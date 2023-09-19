Строка «отопление» в квитанциях ЖКХ в Татарстане может появиться уже в октябре

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане с началом отопительного сезона вырастут платежи за жилищно-коммунальные услуги. Уже в октябре в квитанциях может появиться строка «отопление», предупредил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на брифинге в кабмине.

— Напомню, что с началом отопительного периода в платежных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг появятся платежи за отопление, которые при наличии общедомового приора учета производятся по фактическому потреблению тепловой энергии. При подключении тепла в сентябре в платежных документах, которые получат жители в октябре, в строке «отопление» будут предъявлены сентябрьские объемы тепла по факту потребления, — рассказал он.

Марат Айзатуллин напомнил, что потребление тепла напрямую зависит от температурного режима. Наиболее существенные начисления платы за отопление происходят самые холодные зимние месяцы в январе — феврале.

— Обращаю внимание, что в этом году с 1 июля тарифы для населения на коммунальные услуги, в том числе за тепловую энергию не менялись. Следующая индексация произойдет с 1 июля 2024 года, — добавил глава Минстроя Татарстана.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отопительный сезон в Татарстане стартовал в 13 муниципалитетах Татарстана — в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Черемшанском и Ютазинском районе Татарстана.



На сегодняшний день готовы к работе в отопительный сезон 99,9% котельных Татарстана. Осталось подготовить два объекта.

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Татьяна Демина