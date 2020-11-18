Закат эпохи Зиганшина начался с Татарстана

Расцвет империи главного строителя РТ пришелся на мундиали и проекты «Роскосмоса», теперь же тендеры у него отбирают

Похоже, звезда некогда успешного татарстанского короля госзаказов Равиля Зиганшина закатывается. В этом году дела основателя стройимперии «ПСО «Казань» идут под уклон: главные тендеры в родном Татарстане достаются другим игрокам рынка, причем даже те тендеры, что ПСО выиграло ранее, но не смогло выполнить. В самой компании, не первый год работающей за пределами Татарстана, неудачи дома пояснили «Реальному времени» тем, что сосредоточили все силы на федеральной стройке — возведении второй очереди космодрома «Восточный», которую курирует лично президент России. Тем не менее ряд экспертов полагают, что на смену эпохе Зиганшина с ее крупными федеральными проектами приходит время локальных региональных и городских проектов, а также строительства ИЖС. Возможно, новая эпоха будет названа по имени, например, Владимира Казилова, чья компания «Евростройхолдинг+» в последние годы также набирает миллиардные кредиты и хватает один госзаказ за другим.

«Иннополис» требует от ПСО «Казань» 2 млрд рублей

Администрация особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» на этой неделе заявила, что намерена взыскать свыше 2,23 млрд рублей с ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Иски от лица ОЭЗ уже зарегистрировал Арбитражный суд РТ. Всего руководство ОЭЗ направило разом десять исков на различные суммы. Самый крупный из них — на 1,26 млрд рублей.

ПСО «Казань» по праву можно назвать одним из главных зодчих Иннополиса. Компания строила дорогу, ведущую к городу высоких технологий, прокладывала коммуникации, построила школу, детсад, пожарное депо, а также знаменитый технопарк им. Попова. Площадь последнего составляет 40 тыс. кв. м, он рассчитан на 2,2 тыс. рабочих мест.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», в период с 2015—2016 гг. ПСО заключило с ОЭЗ «Иннополис» контракты на сумму как минимум в 7,98 млрд рублей. И это не считая еще одного, который и оказался в центре судебных разборок. В 2016 году сообщалось, что ПСО «Казань» станет подрядчиком строительства нового, второго по счету, технопарка, который будет носить имя Н.И. Лобачевского. Его общая площадь — 30 тыс. кв. метров, он рассчитан на 1,5 тыс. рабочих мест. В нем должно быть пять этажей. Сумма контракта составляла 2,06 млрд рублей, что сопоставимо с суммой поданных недавно исков.

ПСО «Казань» по праву можно назвать одним из главных зодчих Иннополиса. Компания строила дорогу, ведущую к городу высоких технологий, прокладывала коммуникации, построила школу, детсад, пожарное депо, а также знаменитый технопарк им. Попова. Фото: Максим Платонов

Контракт предполагал, что новый технопарк появится в конце 2017 года, но сроки начали сдвигаться: в 2019 году курирующий Иннополис вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов прогнозировал, что здание сдадут до конца года, после сдвинул сроки до середины 2021 года, объясняя это как раз участием в проекте ПСО «Казань» «именно в тот момент, когда велись работы по строительству стадионов и других объектов в рамках подготовки к ЧМ по футболу». Следовательно, говорил вице-премьер, силы были переброшены на чемпионат и произошло замедление строительства. В марте оно и вовсе официально остановилось: в информации о контракте на второй технопарк на сайте госзакупок указано, что в марте 2020 года исполнение договора прекращено в связи с его расторжением.

Почему работа ПСО новому министру строительства России может сниться в кошмарах

Характерно тут и то, что в ОЭЗ «Иннополис» назвали и нового подрядчика — им стал еще один крупный республиканский строитель и «король госзаказа», которого уже привлекали спасать положение дел на затянувшихся стройках ПСО, — компания «Евростройхолдинг+». Это можно считать падением очередной костяшки домино в ряду других — но само лавинообразное падение успешности Зиганшина началось далеко не сегодня.

