В Татарстане в этом году обновят пищеблоки почти 200 школ

В Татарстане в этом году в 198 образовательных учреждениях обновят пищеблоки. Среди них столовая казанской школы №91.

Обновление пищеблоков образовательных учреждений ведется в 44 муниципалитетах республики. Программа капремонта предусматривает отделочные работы, ремонт внутренних инженерных сетей и установку в столовых нового современного оборудования.

На сегодняшний день работы на объектах выполнены на 53%, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина обратила внимание, что нагрузка на школьные пищеблоки увеличилась после того, как ученики начальных классов начали получать бесплатное горячее питание. В этом году его получат 211 тыс. детей, сообщается на сайте Минстроя РТ.

Напомним, в Вахитовском районе Казани проходит ремонт школы №41. К новому учебному году там расширят площадь обеденного зала, увеличив количество посадочных мест со 150 до 180. В результате столовая станет настоящим школьным рестораном.

Татьяна Демина