Близкая к Равилю Зиганшину компания разморозит еще один долгострой в Казани

Спустя много лет на улице Бутлерова казанское ООО «Юлташ» приступает к реконструкции многоквартирного жилого дома

Как выяснило «Реальное время», компания, близкая к строительной империи Равиля Зиганшина, приняла «эстафетную палочку» от бывшего заместителя гендиректора ПСО «Казань», входящего в плеяду «птенцов гнезда Марата Хуснуллина» Марса Газизуллина. Спустя 14 лет на улице Бутлерова рядом с участком, на котором Алсу Хамаева начала строительство элитного жилого комплекса переменной этажности, казанское ООО «Юлташ» приступает к реконструкции многоквартирного жилого дома, который так и не был достроен газизуллинским ООО «СтройЭкспо». В материале «Реального времени» — подробности нового проекта для старого недостроя.

За время пути объект успел подрасти

Как стало известно «Реальному времени», стройку на земельном участке на улице Бутлерова, 22 — рядом с реконструируемым Алсу Хамаевой включенным в предмет охраны исторического поселения города Казань домом на Бутлерова, 20, продолжит казанское ООО «Юлташ». Это та самая компания, которая в 2021 году начала выкупать долги АО «СК «Татфлот», которое связывают с бизнес-империей Равиля Зиганшина. Согласно «СПАРК-Интерфакс», Сергей Жуков, руководивший «Татфлотом» с 2012 по 2017 год, в этот же период был гендиректором ООО «Волжская буксирная компания», принадлежащего главе ПСО «Казань».

За время ожидания завершения строительства с 2009 года площадь землеотвода на улице Бутлерова, где когда-то стояли дома №22, 26 и 28, подросла на один метр, а вот площадь застройки выросла с 1 165 кв. метров до 4 747 кв. м.

Жилой дом так и не был достроен газизуллинским ООО «СтройЭкспо». Скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Увеличился и размер котлована под подземную парковку — в плане до 3,17 тыс. кв. м, а в глубину — с 3,6 до 5,09 кв. м. Вдобавок к основному, жилому зданию высотой 4 этажа в проекте появился 1-этажный «павильон ТСЖ», который «замыкает» П-образное в плане жилое здание со стороны внутреннего фасада и создает закрытое дворовое пространство.

Согласно проекту, общая площадь жилого здания составляет 13,9 тыс. кв. м, а процент застройки участка — 76,9%. Кровля подземной стоянки и павильона ТСЖ — эксплуатируемая, на ней, как обычно сейчас делается при застройке в центре города, будут размещены детская площадка, площадка для отдыха, газоны и тротуары. Площадь озеленения в границах участка, включая озеленение на эксплуатируемой кровле, — чуть более 10,3%.

На надземной парковке у бокового фасада здания предусмотрено 10 машино-мест, на подземной парковке — еще 77.

Стройку рядом с реконструируемым Алсу Хамаевой домом на Бутлерова, 20, продолжит казанское ООО «Юлташ». Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

От авторов ЖК на месте «Акчарлака»

Проект реконструкции недостроя на улице Бутлерова в августе 2022 года обсуждался на межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в Доме правительства РТ. Комиссии была представлена разработка студии Дмитрия Куликова и Евгения Жиркова Office DE Architects, проектировавшей ЖК Nova, который планируется возвести в центре Казани на месте легендарного ресторана «Акчарлак».

Согласно представленному комиссии проекту, жилой дом должен был стать разноэтажным — частично в 4, частично в 2 этажа, общей площадью 15,4 тыс. кв. м, с подземной парковкой на 109 машин. Как сообщали тогда официальные интернет-ресурсы, в частности сайт Казгорисполкома и сайт раиса Татарстана, окончательного одобрения этот проект не получил — Рустам Минниханов решил ознакомиться с ним на выезде. И о том, какое было принято в итоге решение, информации не появилось.