Как известно, в последнее время все чаще именно упомянутый «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова забирает крупные строительные госзаказы, постоянно опережая ПСО «Казань» и другие компании Равиля Зиганшина, когда-то главного короля татарстанских строек. Так что в прошлом году он впервые покинул первые строчки топ-100 строительных компаний Татарстана: одна из фирм — «Татдорстрой» — обанкротилась, а оставшаяся — ПСО «Казань», вылетев из тройки лидеров, заняла четвертое место по итогам уже 2019 года, с продолжающимся падением выручки (минус 38% в прошлом году).

Такое положение вещей может прямо свидетельствовать о закате эпохи Зиганшина в Татарстане, расцвет которой пришелся на возведение инфраструктуры к Универсиаде, стадионов к футбольному мундиалю и запуск второй очереди стройки космодрома «Восточный». Конечно, глава ПСО все еще «царствует» на рынке республики, имея определенный вес и влияние, но уже не правит.

Главный вопрос, волнующий сегодня наблюдателей как в Татарстане, так и за его пределами, — улучшит ли позиции Равиля Зиганшина окончательное закрепление на федеральном уровне двух еще более влиятельных татарстанских фигур: Ирека Файзуллина и Марата Хуснуллина. Фото: tatarstan.ru

Главный вопрос, волнующий сегодня наблюдателей как в Татарстане, так и за его пределами, — улучшит ли позиции Равиля Зиганшина окончательное закрепление на федеральном уровне двух еще более влиятельных татарстанских фигур: Марата Хуснуллина и Ирека Файзуллина — куратора всероссийских строек в ранге вице-премьера и недавно назначенного на должность министра строительства и ЖКХ соответственно? А это далеко не факт, хотя расцвет и закат империи ПСО «Казань» в республике и пришелся как раз на годы руководства Файзуллина в Минстрое РТ — тот прекрасно знает сильные и слабые стороны Равиля Зиганшина.

Особенно неприятными для Файзуллина могут быть воспоминания о митингах дольщиков соципотечного микрорайона «Салават купере», стройку которого также не раз срывало ПСО «Казань». Тем более, если вспомнить, что и Госжилфонд РТ неоднократно обвинял в срыве сроков и даже нецелевом использовании средств подрядные организации ПСО и «КамГэсЭнергоСтрой». Не исключено, что новому министру строительства РФ в кошмарах снится и многострадальный проект «Зеленый Дол». Ведь здесь собирались возвести около 1 млн кв. метров многоквартирного жилья, но полностью проект пока так и не реализован. Сроки сдачи объектов неоднократно переносились, и в конечном итоге ПСО как раз было отстранено от строительства. Пришедшая ему на смену компания «Ак Таш» попросила поднять цены на квартиры до 42,5 тыс. рублей за метр, но это уже тема для другого разговора.

Компания «Татдорстрой» погребла стадионы к ЧМ по футболу

Сейчас список из 100 крупнейших компаний строительной отрасли Татарстана по объему выручки выглядит, согласно подсчетам аналитической службы «Реального времени», примерно так: компания Зиганшина буквально из последних сил цепляется за тройку лидеров, которую она когда-то по-царски возглавляла — вот-вот и ее может обогнать на повороте АО «Траст Камдорстрой», близкое экс-министру транспорта РТ Владимиру Швецову, или ООО «Евростиль» Ильнара Гайсина. Тем более что в то время, как ПСО «Казань» снизило свои обороты на 38% (с 9,3 млрд до 5,8 млрд рублей), тот же «Камдорстрой» их ускорил на 37% (с 3,8 млрд до 5,2 млрд рублей).

Другая компания Зиганшина, «Татдорстрой», в прошлом году покинула боле боя на щите, став банкротом и перед «смертью» показав феноменальный оборот в 16 млрд рублей, что ей, увы, не помогло. А ведь не успели еще уйти в далекое прошлое времена, когда «Татдорстрой» был главным субподрядчиком строительства стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу, также, впрочем, его и подкосившие наряду с космодромом — на эти крупные стройки Зиганшин рисковал брать миллиардные кредиты, пытался достроить стадионы в срок. Окончательная смета в итоге составила почти 19 млрд рублей, хотя изначально предполагалось потратить только 13 млрд.

