По нацпроекту «Демография» в Татарстане ввели в эксплуатацию 22 детсада

В рамках национального проекта «Демография» в Татарстане ввели в эксплуатацию уже 22 детских сада, рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин.

Всего в 2018—2019 годах запланировано строительство 30 детских садов в республике, как следствие, еще восемь дошкольных учреждений введут в эксплуатацию до конца года.

Капитальный ремонт общеобразовательных организаций завершен на всех 29 объектах. Капитальный ремонт школ-интернатов завершен на всех девяти объектах, передает пресс-служба президента Татарстана.

Напомним, на нехватку мест в детских садах недавно пожаловались жители микрорайона «Салават купере». Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».