«С учетом прогноза погоды я попросил бы не затягивать с вопросом по пуску тепла»

Растапливать котельные и заполнять систему теплоснабжения

Циклон, который придет на территорию Татарстана уже в среду, принесет с собой заметное похолодание. Так что отопительный сезон в республике стартует со следующего понедельника. Хотя, как подчеркнул на сегодняшнем брифинге первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, согласно нормативам, подача тепла начинается тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов. Исходя из температурных параметров ближайшей недели, 22 сентября — это нормативный срок начала подачи тепла на все объекты, но 26 муниципальных образований такие решения уже приняли.

— С учетом текущего прогноза погоды я попросил бы не затягивать с вопросом принятия решения по пуску тепла — нужно сезонные котельные растапливать и заполнять систему теплоснабжения, — предупредил замминистра.

Кроме того, в 14 муниципалитетах республики нет системы центрального отопления — дома в них оснащены двухконтурными котлами. Так что жильцы самостоятельно принимают решение, когда начать отапливать свои квартиры, но при этом сами несут ответственность за исправность оборудования и его готовность к работе в осенне-зимний период, заметил Алексей Фролов.

По оценке Фролова, в этом году муниципалитеты намного быстрее справились с подготовкой к отопительному сезону. Фото: Олег Тихонов

Из 17 470 многоквартирных домов тепло готовы принять 17 186 — это 98,4%. Самый низкий процент готовности — 93,3% — в Балтасинском районе, где из 45 многоквартирных домов три пока считаются неготовыми к сезону подачи тепла. Также в числе отстающих значатся восемь муниципальных образований — это Казань и Набережные Челны, Буинский, Камско-Устьинский, Верхнеуслонский, Пестречинский и Менделеевский районы. Несмотря на это, по оценке Фролова, в этом году муниципалитеты намного быстрее справились с подготовкой к отопительному сезону и получили соответствующие паспорта.

Что касается самих объектов централизованного отопления, то из имеющихся в республике 3 267 котельных неготовыми к подаче тепла на данный момент остаются всего шесть — одна в Пестречинском районе и пять в Казани — от них зависят около 180 многоэтажек. К 20 сентября недоделки, в большинстве своем связанные с оформлением документов, будут устранены, заверил замминистра. Почти 900 ЦТП уже запущены в работу, а тепло поступило в 1 912 жилых домов (около 11%), в треть республиканских школ, более четверти детских садов, 338 из 2 019 объектов здравоохранения.

При этом сроки подачи тепла никак не связаны с задолженностью населения за ЖКУ. По словам Алексея Фролова, эта сумма постепенно сокращается и по оплате за теплоэнергию, и за подачу газа. Но заметил, что проблемы со своевременной оплатой услуг по теплоснабжению традиционно могут возникнуть в трех-четырех домах Казани, где действует ТСЖ, а не управляющая компания.

— Массово будем запускать тепло на этой неделе. С понедельника, я думаю, будет массовый пуск тепла во всех городах, в том числе и в Казани, — отметил он.

Вопросы от населения, связанные с подачей тепла, принимаются по горячей линии Минстроя, напомнил замминистра.

Сроки подачи тепла никак не связаны с задолженностью населения за ЖКУ. Фото: Ринат Назметдинов

Холодная зима может больше прошлогоднего увеличить счета за тепло

Остановился спикер и еще на одном из важных для населения вопросов — оплате за ЖКУ. Прошлой зимой по республике прокатилась волна возмущений от жителей больших городов, недовольных впечатляющими суммами за оплату теплоснабжения. Но, заметил он, начисления проводились по факту потребленного тепла, а с учетом того, что в декабре-январе погода была очень холодная, то, соответственно, и выросли и цифры в платежках.

В этом году, если зима вновь будет «радовать» татарстанцев сибирскими морозами, счета за тепло могут стать еще больше. Поскольку тарифы ЖКУ в республике в очередной раз выросли — с 1 июля на 4%.

Алексей Фролов дал совет жителям многоквартирных домов, как избежать перерасхода тепла в холода:

— Экономя тепло у себя в квартире, можно добиться экономии в целом в доме. Если кто-то живет с открытыми форточками и использует форточное регулирование. Конечно, эта тепловая энергия распределяется на весь жилой дом, потому что прибор учета стоит на весь дом... Перед началом отопительного сезона нужно провести мероприятия по обеспечению герметизации, проверки клапанов в окнах, утеплить квартиры, балконы, чтобы понемногу, но совместно сэкономить семейный бюджет.

Правда, поквартирный учет невозможно провести в домах старой постройки, где идет вертикальная разводка теплоэнергии.

Алексей Фролов дал совет жителям многоквартирных домов, как избежать перерасхода тепла в холода. Фото prav.tatarstan.ru

На подготовку к зиме — миллиарды рублей

Готовиться к очередному отопительному сезону в Татарстане, как заведено уже много лет, начали летом. Дело это затратное, а финансирование подготовительной кампании ведется из нескольких источников. Это и коммунальные платежи собственников квартир, и затраты «Татэнерго» и предприятий-водоканалов в городах. Так, на работы, связанные с подготовкой инфраструктуры, заменой кровли, утеплением фасадов и прочих видов, которые проводятся в рамках республиканской программы капремонта жилого фонда, предусмотрено более 2 млрд рублей.

Только на замену теплосетей выделяется 1,5 млрд рублей — это без учета затрат крупных компаний-генераторов энергии. По линии ремонтного фонда водоканалов — еще порядка 750 млн рублей в целом по республике.

Также деньги на предсезонную подготовку к зиме выделяются из ряда различных республиканских программ: «Чистая вода» (около 650 млн рублей), по реконструкции очистных сооружений (примерно 300 млн рублей).

Ангелина Панченко