«Татдорстрой» был главным субподрядчиком строительства стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу. Фото: progorodsamara.ru

Итогом стала кредиторская задолженность в 26,5 млрд рублей, повисшая тяжелым ярмом на «Татдорстрое» в 2018 году. А поводом к ликвидации — иск о банкротстве, который подала подмосковная компания ООО «Стальмонтаж-электросталь», один из субподрядчиков на строительстве арен, пожаловавшийся на задержку платежей со стороны компании Зиганшина. «Самара Арена» была сдана в эксплуатацию позже всех стадионов и с многочисленными нарушениями.

ПСО почти на 40% снизило выручку и «не вылезает из судов»

Главная компания бывшего главного татарстанского строителя, ПСО «Казань», которая еще недавно была у всех на слуху, тоже казалось бы, когда-то прочно застолбила себе место в первой тройке. Ее выручка в 2017 году составляла 15,3 млрд рублей, в 2018-м — все еще не малые 9,3 млрд рублей. Но в 2019 году ПСО столкнулось с рядом непростых проблем (или, можно легко предположить, эти проблемы, наконец, вышли на поверхность): в отношении ПСО, согласно данным арбитража, заведено минимум 14 исполнительных производств, оно, согласно базе «СПАРК-Интерфакс», состоит в реестре недобросовестных поставщиков, и относится к предприятиям с высоким риском.

Только в этом году было возбуждено очередное производство по делу о несостоятельности (банкротстве). О нестабильной ситуации строительного гиганта говорят и финансовые показатели: в 2019 году выручка компании упала почти на 40%, с 9,3 млрд до 5,8 млрд рублей — а это самый низкий показатель (наряду с 5,6 млрд рублей оборота в 2014 году) за последние 10 лет. Чистая прибыль, еще в 2015 году составлявшая почти 400 млн рублей, рухнула в 2016 году в 400 раз и с тех пор только снижалась. В 2018 году ПСО «Казань» показало прибыль в размере 55 тыс. рублей, а прошлый год закрыло с плюсом всего в 17 тыс. рублей (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Более 50 миллиардов взаймы

Как следствие, размер чистых активов ПСО «Казань», еще 2 года назад превышавший 450 млн рублей, второй год уходит в минус на 1,6 млрд рублей (здесь и далее — данные открытых источников). С 2015 года в компании наличествует отрицательный денежный поток.

Размер чистых активов ПСО «Казань», еще 2 года назад превышавший 450 млн рублей, второй год уходит в минус на 1,6 млрд рублей. Фото: Роман Хасаев

На ПСО «Казань» висит огромный объем краткосрочных обязательств — впервые отметку в 50 млрд рублей долгов ПСО превысило в 2017 году, а в 2018 году они уже составили 56,3 млрд рублей.

Известно, что первые проблемы у компании начались перед ЧМ-2018 года, во время строительства стадионов. В 2014 году объем долгов вырос в три с лишним раза, с 9,7 млрд до 33,7 млрд рублей. К причинам нестабильного положения компании можно отнести те самые «космические» и «футбольно-стадионные» контракты.

Как справедливо отмечал после кратковременного разрыва контракта между «Роскосмосом» и компанией Равиля Зиганшина завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич в газете «Реальное время», ПСО «Казань» несколько разбрасывается, берет очень много объектов: «Держать все под контролем и соблюдать качество строительства в этой ситуации довольно сложно. Для этого надо иметь такой квалифицированный и очень большой инженерный корпус, чтобы все это контролировать. Вполне возможно, поэтому такие ситуации с ними и случаются. Они берутся за слишком многое одновременно и не в состоянии все это компетентно, квалифицированно контролировать».

Проблемы с налоговиками, а затем и с заказчиками

Впрочем, самому ПСО после постройки второй очереди космодрома «Восточный» должны выплатить положенные госсредства, а известно, что общий объем капитальных вложений по объекту должен составить 38,7 млрд рублей. Судя по всему, немалая часть этого госдолга перед ПСО сидит и в дебиторской задолженности (долгами перед самой компанией Зиганшина), которая хоть и чуть снизилась в прошлом году, но все равно составляет колоссальные 36,5 млрд рублей (согласно базе данных «Руспрофиль»).

