодной войны с Западом (а это бьет в том числе и по реальным доходам россиян), новое послание Путина будет социально ориентированным и посвященным вопросам «социальной справедливости», так как «необходимость сплочения нации перед лицом внешних угроз однажды может пасть перед вызывающими все большее недовольство электората застоявшимися проблемами на внутреннем треке».

С этим согласны и представители КПРФ. Они предполагают, что в результате роста протестных настроений, которые фиксируют и в администрации президента, и сам Путин, в его окружение готовы к смене лиц «на самой верхней ступеньке власти, но — только на их собственных условиях». И главным образом глава государства в своем послании попытается дистанцироваться от своих подчиненных, устроив чиновникам тот самый «большой нагоняй» в стиле «царь хороший, бояре плохие». В сегменте «радикальных политологов» уже сам факт переноса даты послания Федеральному собранию объясняют тем, что Кремль якобы «готовит страну к конституционной реформе и «транзиту власти», пытаясь реализовать неожиданный для многих сценарий намного раньше 2024 года».

Многие наблюдатели отмечают, что основной удар нового послания придется не на западные страны, а на чиновников. Фото kremlin.ru

Путин может заставить открыть кубышку Фонда национального благосостояния

В самом мягком случае, прогнозируют эксперты, призвав решить проблему реальных доходов населения, Путин может заставить правительство РФ, в первую очередь Минфин РФ, открыть «кубышку» Фонда национального благосостояния с его объемом почти в 8 трлн рублей. Этого в частности ждет заместитель главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин («Возможно, президент даст свои указания по поводу расходования средств Фонда национального благосостояния, объем которого превысил 7 процентов от ВВП»). Тем более то же самое призывают сделать уже не первый год и левые — от КПРФ до «Справедливой России».

Интересно, что представители обеих левых партий парламента уже заявили о том, что ждут от президента РФ «изменения социально-экономического курса», что, по их мнению, должно выразиться «в кадровых перестановках в финансово-экономическом блоке правительства». В таком случае отставка может грозить не только министру финансов Антону Силуанову (противник открытия «кубышки»), но и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, представляющей как раз «либеральную партию» российского истеблишмента. Но на это глава государства при последних успехах Центробанка вряд ли пойдет.