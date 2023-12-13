Объемы ввода жилья в Татарстане в 2023 году превысят 3,1 млн «квадратов»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году объемы ввода жилья в Татарстане превысят 3,189 млн кв. м. Об этом в ходе брифинга сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В прошлую субботу он докладывал, что план строительства жилья в Татарстане перевыполнили почти на 3%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в регионе ввели 3,1 млн кв. м жилья, 1,6 млн кв. м из них приходятся на индивидуальное жилищное строительство, 1,3 млн кв. м — на многоквартирное инвестиционное жилье, и 147 тыс. кв. м — на дома по социальной ипотеке.

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Василя Ширшова, Маргарита Головатенко