Но неудивительно поэтому, что в то же время у ПСО периодически возникают долги перед самим государством, и не только перед налоговиками, но и, например, перед ГИБДД, о чем мы писали еще весной прошлого года.

ПСО после постройки второй очереди космодрома «Восточный» должны выплатить положенные госсредства, а известно, что общий объем капитальных вложений по объекту должен составить 38,7 млрд рублей. Фото: oborona.ru

В 2019 году ПСО как минимум дважды отбивалось от исков о банкротстве. Урегулирование только спора с Федеральной налоговой службой на 2 млрд рублей стоило ПСО «Казань» «временной заморозки» контракта в 39 млрд рублей по строительству второй очереди космодрома «Восточный». Выплата двух миллиардов очевидно не могла не сказаться и на резком снижении объема выручки в прошлом году и на размере чистой прибыли.

Следом за налоговиками признания финансовой несостоятельности империи Равиля Зиганшина попытался добиться и конкурсный управляющий «Татфондбанка» — сумма требований к ПСО по ряду поручительств составляла почти 4 млрд рублей. К концу прошлого года, помимо этого, ООО «Казань Экспо» подало к ПСО, как к своему генподрядчику, два иска на 2,2 млрд рублей. Сегодня Зиганшину и его компании остается надеяться, что стройка космодрома вытащит их из долгового болота, куда ее затянули несколько лет назад лакомые контракты мундиаля. Да и само строительство второй очереди космодрома «Восточный» забуксовало из-за финансовых проблем ПСО, которое для достройки как раз стадионов к ЧМ-2018 тратило собственные средства (и набранные на строительство кредиты).

2020 год должен стать ключевым

ООО «ПСО «Казань» должно достроить стартовый комплекс на космодроме «Восточный», предназначенный для пусков ракет семейства «Ангара». А «Ангара», как мы писали недавно, должна помочь вытащить уже «Центр Хруничева» из предбанкротного состояния. ПСО «Казань» в прошлом году, после разморозки средств и урегулирования проблем с налоговиками, все же продолжило строительство космодрома, хотя в Минобороны РФ и хотели сменить «татарского» подрядчика на своего (но Владимир Путин отказал). Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года. И именно 2020 год должен стать решающим: на этот год придется пик работ на возводимом ПСО «Казань» стартовом столе «Восточного», как заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в конце 2019 года. Работы особенно активизировались с наступлением тепла, весной этого года, и продолжались, даже несмотря на локаут и коронавирусный карантин.

Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года. Фото: 3dnews.ru

Что интересно, в компании ПСО «Казань» на запрос газеты «Реальное время», с чем связано снижение активности компании по тендерам и набору новых госзаказов в Татарстане, ответили:

— Почти все силы нашей компании сосредоточены на строительстве второй очереди космодрома «Восточный».

Можно предположить, что после сдачи федерального объекта команда Зиганшина вновь активизирует свою деятельность на региональном строительном рынке. Но произойдет это, очевидно, не ранее 2023 года. А может быть уже и не случится...

Еще один проект престижа Зиганшина — набережная Казанки

В Татарстане проектом престижа ПСО должна стать окончательная сдача объектов на левом берегу Казанки. «Кремлевская набережная» уже сдана.

Сейчас ПСО «Казань» является и генподрядчиком строительства объектов пешеходной инфраструктуры, работы на которых еще не были завершены, однако сам участок набережной Казанки Кремлевский мост — Кировская дамба (в районе бывшего ресторана «Парус») оказался доступен для пешеходов, несмотря на то, что строительные работы планировалось завершить только к концу нынешнего лета. Отметим любопытства ради тот факт, что выставленный на продажу ресторан «Парус» в свое время собирался купить Зиганшин — еще в 2016 году, когда он продавался за 250 млн рублей. Но не стал этого делать, бросив: «Набережная непонятно когда будет построена».

