Новый «последний приют» в Казани послужит примером для всей России

Погост на границе с Пестречинским районом сможет покрыть потребности города на ближайшие 30—40 лет

Фото: Александр Артемьев

Представителям похоронной индустрии, съехавшимся в Казань на форум «Некрополь» со всей страны, продемонстрировали новый погребальный комплекс татарстанской столицы. Гостям приглянулись и архитектурные решения, и специальные зоны для ветеранов боевых действий, которые откроют на центральной аллее, и даже теплые туалеты (отдельный повод для гордости казанских хозяев). По мнению экспертов, новый некрополь может служить примером для остальных «последних приютов» в России. «Реальное время» рассказывает о деталях нового казанского кладбища.

Светское кладбище с православной и мусульманской зонами

До открытия нового похоронного комплекса на границе Казани и Пестречинского района остаются еще месяцы: мэрия Казани и Минстрой РТ называют лишь примерные сроки — осень 2019-го. На нем еще нет ни одной могилы. Но накануне на кладбище появились первые посетители — участники международного форума похоронной индустрии «Некрополь». Более того, на кладбище даже символически открылись первые участки, расположенные на центральной аллее и предназначенные для ветеранов боевых действий.

Экскурсию по строящемуся кладбищу проводил руководитель Управления по организации ритуальных услуг Казани Марат Ишкин. Он вновь и вновь отвечал похоронщикам и журналистам на основные вопросы о новом комплексе. Кладбище займет площадь в 86 га, это включает и обширную парковку рядом со входом. Слева от входа расположатся православные захоронения, они займут порядка 39 га. Справа — территория для мусульманских захоронений, она чуть меньше, около 37 га. Ишкин объяснил это тем, что неподалеку и так расположено действующее мусульманское кладбище.

На кладбище также появятся мечеть и православная часовня. Их строительство не предусмотрено бюджетом кладбища. Ишкин сообщил, что для этих целей казанские религиозные организации собираются привлечь частных инвесторов.

Экскурсию по строящемуся кладбищу проводил руководитель Управления по организации ритуальных услуг Казани Марат Ишкин

Однако Ишкин попросил особо отметить: новое кладбище — светское, здесь может быть похоронен любой человек, вне зависимости от веры.

— На каждом из участков может быть похоронен как русский, так и татарин. Если муж с женой разной веры, они могут быть похоронены по желанию семьи оба на православной или мусульманской половине. Это общественное кладбище, где может быть похоронен человек любой веры, никаких ограничений не будет.

Теплый туалет как знак прогресса

Сейчас, по оценкам мэрии, кладбище готово более чем на 80%, осталось лишь провести некоторые коммуникации и разграничить участки. По расчетам, оно будет заполняться в течение 30—40 лет и способно вместить более 148 тысяч захоронений. В прошлом году на его строительство из бюджета республики выделили 263 млн рублей, в этом — 96 млн. За два последующих года будут поэтапно направляться еще по 20 млн рублей, но их будут осваивать, когда кладбище начнет свою работу.

Кладбище расположено довольно далеко от города: прямой путь от Казанской ярмарки до ворот некрополя занял более 40 минут на заказном автобусе. Ишкин сообщил «Реальному времени», что вопрос транспортной доступности нового кладбища прорабатывается вместе с Комитетом по транспорту мэрии Казани, и в будущем сюда будут ходить автобусы.

На кладбище также предусмотрена установка камер видеонаблюдения, правда, только на центральной аллее. Похоже, это сделано после трагических событий на Ново-Татарском кладбище, когда от рук вандалов пострадала сотня надгробий. Хотя Ишкин заявил, что такая история вряд ли повторится на новом кладбище, так как в некрополь, расположенный в 40 минутах от города, «вряд ли случайно забредут какие-нибудь подростки».

Вопрос транспортной доступности нового кладбища прорабатывается вместе с Комитетом по транспорту мэрии Казани, и в будущем сюда будут ходить автобусы

Сейчас на кладбище уже построена входная группа, отдельные беседки для прощания на православной и мусульманской сторонах, залы ожидания, обогреваемые гаражи для спецтехники и помещения для администрации, помещения для администрации и теплые туалеты с гигиеническими лейками. Последние оказались предметом особой гордости для Ишкина.

— Почему-то из здесь присутствующих никто сейчас не хочет заходить, посмотреть туалет, а я, между прочем, горжусь тут именно туалетом! Может, даже не тем, что тут 148 гектаров, а что теплые туалеты есть! — может быть, в шутку заявляет он участникам экскурсии.

