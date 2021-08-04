В Татарстане в этом году обновят пищеблоки почти 200 школ
В Татарстане в этом году в 198 образовательных учреждениях обновят пищеблоки. Среди них столовая казанской школы №91.
Обновление пищеблоков образовательных учреждений ведется в 44 муниципалитетах республики. Программа капремонта предусматривает отделочные работы, ремонт внутренних инженерных сетей и установку в столовых нового современного оборудования.
На сегодняшний день работы на объектах выполнены на 53%, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.
Замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина обратила внимание, что нагрузка на школьные пищеблоки увеличилась после того, как ученики начальных классов начали получать бесплатное горячее питание. В этом году его получат 211 тыс. детей, сообщается на сайте Минстроя РТ.
Напомним, в Вахитовском районе Казани проходит ремонт школы №41. К новому учебному году там расширят площадь обеденного зала, увеличив количество посадочных мест со 150 до 180. В результате столовая станет настоящим школьным рестораном.
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