Четыре года спустя в Минстрое РТ датой завершения работ на объекте «Развитие прибрежных территорий реки Казанки в г. Казани» (набережная Казанки на участке от ГИМС до моста «Миллениум»), начавшихся лишь в 2019 году, называли август 2020 года. Характерно, что в июне 2020 года нынешний министр строительства Татарстана, а тогдашний глава ГИСУ Марат Айзатуллин говорил «Реальному времени» о том, что «участок набережной между Ленинской и Кировской дамбами еще только проторговался»: «Контракт мы заключили. Генподрядчик там у нас ПСО «Казань». Сумма — порядка 460 млн рублей. Работы завершатся к августу — как по этому участку, так и по участку от НКЦ «Казань» до «Миллениума».

Проектом престижа ПСО должна стать окончательная сдача объектов на левом берегу Казанки. Фото: Ринат Назметдинов

В то же время в июне 2020 года помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, хоть и деликатно-дипломатическим образом, выразила в разговоре с нашим изданием недовольство тем фактом, что «работы не ведутся, объект не готов, а территория открыта для свободного доступа горожан». И хотя Фишман оговорилась, Зиганшин заслуживает уважения уже потому, что он сильно вложился в создание набережной («как мне рассказали, если бы не Зиганшин, благоустроенной набережной у нас, скорее всего, не было бы в принципе») — но все же отметила: «Не могу не признать, что качество работ местами удручает».

Об официальном открытии набережной, которое должно было состояться в августе этого года — информации до сих пор нет.

Свято место пусто не бывает: кто пришел на смену Зиганшину

На фоне упадка империи Равиля Зиганшина на горизонте появилась и все больше начала увеличиваться в размерах империя «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова — свято место пусто не бывает. Казилов человек непубличный, компания его известна была ранее уклоном в реставрационные работы исторических памятников Татарстана.

С 2011 года эта компания стабильно выступает поставщиком ГКУ «Главинвестстрой РТ». В 2018 году общий объем заключенных с ним контрактов достиг почти 2,329 млрд рублей, в 2019-м сумма контактов превысила уже 1,711 млрд. Еще в 2018 году «Евростройхолдинг», хотя и был заметным игроком на строительном рынке, но шел далеко не в первой пятерке — на 1,5 млрд рублей тогда компания Казилова ремонтировала и реставрировала здания Казанского государственного цирка и благоустраивала его территории, а также проводила капремонт нескольких ключевых медучреждений РТ, в частности, зданий Республиканского онкологического диспансера.

Компания Казилова также выступала застройщиком собора Казанской иконы Божией Матери и подрядчиком Казанского кремля. В 2018 году ООО «Евростройхолдинг+» победило в конкурсе на исполнителя работ по ремонту Театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина и Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля за 130,1 млн рублей (заказчик — ГИСУ РТ, деньги на ремонт театров выделены из бюджета РТ).

Пару лет назад в собственности компании оказалось семейство крылатых барсов и зилантов руки бурятского скульптора Даши Намдакова. Фото: Максим Платонов

Пару лет назад в собственности компании оказалось семейство крылатых барсов и зилантов руки бурятского скульптора Даши Намдакова, которые собирались устанавливать у Центра семьи «Казан». В том же 2018 году компания получила награду в номинации «Лучшая компания по строительству социально-культурных объектов Республики Татарстан» в конкурсе «Строитель года Республики Татарстан».

Компания Казилова регулярно выполняет заказы «Главинвестстроя». Сумма контрактов, например, в 2015 году составила 1,26 млрд рублей, в 2016 году — 389,6 млн рублей. В 2019 году «Евростройхолдинг+» получил 862 млн рублей только на реставрацию объектов ансамбля Казанского кремля. Оборот компании прямо зависит от этих заказов и потому скачет все последние годы: с 2015 года он вырос чуть ли не в семь раз с 1,3 млрд рублей, а с 2014 года — в 10.

Как «Евростройхолдинг» подчищал хвосты за ПСО «Казань»

Интересно, что еще в 2019 году «Евростройхолдинг+» в качестве субподрядчика был приглашен на стройку ПСО «Казань» по возведению нового казанского зоопарка «Река Замбези». Дело в том, что зоопарк тоже подставил подножку Равилю Зиганшину, мэр Казани Ильсур Метшин прямо сказал: строитель стадионов и космодрома «не рассчитал силы».

