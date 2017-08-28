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Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммнуального хозяйства РТ

Министерства

Общая информация

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан проводит государственную политику и осуществляет управленческие функции в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве республики, а также координирует деятельность в этих сферах других органов исполнительной власти (в случаях, предусмотренных законодательством).


Основные задачи министерства:

  • реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, ЖКХ;
  • определение стратегии развития строительного и жилищно-коммунального комплексов РТ;
  • осуществление межотраслевой координации в установленной сфере деятельности министерства.
Руководитель - Файзуллин Ирек Энварович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 10
  • Телефон: (843) 231-14-10
  • Email: msagkh@tatar.ru
  • Сайт: minstroy.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 28.08.2017

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