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По нацпроекту «Демография» в Татарстане ввели в эксплуатацию 22 детсада

11:24, 14.09.2019
По нацпроекту «Демография» в Татарстане ввели в эксплуатацию 22 детсада
Фото: realnoevremya.ru

В рамках национального проекта «Демография» в Татарстане ввели в эксплуатацию уже 22 детских сада, рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин.

Всего в 2018—2019 годах запланировано строительство 30 детских садов в республике, как следствие, еще восемь дошкольных учреждений введут в эксплуатацию до конца года.

Капитальный ремонт общеобразовательных организаций завершен на всех 29 объектах. Капитальный ремонт школ-интернатов завершен на всех девяти объектах, передает пресс-служба президента Татарстана.

Напомним, на нехватку мест в детских садах недавно пожаловались жители микрорайона «Салават купере». Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммнуального хозяйства РТ
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