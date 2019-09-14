Минстрой Татарстана рассказал, сколько казанцев оплачивают ЖКУ онлайн

Доля платежей населения за услуги ЖКХ в электронном виде в Татарстане составляет 50,3%, рассказал глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин.

Министр также рассказал, что на 1 сентября 2019 года уровень собираемости составляет 99,6%. Это выше среднегодового уровня собираемости, который составляет 98,3%, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, на минувшей неделе вопрос платежей жителей Казани за ЖКУ, в особенности онлайн-платежей, стал обсуждаемым вопросом из-за исследования сервиса «Яндекс.Деньги». В исследовании говорилось, что казанцы платят за ЖКУ в среднем на 2 тысячи рублей больше москвичей.

Мэрия Казани опровергла результаты исследования, и привела свои данные по платежам за ЖКУ в городе — они оказались ниже приведенных в сообщении «Яндекс.Денег».

