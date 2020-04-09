Ильшат Гимаев: «С учетом самоизоляции население стало тяготеть к покупке загородных домов»

Как чувствует себя строительный рынок во время эпидемии

На рынке недвижимости республики во время самоизоляции появилась новая тенденция: спрос на квартиры снижается в пользу загородных домов. Замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев связывает это с тем, что, по объективным причинам, карантин легче перенести в своем доме. А еще чиновник рассказал, как с республиканских стройплощадок изгоняют коронавирус и оправились ли татарстанские застройщики от потрясений последних недель. Подробности — в материале «Реального времени».

«Рынок жилья получил «холодный душ»

Разговор об особенностях работы строительной отрасли в условиях пандемии инициировал татарстанский застройщик «#Суварстроит». Компания организовала онлайн-брифинг на базе видеосервиса Zoom.

Первый вопрос, касающийся реакции республиканских застройщиков на введение режима самоизоляции, был адресован ключевому спикеру брифинга — заместителю министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшату Гимаеву.

— 30 марта (в этот день был введен режим самоизоляции, — прим. ред.) рынок жилья получил «холодный душ». С 30 марта по 6 апреля некоторые застройщики приостановили объекты, поскольку у них не было законного основания на то, чтобы вести стройку. Но как только вышло постановление президента Татарстана, у всех строителей появилось основание для продолжения своей деятельности с соблюдением всех карантинных требований, — сообщил чиновник.

На сегодняшний день 98% строек инвестиционного жилья в Татарстане «вернулись обратно в колею и работают в спокойном режиме». Спикер заверил: строители «справятся со всеми своими заказами вовремя».

На сегодняшний день 98% строек инвестиционного жилья в Татарстане «вернулись обратно в колею и работают в спокойном режиме. Фото Ильи Репина

«На наших объектах такой заразы, как коронавирус, не имеется»

Ильшат Гимаев описывает санитарные требования на республиканских стройплощадках как «очень жесткие».

— Маски, дезинфицирующие средства — все это остается краеугольным камнем. Мы требуем от всех застройщиков, чтобы на всех объектах были заведены журналы по трем основным вопросам, в которых бы расписывались рабочие и руководители. Первый вопрос — «Подтверждаете ли вы то, что у вас нет температуры?», второй вопрос — «Подтверждаете ли вы то, что у членов вашей семьи нет температуры?», третий вопрос — «Подтверждаете ли вы то, что вы не общались с приезжими из ближнего или дальнего зарубежья?». Пока бог миловал, и сегодня на всех наших строительных объектах такой заразы, как коронавирус, не имеется. Эта тенденция должна быть на 100% соблюдена, — заявил чиновник.

«Реальное время» поинтересовалось у Ильшата Гимаева, нет ли новых тенденций на рынке недвижимости и не изменилась ли цена в условиях самоизоляции.

— Предварительно есть информация, что наблюдается некоторое падение спроса на квартиры в многоквартирных домах. С учетом сегодняшней самоизоляции население стало больше тяготеть к покупке или строительству своих домов за пределами крупных городов. Время показало, что в своем доме проще пережить самоизоляцию, потому что есть своя территория, свой сад, есть пространство, природа, что несравнимо с тем, что мы имеем в городах. Парки, скверы — все общественные пространства сейчас закрыты, нигде гулять нельзя, а в своем доме — пожалуйста. Поэтому мы сегодня осторожно говорим, что есть такая тенденция, — сообщил замминистра строительства РТ. — Ценовые параметры я не буду комментировать — время покажет по итогам месячного карантина. Пока аналитики сильного снижения или увеличения стоимости продаж квартир не наблюдают.

«С учетом сегодняшней самоизоляции население стало больше тяготеть к покупке или строительству своих домов за пределами крупных городов», — отмечает Гимаев. Фото Максима Платонова

«Много сделок приостановилось»

Высказались на брифинге и непосредственные участники рынка. К примеру, директор федеральной риелторской компании «Этажи Казань» Марат Галлямов сообщил, что самоизоляция пока отражается на ситуации не самым лучшим образом.

— Конечно, не все зависит только от нас: очень много сделок по недвижимости приостановилось, очень много цепочек разорвалось. Это связано с тем, что у МФЦ и кадастровой палаты в данный момент есть определенные нюансы в части электронной регистрации, и мы можем провести не все сделки. В целом мы сейчас ждем или их открытия, или появления варианта с удаленными доступами, чтобы поддержать темп и завершить сделки, — высказался Марат Галлямов.

Некоторые застройщики настроены позитивнее: они делают ставку на онлайн-сервисы. Они используют разные инструменты: онлайн-туры по объектам, дистанционную подачу заявок на ипотеку или же электронную регистрацию сделок. Подробнее о том, как девелоперы адаптируются к режиму самоизоляции в Татарстане, — читайте в материале «Реального времени».