В Татарстане начали ремонтировать дорогу Азнакаево — Ютаза — М-5

В Азнакаевском районе Татарстана начали ремонтировать дорогу Азнакаево — Ютаза — М-5 на участке км 10,5 — км 12,0. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,5 км, сообщает пресс-служба Миндортранса республики. Сейчас дорожные службы выполняют земляные работы и мероприятия по устройству верхнего слоя покрытия, укреплению обочин в полном объеме.

— На объекте предусмотрены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной мелкозернистой смеси А11Нн и устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11, площадью 10 тыс. 500 кв. м, а также укреплению обочин щебнем с расклинцовкой асфальтогранулятом на площади 3 тыс. кв. м, — рассказали в ведомстве.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На прошлой неделе начались работы по капитальному ремонту трассы М-7 «Волга» — Баландыш, на участке км 6,7 — км 10 в Тюлячинском районе Татарстана. Протяженность ремонтируемого участка составит 3,2 км.



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Айрат Назипов