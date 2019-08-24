В Татарстане на парки и скверы в 2019 году планируется потратить более 3 млрд рублей

В Татарстане на общественные пространства в 2019 году планируется 3,27 млрд рублей. Работы стартовали на всех 54 запланированных объектах.

Как рассказал первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов из бюджета Татарстана на эти цели пойдет 2 млрд рублей, остальное предоставят федералы.

По программе «Доступная среда» работы завершены на 7 объектах, еще на пяти пока продолжаются. Обустроить пандусы планируется в 5 школах, 5 детсадах и двух учреждениях дополнительного образования, передает пресс-служба президента РТ.

Фонд газификации в 2019 году реализует такие программы, как «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ», «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ», «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ», «Модернизация систем водоотведения». Все работы ведутся в соответствии с графиком.