Представители похоронной отрасли в разговоре с корреспондентом «Реального времени», что вообще на кладбищах в России про строительство приличных уборных, несмотря на их необходимость для посетителей, почти всегда забывают. Так что теплые туалеты, как бы забавно это ни звучало, действительно важная и прогрессивная часть нового кладбищенского комплекса.

Вместо бандитов на центральной аллее — ветераны и ученые

— В прошлом году к нам обратились ветераны-афганцы с просьбой открыть на новом кладбище два участка — на православной и на мусульманской стороне — для ветеранов боевых действий и участников войн. Мы поддержали эту инициативу. Если в 90-е на главных аллеях кладбищ хоронили криминальных элементов и преступников, то мы хотели бы на центральной аллее хоронить хороших, достойных людей. — рассказывает Ишкин.

На каждой стороне кладбища установлены памятники, посвященные ветеранам боевых действий, с надписями на русском и на татарском языках. В открытии участвовали члены Татарской республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Интересно, что текст надписи звучит так: «Участок ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий». Председатель правления организации инвалидов войны в Афганистане Евгений Кабыш объяснил, что под «другими боевыми действиями» понимают в том числе современные конфликты на Украине и в Сирии. Важно лишь, чтобы погибший имел официальный статус ветерана боевых действий, и тогда по ходатайству соответствующего органа (военкомата или, к примеру, объединения ветеранов) покойника можно будет похоронить на особом участке.

На каждой стороне кладбища установлены памятники ветеранам боевых действий с надписями на русском и на татарском языках

Ишкин добавил, что на центральной аллее будут также хоронить и других людей, которые внесли значительный вклад в развитие республики и страны, к примеру, выдающихся ученых.

Люди просят о крематории

Марат Ишкин также напомнил, что в Казани должен появиться крематорий. Вопрос его конкретной локации пока не решен, Ишкин не исключает (но и не подтверждает), что крематорий появится как раз в новом кладбищенском комплексе. В пользу этого говорит и то, что в проекте комплекса под крематорий уже отведен участок.

— В 2013 году, когда были публичные слушания, жители Званки (деревня, расположенная неподалеку от нового кладбища, — прим. ред.) выступили против крематория. Но если решится вопрос строительства именно здесь, мы сумеем доказать, что крематорий будет соответствовать всем гигиеническим требованиям, СанПиНам. Санитарно-защитная зона от крематория — 500 метров, а здесь до ближайшего жилья — километр.

Как ранее сообщалось, строительство крематория профинансируют из муниципального бюджета, на это понадобится до 140 млн рублей. В крематории пока будет одна печь. Ишкин пояснил, что тела в крематорий могут свозить со всей республики.

— Говорят, что некоторые против кремации. Я, например, тоже не хочу, чтобы меня после смерти жгли. Но я знаю, что люди просят [о строительстве крематория], и это нужно. У людей должен быть выбор. Что значит «Мы против»? Не хочешь — не кремируйся. Сейчас людей, которые просят их кремировать, нужно везти в Нижний Новгород, в 60—70 тысяч обходятся похороны.

Участники форума «Некрополь» в целом высоко оценили строящееся кладбище

В поддержку своих слов он обратился к коллеге из Екатеринбурга, где муниципальный крематорий существует уже 38 лет. По его словам, за этот срок процент кремируемых в городе достиг 64% от общего числа усопших.

Кроме того, Ишкин добавил, что после строительства крематория экономия земли позволит продлить срок службы нового кладбища на несколько десятков лет.

Новое кладбище — всем кладбищам пример

Участники форума «Некрополь» в целом очень высоко оценили строящееся кладбище. Гендиректор форума Борис Якушин заявил «Реальному времени», что, по его мнению, новое кладбище смело можно включать в неофициальный топ-10 некрополей России.

— Я считаю, что у вас уникальный комплекс. Каждое кладбище красиво какими-то элементами благоустройства, а здесь — целый комплекс архитектурных решений. Если по России проедете — это кладбище, наверное, в десятку лучших попадет. Ну и туалеты, да, на всех кладбищах они, по сути, уличные. На кладбищах вообще редко предусматривают что-то для удобства людей. Здесь же все есть, парковка даже. Может быть, какие-то нюансы я бы посоветовал сделать по-другому, но все равно я считаю, что этот комплекс можно ставить всем в пример, — заявил он.

1 / 13 Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев