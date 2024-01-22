Стройкомплексу Татарстана «прописали» программу ликвидации ветхого ЖКХ

Раис Татарстана увещевал глав районов в составе Казанской агломерации, лишившихся градостроительных полномочий

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Под «пристальное внимание» поручил взять вопросы эффективного освоения казенных средств в строительном комплексе раис Татарстана, выступая на итоговой коллегии республиканского Минстроя. «К сожалению, когда есть стройка и бюджетные деньги, идет планирование ненужных объемов, завышение количества учебных мест, коек и так далее»,— посетовал он. Глав районов вокруг Казани Рустам Минниханов призвал придерживаться новой схемы, согласно которой у них забрали право разрабатывать генпланы своих территорий. В целом же работе строителей, побивших новый рекорд по вводу жилья и победивших проблему обманутых дольщиков, дали высокую оценку.



Рекордный ввод жилья, победа над долгостроями и проблемы с сетями



За год доходы строительного комплекса Татарстана выросли до рекордных 700 млрд рублей (+114%). Объем услуг в сфере ЖКХ организаций составил около 59,5 млрд рублей (+14,5%). Выросла и средняя зарплата строителей — до 51,3 тысячи (+108,3%). С основных достижений в отрасли начал свой доклад глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Налоговые поступления предприятий выросли на 23%, в бюджеты всех уровней перечислили 50,4 млрд рублей. Снизилась почти на 31% налоговая задолженность, но проблема еще остается.

— Несмотря на принимаемые меры, общая налоговая задолженность оценивается в 2 млрд 985 млн рублей. Свои обязательства перед бюджетом не выполнили 5 446 организаций. Наибольшая налоговая задолженность отмечается по организациям в крупных городах республики и ряде муниципалитетов, — заметил министр.

В минувшем году республика ввела 3 млн 436 тысяч кв. метров жилья. Татарстан сохранил лидерство в ПФО, заняв 6-е место по стране. Новый инструмент поддержки стройотрасли «Инфраструктурное меню» помог запустить проекты модернизации инженерной и дорожной инфраструктуры в Казанской агломерации, которые дополнительно позволят сформировать заделы и ввести 10 млн кв. м жилья до 2035 года. Текущие капитальные вложения реализуемых проектов превысили 31 млрд рублей.

В минувшем году республика ввела 3 млн 436 тысяч кв. метров жилья, сообщил министр. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Республика наконец одолела проблему долгостроев, сдав паркинги в домах на ул. Губкина в Казани. Всего с 2007 по 2023 год ввели 146 проблемных объектов, где жилье получили 18 664 дольщика.

Построили два технопарка — на площадке ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе и в самом Иннополисе, что позволило создать 600 новых рабочих мест. Объем инвестиций — более 2 млрд рублей.

В Зеленодольском районе с участием ВЭБ продолжают строить инженерную и дорожную инфраструктуру для индустриального парка «Свияжский мультимодальный логистический центр» и третьей очереди универсального склада OZON. В планах сдать коммуникации для промпарков «Менделеевск 2.0» и «Развитие» в Набережных Челнах. Строится индустриальный парк «Тура 2.0» на 5 тысяч рабочих мест. Фундаментом для развития отрасли служит собственная база промышленности строительных материалов — ее предприятия произвели продукции на 51 млрд рублей, запущено шесть новых производств.

Реализуются 44 республиканские программы, пять национальных проектов и три государственные программы, а также внепрограммные мероприятия, в которые входят 3 тысячи 672 объекта на 104,6 млрд рублей. Продолжается работа по снижению числа объектов незавершенного строительства, Татарстан — на 1-м месте в стране.

— Большой проблемой в отрасли остается состояние коммунальной инфраструктуры. Одним из инструментов для ее решения является реализация инвестиционных программ коммунальных организаций. За счет них в 2023 году была запланирована реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и новому строительству коммунальных объектов на 7,5 млрд рублей. Фактическое выполнение инвестиционных программ составило 7 млрд рублей, — отметил министр.

Большой проблемой, по словам главы Минстроя РТ, остается состояние коммунальной инфраструктуры. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

С сожалением министр признал, что в республике растет число несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту: 49 отравлений угарным газом, что на 17% больше, чем годом ранее. По инициативе республики были внесены изменения в федеральное законодательство, согласно которому исключительным правом на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования наделяется газораспределительная организация.

«Если кто-то сделает полимерную трубу под температуру 115—120 градусов — будет самым богатым!»

Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов выступил с докладом о развитии муниципалитета в рамках Казанской агломерации. Население муниципалитета значительно возрастет в ближайшие годы благодаря близкому соседству со столицей. Транспортную проблему должна решить дорога-дублер в Дербышках, заложенная в мастер-плане агломерации.

Президент Академии наук РТ и председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов сообщил о лидирующих показателях Татарстана в Национальном рейтинге научно-технологического развития. По его словам, большой рывок республика совершила благодаря заявленным ГИСУ РТ социальным объектам на 32,7 млрд рублей.

Гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев доложил о модернизации инженерной инфраструктуры республики силами компании. По его словам, работу усложнило подорожание стройматериалов, темпы реализации программы упали. Еще одной проблемой стало то, что срок службы полимерных труб, которые применяют при замене сетей, оказался ниже заявленного производителем. И оценить состояние износа полимерных трубопроводов оказалось невозможно. По его словам, необходим научный вклад в развитие современных материалов для применения новых технологий.

По словам Хазиева, работу усложнило подорожание стройматериалов, темпы реализации программы упали. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

— Если кто-то сегодня сделает полимерную трубу под температуру [теплоносителя] 115—120 градусов, будет самым богатым человеком! Потому что потребности только «Татэнерго» — на миллиарды! — заметил Хазиев, рассказывая об аварийных ситуациях на теплотрассах. — Мы понимаем, что быстрых денег в большом объеме не будет, хотя речь не о триллионах рублей. Мы с завистью смотрим, какие деньги идут на дороги, и видим, какими они стали. Помним, как решали проблему по капремонту жилья, Минтимер Шарипович начинал. Мне кажется, сегодня надо вводить такую же программу по модернизации инженерной инфраструктуры населения.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская привела статистику по обращениям татарстанцев на портал «Народный контроль» по вопросам сферы ЖКХ. По ее словам, ресурс получил свыше 40 тысяч заявок по линии Минстроя РТ. В основном жалобы касались устранения коммунальных проблем, благоустройства территорий, освещения улиц, вывоза ТКО и начислений по услугам.

«Движение есть, но совпало с более серьезными задачами государства»

С заключительным словом выступил раис Татарстана, отметив успехи строителей по вводу жилья, в инвестпроектах и в других областях. Комментируя доклад омбудсмена по жалобам татарстанцев в «Народный контроль», подчеркнул, что жилищно-коммунальная сфера требует огромных инвестиций, которых пока недостаточно, даже несмотря на появление программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

— Движение началось, но оно совпало с такими временами, когда у государства есть более серьезные задачи — это мы тоже понимаем, — отметил Рустам Минниханов.

Движение началось, но оно совпало с такими временами, когда у государства есть более серьезные задачи, отметил Минниханов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Обращаясь к Файзуллину, поблагодарил за участие в работе коллегии и постоянную поддержку республики: «Вы сидите в зале, который был сделан… ну идея была моя, конечно, — заметил он, вызвав улыбки в зале. — Мы надумали строить концертный зал, но когда мне назвали цену, я спросил: «Ирек, за сколько можно сделать вот этот зал, чтобы он соответствовал?» Он говорил: «Ну за 800 млн». Я — ему: «Давай миллиард». И вот этот зал сделали, а также много других объектов вместе реализовывали». Отметил совместную работу на заседаниях профильной комиссии в Госсовете РФ, а также поддержку российского вице-премьера Марата Хуснуллина: «Стиль работы республики транслируется на федеральном уровне. И Марат Шакирзянович, и Ирек Анварович — люди, которые вместе с нами работали на земле, сегодня вместе с нами решают федеральные задачи».

Переходя к региональной повестке, призвал строителей обратить внимание на эффективность освоения бюджетных средств:

— К сожалению, когда есть стройка и бюджетные деньги, идет планирование ненужных объемов, завышение количества учебных мест, коек и так далее. Все эти вопросы требуют более пристального внимания: какими материалами и какими объемами делали, качество выполненных работ смотреть, — указал он инспекции Госстройнадзора, а отраслевым министерствам поручил «правильно готовить технические задания, не должно быть завышений».

«Мы столкнулись с большими проблемами из-за наших желаний строить больше»

Отдельно раис Татарстана остановился на законе, который республика приняла под занавес года, передав градостроительные полномочия муниципалитетов на республиканский уровень. Разработкой генпланов и ППЗ займутся в ведомстве Олега Григорьева — Институте пространственного планирования РТ:

— Мы столкнулись с большими проблемами из-за наших желаний строить больше — не подготовив транспортную инфраструктуру, производственные и социальные объекты, — посетовал Рустам Минниханов, обращаясь к главам районов. — Поэтому вы должны отнестись с пониманием, что вся эта работа требует серьезной системности. Большая работа проводится по Казанской агломерации, такую же работу мы должны провести по Камской.