При этом ПСО «Казань» оставалось генподрядчиком на стройке зоопарка, контракт с ним никто не разрывал. Но ложка дегтя подпортила в очередной раз репутацию главному строителю республики: ведь строительство «Реки Замбези» началось еще в 2015 году, когда правительство Татарстана выделило на эти цели 1 млрд рублей. Планировалось, что стройка завершится уже к 2016 году — к 200-летию Казанского зооботсада. Но в 2019 году выяснилось, что зоопарк, тогда уже как бы открытый, потребовал переделки еще на полмиллиарда рублей. Лишь осенью 2020 года стало известно, что реконструкцией уже нового казанского зоопарка займется опять же компания «Евростройхолдинг+», которая предложила выполнить работы за 477,4 млн рублей при стартовой цене контракта 479,8 млн рублей.

В 2019 году выяснилось, что зоопарк, тогда уже как бы открытый, потребовал переделки еще на полмиллиарда рублей. Фото: Максим Платонов

Компания Казилова тоже набирает миллиардные кредиты

Уже по итогам 2019 года тройку лидеров строительного рынка замыкал «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова, несмотря на сокращение выручки компании на 16%, она составила внушительные 6 млрд рублей. Но можно ли Казилову и компании почивать на лаврах, не лучше ли изучить ошибки прежнего лидера?

Дело в том, что «Евростройхолдинг» может оказаться в той же паутине долгов с кучей строящихся объектов, что и ПСО «Казань». К 2018 году краткосрочная кредиторская задолженность компании Казилова достигла отметки в 10 млрд рублей, хотя еще в 2014 году не превышала и одного миллиарда. В 2019 году, справедливости ради, команда Казилова, реструктуризировала свой кредитный портфель: в компании погасили краткосрочную задолженность (снизив ее до 7 млрд рублей) за счет долгосрочного займа на 2 млрд рублей. И чистая прибыль в условиях такого количества госзаказов точно также, как и в компаниях Зиганшина, скребла по дну ни разу за 10 лет не превысив и 50 млн рублей. В 2018 году она составила 40 млн рублей, зато в 2019 году «Евростройхолдинг+» показал-таки рекордную прибыль — и сразу в 1 млрд рублей.

«Евростройхолдинг+» идет по стопам ПСО «Казань»?

Казилов продолжает наращивать портфель госзаказов, идя по той же опасной тропинке, по которой когда-то рискнул пойти Зиганшин. Так, помимо вышеперечисленного, «Евростройхолдинг+" с 2019 года, во-первых, ведет строительство челнинского онкодиспансера на 1 млрд рублей, при том, что всего на него предполагается потратить 2,19 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов в рамках национального проекта «Здоровье». Во-вторых, «Евростройхолдинг+» выиграл этой осенью тендер на завершение реконструкции здания НКЦ «Казань» — еще 2 млрд рублей в копилку. В-третьих, он займется реконструкцией здания присутственных мест и консистории в Казанском кремле еще за 377,8 млн рублей. Это, к слову, дополнительно к выигранному Казиловым в прошлом году тендера все того же ГИСУ РТ на 862 млн рублей на реставрацию того же объекта. В общей сложности модернизация комплекса потребовала 1,5 млрд рублей. В-четвертых, прямо сейчас «Евростройхолдинг+» достраивает новое семиэтажное здание Советского районного суда (сумма контракта неизвестна). В-пятых, в начале ноября Казилов выиграл очередной тендер — теперь уже на строительство крытой части молодежного экстрим-парка «Урам»: начальная цена тендера — 539,2 млн рублей, компания в ходе торгов снизила цену до 536,5 млн рублей.

