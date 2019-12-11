Казанская «Река Замбези» «потечет» на следующей неделе

Строители Татарстана отчитались о работе по республиканским программам и возведении крупных значимых объектов

Фото: Максим Платонов

Казанский зоопарк «Река Замбези» получит разрешение на ввод в эксплуатацию на будущей неделе, после чего станет известна официальная дата его открытия. Параллельно с этим уже ведутся работы над второй очередью объекта, сообщил сегодня на брифинге в ИА «Татар-информ» замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Также замглавы Минстроя подвел итоги года в части реализации республиканских программ по возведению социально значимых объектов. Подробности — в материале «Реального времени».

Первая очередь: последние разрешения и адаптация животных

Обещание, данное татарстанцам несколькими месяцами ранее — о том, что обновленный Казанский зоопарк откроется к Новому году, все-таки будет выполнено. Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев напомнил, что инспекция Госстройнадзора Татарстана уже выдала первой очереди «Реки Замбези» заключение о соответствии (ЗОС), а сейчас идет оформление разрешения на ввод нового зоопарка в эксплуатацию — его ожидают на следующей неделе.

— В ближайшее время, с получением разрешения на ввод, дирекция зоопарка озвучит дату официального открытия — думаю, до конца декабря. Рекомендую жителям республики посетить этот объект, — заявил Гимаев.

Замглавы Минстроя также добавил, что сейчас «в зоопарке проходят адаптацию животные-новоселы», которые, по его словам, «находятся в великолепных условиях и привыкают к благам цивилизации». Напомним, ранее Казанский зооботсад сообщал о заселении сурикатов, гамадрилов, антилоп дик-дик, слона Фила и марабу Володи, а также страусов Васи и Маши. Помимо этого, планируется завоз животных, которых сейчас нет ни в одном зоопарке России: в частности, африканских слонов и черных носорогов.

Замглавы Минстроя добавил, что сейчас «в зоопарке проходят адаптацию животные-новоселы», которые, по его словам, «находятся в великолепных условиях и привыкают к благам цивилизации». Фото tatar-inform.ru

Вторая очередь: тоннель и спасение редких растений

Кроме того, Ильшат Гимаев напомнил о планах по реконструкции старой части Казанского зоопарка.

— Работы в зоопарке не завершаются: мы плавно переходим к строительству и реконструкции второй очереди, которая включает в себя в том числе старый зоопарк, находящийся сегодня в не очень хорошем состоянии, — сообщил замминистра.

К этой части зоопарка будет построен тоннель, его проведут под железной дорогой. Работы ведутся уже сейчас: в частности, специалисты «Казметростроя» решают вопрос укрепления рампы, которая позволит оборудовать подземный переход.

— Также по второй очереди мы уже приступили к оранжерее, чтобы защитить редкие растения в зимний период. Работу в активной фазе мы будем проводить уже с первого квартала 2020 года. То есть фактически мы уже приступили ко второй очереди. При этом первая очередь скоро откроет свои двери для гостей и жителей республики, — резюмировал спикер.

Итоги года от Минстроя РТ

Также в рамках пресс-конференции Ильшат Гимаев выступил с итоговым докладом, посвященным реализации республиканских программ в части строительства. Так, за 2019 год в Татарстане будут построены 55 объектов здравоохранения, 21 сельский клуб, 30 детсадов и 16 школ. Помимо этого, республика «обогатится» на 105 спортивных площадок и восемь блочных модульных лыжных баз.

За 2019 год в Татарстане будут построены 55 объектов здравоохранения, 21 сельский клуб, 30 детсадов и 16 школ. Фото kzn.ru

— К слову о спортивных объектах: в прошлую субботу президент Татарстана дал старт строительству четырех футбольных манежей к 100-летию ТАССР. Два из них будут построены в Казани, один — в Челнах и еще один — в Нижнекамске. Фактически мы создаем тот необходимый базис, где будем воспитывать наших молодых футболистов из местных кадров, — сообщил заместитель министра.

На данный момент программы в среднем реализованы на 95% и гарантированно будут полностью завершены к концу 2019 года.

— Программы находятся на ежедневном контроле президента Татарстана. Из 40 программ все находятся в высокой степени готовности — на стадии завершения. Средний процент их готовности — 95%. За последние три недели программы будут достойно завершены и объекты сданы в эксплуатацию, — завершил свой доклад Ильшат Гимаев.