Мы столкнулись с большими проблемами из-за наших желаний строить больше, посетовал раис РТ. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

В пример привел выступление главы Высокогорского района, который сообщил о планах прирасти на 200 тысяч кв. м жилья к 2045 году: «Мы понимаем, что каждый день в Казань только из этого района въезжает по 20 тысяч человек. И раньше где-то 70 тысяч ездило, но на электричках, а сейчас на машинах — культура поменялась». Вопрос взят на особый контроль, муниципальных чиновников он призвал придерживаться схемы, которая будет утверждена:

— Никаких амбиций, никто без вас на территории муниципалитета ни один объект строить не будет! Но вы тоже не можете исходя из своих чувств принимать решения и строить какие-то комплексы, а потом всей республикой мы пытаемся решить эти проблемы, — подчеркнул раис.

Внимательнее отнестись к проблеме объектов незавершенного строительства призвал он, не снижая темпов по сокращению их числа. А также отметил сдачу последних долгостроев для обманутых дольщиков: «Последние два объекта сдали, но это ни о чем не говорит. Если мы немного расслабимся, эти «обманутые» могут снова появиться. И эти-то не сами по себе появились, на местах наши муниципалитеты — с вашей помощью все это происходило». Конечно, предвидеть все невозможно, но муниципальная власть должна понимать, что это серьезная ответственность, пожурил он и призвал не допускать подобных проблем впредь.

Должен быть некий стандарт качества возводимого жилья, считает Рустам Минниханов. Особенно это касается коммерческих проектов, где преобладает жилье и остро не хватает объектов социальной, транспортной и другой инфраструктуры: «Застройщик ушел, деньги получил, у него все хорошо, а местная власть и республика должны эти вопросы решать». Минстрою и ГИСУ РТ поручили подготовить предложения по созданию соответствующего регламента.

Должен быть некий стандарт качества возводимого жилья, считает Рустам Минниханов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

— Пока у нас очень слабо идет работа по комплексному развитию территорий, — посетовал раис, — в Казани один проект. Думаю, что не везде это возможно, но нам нужно более активно рассмотреть возможности КРТ — мы его недооцениваем.

Еще одно поручение раиса — принимая решения о строительстве новых микрорайонов, не забывать и о создании производственных объектов — чтобы людям было где работать. Рустам Минниханов заметил, что рост ключевой ставки ЦБ, конечно, «серьезно отразится и на вводе жилья, и на покупательной способности граждан», но выразил надежду, что это временно.

Глава российского Минстроя Ирек Файзуллин в своем выступлении отметил достижения стройотрасли за последние десятилетия. С планки в 30 млн «квадратов» жилья в 2000 году страна перешла на показатель свыше 110 млн кв. м в минувшем, из которых более 58 млн — многоквартирные дома:

— Татарстан здесь, конечно, вносит гигантский вклад, второй год уже более 3 млн «квадратов» жилья сдается. Это огромный показатель. Я принимал участие, когда к 2 млн переходили, сегодня это 3 млн, и причем, насколько я знаю, у Марата Мансуровича еще заначка есть, которую он до конца не показал.

Отметил российский министр и опыт республики по созданию ЕРЦ на базе «Татэнергосбыта», который начали тиражировать в ряде регионов. Поблагодарил республику за активную работу в подшефных городах Лисичанск и Рубежное, а также за недавнюю помощь в ликвидации коммунальной аварии в Подольске. Высоко оценил в целом работу строительного комплекса РТ, доходы которого за год составили свыше 700 млрд рублей.

«По сетям 200—300 млрд рублей надо, чтобы все это решить»

Болезненный вопрос — состояние сетей в ЖКХ. В тарифы инвестиционную составляющую по модернизации коммуникаций решили не включать: «И сейчас все удивились, почему у нас в таком состоянии находятся инженерные сети. Наши расчеты только по республике — 200—300 млрд рублей надо, чтобы все это решить».

Болезненный вопрос — состояние сетей в ЖКХ. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Кроме жилищного строительства, на теме высокого износа сетей остановился и Ирек Файзуллин, он обратил внимание, что в целом по стране из миллиарда километров коммуникаций в сфере ЖКХ требуется заменить порядка 300 млн км труб.

Раис республики привел в пример аварии в Чистополе и Казани и призвал решать проблему не только за счет федеральных денег, но и в рамках капремонта отслеживать состояние сетей:

— Все, что произошло в Московской области, хотя эта ситуация и самодостаточная, такие моменты могут быть везде. Поэтому мы должны заранее и более серьезно готовиться к отопительному периоду. Если у тебя сети, инженерное хозяйство не соответствует — значит, жди.

Обращаясь к министру, поручил учесть эти вопросы при формировании программ на следующие годы. Поблагодарил «Татэнерго» за проделанную работу по модернизации системы теплоснабжения в Агрызском районе и призвал помочь с другими проблемными участками. Еще один важный блок — неисправность газового оборудования, которому также просил уделить особое внимание.

Завершая выступление, раис заметил, что у строителей республики все еще недостаточно техники и остается потребность в новых кадрах. Но речь не только о подборе персонала, но и о том, чтобы платить представителям отрасли достойную зарплату.