Судьбу недостроя обсуждали на межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

«Реальное время» обратилось в «Юлташ» за комментарием. В частности, издание поинтересовалось, принято ли окончательно решение о реконструкции по проекту студии Office DE Architects либо по иному проекту, каковы технико-экономические показатели реализуемого проекта и в какие сроки предполагается начать и окончить реконструкцию. По получении ответ будет опубликован.

Как долгострой продали с публичных торгов

Долгострой на улице Бутлерова был заложен в 2009 году компанией «СтройЭкспо», связанной с Марсом Газизуллиным, который в 2001—2005 годах был замминистра строительства РТ Марата Хуснуллина, а в 2005—2012-м — первым заместителем гендиректора ПСОР «Казань» Равиля Зиганшина. После Универсиады-2013, перед которой он курировал строительство стадиона «Казань Арена», Газизуллин переехал в Москву и работал в АО «Мосинжпроект», который в итоге возглавил в 2016-м. Этот пост он покинул в мае 2020-го.

Долгострой на улице Бутлерова был заложен в 2009 году компанией «СтройЭкспо». Скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Учредителем ООО «СтройЭкспо» была Римма Муллануровна Газизуллина, отчество и фамилия которой совпадают с отчеством и фамилией Марса Муллануровича Газизуллина. Вместе с ним она состояла также в учредителях еще одного казанского ООО — «Стройсервис-Монтаж».

В марте прошлого года Арбитражный суд РТ постановил изъять у ООО «СтройЭкспо» недостроенный жилой дом по соседству — на Бутлерова, 22 — и продать его с публичных торгов. Причиной стали многочисленные нарушения, отсутствие пакета разрешительных документов и истекший срок договора аренды земли.

А в сентябре 2021 года долгострой ушел с молотка — его 136,2 млн рублей выкупило казанское ООО «Юлташ». В феврале 2022-го с ним был заключен договор аренды земельного участка сроком на 3 года — до 7 февраля 2025-го.



В сентябре 2021 года долгострой ушел с молотка — его 136,2 млн рублей выкупило казанское ООО «Юлташ». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Интересные ассоциации

Информация об ООО «Юлташ», находящаяся в открытом доступе, в частности данные сервиса «СПАРК-Интерфакс», вызывает ассоциации с бизнесом семьи Равиля Зиганшина. Этой компанией с середины 2020 года владеет и руководит Румиль Нагуманов, гендиректор и владелец казанского ООО «ПК «Бетонстрой».

На официальном сайте компании в интернете сообщается: «С 2018 года комплексно работаем с нерудными строительными материалами: добываем, производим, храним и самостоятельно доставляем на строительные площадки или производства. Компания «Юл Таш» — это собственные месторождения, заводы, 7 складов и автопарк из 50 грузовых автомобилей». Фирма имеет склады нерудных материалов в Казани, Нижних Вязовых, Гаврилково и Тетюшах.

2022 год ООО «Юлташ» завершило с выручкой от продажи более 1,4 млрд рублей и чистой прибылью в 13 млн. ПК «Бетонстрой» в 2021 году стало убыточным — ушло в минус на 43,7 млн рублей при доходе свыше 950 млн.

Прямой связи этих предприятий с бизнесом Равиля Зиганшина не просматривается, однако выписку из ЕГРН на объект незавершенного строительства на Бутлерова, 22 для оформления документации, связанной с корректировкой проекта, для ООО «Юлташ» получал Револь Исмагилов, которому, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежат 75% АО «СК «Татфлот».

«Реальное время» направило запрос об обоснованности предположений наличия связей ООО «Юлташ» с компаниями, аффилированными Равилю Зиганшину — по получении ответ будет опубликован.

В Казани зарегистрировано также ООО «Юлташ логистик», бенефициаром которого выступает Тимур Равилевич Зиганшин, а пост гендиректора до него занимал Яков Григорович Хачанян. И если имя и отчество первого может давать основания строить предположения о родстве с Равилем Зиганшиным, то второго СМИ именуют «зятем Равиля Зиганшина». Широкую известность он приобрел два года назад: в мае 2021 года сообщалось, что, будучи объявленным в федеральный розыск за совершение уголовного преступления, он скрылся от полицейских в Казани по прилете из Дубая.