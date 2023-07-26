В Татарстане с начала года количество самозанятых выросло на 30,5 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Количество самозанятых в Татарстане увеличилось на 30,5 тысячи человек с начала этого года, сообщили в Минэкономики республики.



Суммарно задекларированный доход татарстанских самозанятых составил более 22,5 млрд рублей.

Рост числа самозанятых наблюдается во всех районах Татарстана. Этому способствуют меры поддержки, оказываемые по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». В регионе действует комплекс мер: это выход на онлайн-площадки и организация для них специальных торговых мест и ярмарок.

С начала года приняли участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях более 300 самозанятых. В числе таких мероприятий — трехдневная ярмарка «Я и есть Татарстан» в Дни Российского предпринимательства, на которой самозанятые заработали более 10 млн рублей. Для плательщиков налога на профессиональный доход Центр «Мой бизнес» постоянно проводит бесплатные обучающие программы по выводу их продукции на маркетплейсы.

realnoevremya.ru/Василий Иванов

В Казани с начала 2023 года число самозанятых выросло на 11,3 тысячи. В городе зарегистрировано 84,7 тысячи субъектов, занимающихся малым и средним бизнесом. За полгода их число увеличилось на 4,3 тысячи.



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Маргарита Головатенко