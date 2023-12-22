В Нурлате по нацпроекту запустили новую систему водоснабжения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нурлате запущена новая система водоснабжения, построенная по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

Новая станция водоподготовки позволит обеспечить питьевой водой 32 тысячи жителей Нурлата. В будущем к системе подключат также близлежащие населенные пункты.

Новая станция заменит прежний городской водозабор, который построили еще в 1970-х годах. Он находился в аварийном состоянии и не обеспечивал надежное и качественное водоснабжение города.

— За время реализации национального проекта в республике построено 6 объектов питьевого водоснабжения, и 4 из них — только в текущем году. Помимо города Нурлата, новая станция водоподготовки появилась в Алексеевском муниципальном районе, построены сети водоснабжения в селах Суровка и Белоус Тукаевского района, — рассказал глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле во время рабочей поездки раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства станции водоподготовки в Нурлате. Тогда было проложено 28,4 километра водопроводных сетей, смонтированы все 77 колодцев, прорублено три новые скважины, готово здание водоподготовки.



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Айрат Назипов