Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммнуального хозяйства РТ
Общая информация
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан проводит государственную политику и осуществляет управленческие функции в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве республики, а также координирует деятельность в этих сферах других органов исполнительной власти (в случаях, предусмотренных законодательством).
Основные задачи министерства:
- реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, ЖКХ;
- определение стратегии развития строительного и жилищно-коммунального комплексов РТ;
- осуществление межотраслевой координации в установленной сфере деятельности министерства.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 10
- Телефон: (843) 231-14-10
- Email: msagkh@tatar.ru
- Сайт: minstroy.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.08.2017