Казилов продолжает наращивать портфель госзаказов, идя по той же опасной тропинке, по которой когда-то рискнул пойти Зиганшин. Фото: tatmitropolia.ru

Первый тревожный звоночек прозвенел еще осенью прошлого года, когда был сорван срок сдачи первой очереди 8-этажного многофункционального комплекса с гостиницей, который семья экс-мэра Казани Камиля Исхакова начала строить на месте снесенного 3 года назад комбината «Здоровье». Строительство подземной парковки для центра планировали завершить во II квартале 2019-го, однако и к концу III квартала работы на отрезке Университетской от Булака до улицы Островского дальше железобетонного каркаса не продвинулись. Подрядчиком на объекте выступает как раз ООО «Евростройхолдинг+». Впрочем, год спустя появилась информация о том, что Многофункциональный центр стоимостью свыше 1,2 млрд рублей сдается — правда, в будущем времени: может быть сдан уже осенью. В сентябре 2020 года представители генподрядчика строительства, ООО «Евростройхолдинг +», полагали, что успеют сдать здание в конце сентября — начале октября, Камиль Исхаков говорил о незаконченных внутренних работах. Информации об открытии центра, однако, до сих пор не поступало.

Николай Васильев советник министра строительства РТ Думаю, про закат эпохи ПСО «Казань» и Равиля Зиганшина говорить преждевременно. Потому что строительный бизнес ПСО, разумеется, пока все равно ведущий. Дело же в том, какие объемы строительства они считают для себя приоритетными. Есть ведь и транспортное строительство, и промышленное. Они же — ПСО — ориентированы на довольно большие объемы. Поэтому сейчас естественно идет определенная поляризация заказов. Во-вторых, конечно, меняется вообще с учетом экономической ситуации структура строительного рынка. Эти изменения сейчас очевидны, и, наверное, тренд определенный есть. Вы заметили, наверное, с учетом ипотеки, которая здорово снизила процент, растет жилищное индивидуальное строительство — там ПСО «Казань» себя очевидно не видит, потому что это распыление средств для них. И той техники, и тех механизмов, которые у них сконцентрированы — рынок ИЖС не требует. Само жилищное строительство разделили другие фирмы, для которых это профильный бизнес и новые возможности. И, конечно, конкурировать на чужом поле ПСО «Казань» неинтересно. В дальнейшем станет понятнее, какие инвестиции будут ключевыми в нашей экономике. Если будут развиваться серьезно инфраструктурные проекты — то, наверное, ПСО «Казань» там себя найдет. Со стороны же нельзя оценивать, насколько верна была политика ПСО [по набору больших кредитов и многочисленных госзаказов в портфель], тут нужно внутреннюю их экономику просчитывать. Какое состояние у них портфеля? Стоит ли брать кредиты? В частности учитывая развитие экономической ситуации. Взвесили ли они свои перспективы с учетом реалий, куда двигаться, правильно поступили или неправильно — это вопрос к ним.

Александр Дембич завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Сегодня в целом экономика России не предрасполагает к тому, чтобы какие-то федеральные большие проекты стали, допустим, снова размещаться в отдельных городах, и в эти бы проекты серьезно инвестировали. Я бы посоветовал ПСО «Казань» переключаться с федеральных на региональные проекты и локальные градостроительные. Надо сегодня как следует проработать и пропагандировать локальные проекты, чтобы на них находились серьезные инвесторы. Если показать перспективы, какие-то удобные, выгодные условия при освоения территорий — думаю, инвесторы на такие проекты сразу найдутся. Это же глобальный вопрос. Я думаю, у той же Казани, например, и сейчас очень много реальных проблем. У нас есть проблемы использования волжского побережья, протяженность которого несколько десятков километров, а оно совсем не проработано — ни в проектном плане, ни в плане поддержки инициатив тех инвесторов, которые бы хотели зайти на эту территорию. Город до сих пор выхода к Волги на самом деле не имеет, и это большая проблема. Идет еще и перепрофилирование целого ряда производственных и складских территорий, совершенно пока нет ясных концепций, как эти территории использовать. Сейчас они используются довольно хаотично отдельными собственниками, которые в каких-то там ситуациях смогли земельный участок выкупить, например, или взять в аренду и что-то там строить без единой концепции осваивания территории. Все эти проблемы существуют. И я думаю, что ПСО «Казань» могло бы в рамках специальной проработки по этим темам сделать такие локальные проекты для наших территорий. И если бы такие локальные проекты появились и раскрывали бы перед серьезными инвесторами перспективы, то и инвесторы бы на такие проекты появились.