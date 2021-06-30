«Альтернативные котельные»: в Татарстане готовы перейти на новый метод расчета тарифов на тепло

Депутаты Госсовета РТ обсудили возможность внедрения в Татарстане метода расчета тарифов на тепло по принципу «альтернативной котельной». Новая система запущена в нескольких российских городах. Основной ее плюс — появление стимула у теплоснабжающих организаций вкладываться в модернизацию сетей. Сейчас средний процент их износа в Татарстане составляет 54%. Для населения это выльется в увеличение сумм на тепло в платежках. Но обещают, что незначительно и не сразу. Новую систему муниципалитеты готовы внедрить со следующего года.

Степень износа сетей составляет 54%

В АО «Татэнерго» прошло выездное заседание Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Заместитель председателя комитета Камиль Садриев напомнил, что в Татарстане приказом Минстроя РТ, продублировавшим федеральное законодательство, местные органы власти получили право устанавливать нормативы на подготовку горячей воды. После чего ресурсоснабжающие организации обратились в Госсовет РТ, жалуясь на убытки. Садриев изучил ситуацию в Нижнекамске, Елабуге и Зеленодольске и сообщил, что у тамошних предприятий из года в год копятся миллионные убытки. Депутат предположил, что дело в том, что с поставщиком тепла — «Татэнерго» — они рассчитываются по фактическому потреблению, а с населения получают по нормативу.

— Сохранение текущего положения дел создает угрозу роста долгов предприятий перед поставщиками и нецелесообразного снижения расходов, например, на ремонтные работы. Что в конечном счете приведет к снижению надежности и стабильности системы теплоснабжения, — выразил беспокойство парламентарий.

Садриев изучил ситуацию в Нижнекамске, Елабуге и Зеленодольске и сообщил, что у тамошних предприятий из года в год копятся миллионные убытки

Председатель комитета Александр Тыгин согласился, что идет снижение потребления горячей воды, на которой народ экономит, кроме того, в любом доме есть квартиры, где никто не проживает, а общедомовой счетчик считает общий расход. Поскольку муниципалитеты не идут на увеличение тарифа, выходом стала бы установка индивидуального теплового пункта (ИТП). Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильдус Насыров сообщил, что средства на установку ИТП нельзя взять из программы капремонта домов — за этим строго следит казначейство. Их можно выделять только из местных бюджетов по доппрограммам.

Тыгин подчеркнул, что убытки теплоснабжающих организаций «формируют риски нестабильности и ненадежности». Уже сейчас средняя степень износа сетей по Республике Татарстан составляет 54%, а в Нижнекамске — 74%, Заинске — 65%. При этом являются ветхими и требуют замены более 30% коммуникаций. По нормативу ежегодно необходимо обновлять 4,5% сетей без учета процента износа, по факту этот показатель составляет 2,6—2,8% по республике.

Тыгин подчеркнул, что убытки теплоснабжающих организаций «формируют риски нестабильности и ненадежности»

Новый метод позволит привлечь инвесторов

Альтернативой мог бы стать переход на новую целевую модель рынка тепловой энергии по принципу «альтернативной котельной». При ее внедрении муниципалитеты уже не регулируют тарифы, а только устанавливают предельный уровень цен на тепловую энергию для конечного потребителя. Он, кстати, определяется не от текущих затрат поставщика тепловой энергии, а методом сравнения (бенчмаркинга) со стоимостью наиболее эффективного альтернативного теплоснабжения потребителей. То есть стоимость централизованного теплоснабжения для потребителя не должна быть дороже перехода на собственные источники генерации тепла.



Новый метод, как сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, позволяет привлечь инвесторов в отрасль, что впоследствии позволит сделать стоимость тепловой энергии более предсказуемой и решить проблему высокой изношенности инфраструктуры. При методе «альтернативной котельной» установленный тариф ежегодно будет зависеть от предельного уровня цены на тепло и размера инфляции.

По словам Минибаева, в пилотном режиме «альтернативные котельные» запущены в 21 российском городе. В энергетической стратегии России прописано активизировать эту работу и к 2024 году внедрить систему в 35 регионах.

По расчетам министерства, самое большое повышение тарифа будет в Казани — 20%. Но расти он будет не сразу, а в течение 5—10 лет.

Айрат Сабирзанов отметил порочность нынешней системы тарифообразования в сфере теплоснабжения

«Существующая система не стимулирует повышения эффективности работы»

Идею «альтернативной котельной» активно лоббирует «Татэнерго», на базе которого проходило заседание комитета. Первый заместитель гендиректора АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов отметил порочность нынешней системы тарифообразования в сфере теплоснабжения. Во-первых, она «не стимулирует повышения эффективности работы и вообще позитивного движения компании» — чем выше затраты, тем выше тариф. Во-вторых, она не мотивирует развивать территории, потому что расширение бизнеса приводит только к снижению тарифа, который рассчитывается по формуле: количество затрат, делимое на количество отпуска тепловой энергии.

— Новая модель эти два момента решает. Если достигнута экономия, то на нее никто не претендует. То же самое с развитием территорий. Если ты развиваешься, то твой дополнительный объем в отрасли не изымут. Но самое главное — это стабильное и предсказуемое отношение. Метод дает прогнозируемые правила игры для всех участников. То есть если договорились об уровне тарифов, то потом их изменить никто не может, если стороны соблюдают свои обязательства. Со стороны ресурсоснабжающей организации это надежность, улучшение параметров работы сети по потерям и т.д., а также выполнение инвестиционных программ с точки зрения территорий. В этой системе важным игроком становится город: он формирует программу действий, сроки, объемы и т.д. В действующей модели он не сильно присутствует, — отметил он.

Города готовы переходить на новый метод со следующего года

Сабирзанов напомнил, что переход на такую систему утверждается на уровне правительства РФ, в которое обращается регион. Решение по каждому городу принимается индивидуально, так как рассчитываются все параметры. Он также привел объем инвестиций, который необходимо вложить в модернизацию и развитие сетей: в Казани — 2,3 млрд, Набережных Челнах — более 1,7 млрд, а всего 4,5 млрд рублей.

Замруководителя «Татэнерго» поделился расчетами, во сколько это обойдется населению. Нужно сказать, что его цифры сильно отличались от приведенных Минпромторгом. Так, в Казани рост тарифа составит до 1,8%, в Набережных Челнах — до 3,5%, в Нижнекамске — 1%. Но он уверил, что удорожание произойдет не сразу, в Казани — в течение 5 лет, автограде — 10 лет, Нижнекамске — 4 лет, Заинске — 2 лет.

Сабирзанов отметил, что вопрос о внедрении нового метода уже обсуждался с муниципалитетами. Города готовы переходить на него со следующего года.