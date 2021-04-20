Очистные Казани апгрейдят за семь миллиардов рублей — сбросы в Волгу снизят втрое

БОСК Казани на первом этапе реконструирует экс-«чистильщик» Адмиралтейского пруда и подрядчик «Салават Купере» и «Царево Village»

Фото: Максим Платонов

В Казани стартует масштабная реконструкция биологических очистных сооружений (БОСК) за 7,1 млрд рублей, как результат — трехкратное снижение загрязненных стоков в Волгу. Объявлены первые аукционы на 803 млн и 945 млн рублей, по одному определился исполнитель, компания ООО «ВТС», которая ранее занималась стройкой очистных для Адмиралтейского пруда и «Царево Village», канализацией для «Салават Купере» и реконструкцией ливневок на Большом Казанском Кольце. Газета «Реальное время» внимательно изучила документацию проекта и узнала, на что потратят сотни миллионов рублей, какие объекты окажутся самыми дорогими. Как будут новые БОСК справляться с неокисляемой органикой в сточных водах Казани при помощи «Кейптаунской схемы», и что для этого придется построить дополнительно — читайте в нашем материале.

Казанские очистные отремонтируют за 7 млрд рублей



Как стало известно «Реальному времени», масштабная реконструкция биологических очистных сооружений Казани уже стартовала. Работы продлятся до 2024 года и обойдутся бюджету в 7,1 млрд рублей. По итогам апрельского тендера на 803,7 млн рублей контракт будет заключен с единственным участником торгов — московским ООО «ВТС». Заказчиком выступило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Реконструкция затронит биологические очистные сооружения канализации (БОСК) Казани на ул. Магистральная. Проектная пропускная способность БОСК в настоящий момент составляет 650 тыс. м. куб. в сутки, или 27 тыс. м. куб. в час. Сегодня на эти очистные подаются хозяйственно-фекальные сточные воды, производственные стоки промышленных и коммунальных предприятий. Промышленные стоки в общем количестве сточных вод составляют — 20%, коммунально-бытовые — 15%, стоки от населения — 65%.

Реконструкция всех БОСК — пройдет в три этапа, работу курирует Минстрой РТ, но здесь оперативно не смогли ответить на запрос нашего издания. Проектная документация разработана на основании приказа министерства №203/0 от 19.11.2018 года «О внесении изменений в инвестиционную программу» МУП г. Казани «Водоканал» на 2014—2028 год».

Реконструкция всех БОСК пройдет в три этапа. Фото: Максим Платонов

— В части экологического влияния мы говорим, что цель федерального проекта «Оздоровление Волги» — сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку в три раза к 2024 году, — рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ о своей заинтересованности в проекте.



«Оздоровление Волги» — федеральный проект, разработанный в рамках нацпроекта «Экология», по его линии и выделяются средства на реконструкцию БОСК в Казани. Почти одновременно проводится реконструкция очистных сооружений, она стартовала и в Нижнем Новгороде. Помимо госзаказа на 803,7 млн еще один тендер был на 945 млн рублей, он размещен в начале марта, он касается третьего этапа работ.



На что потратят первый миллиард, и какие объекты самые дорогие

Очистные сооружения — сложная система, включающая в себя цеха механической, биологической очистки, механического обезвоживания и обработки осадка, воздуходувную и хлораторную станции, иловые и песковые площадки. Согласно скорректированной проектной документации, которую разработало питерское ООО «Гипрокоммунводоканал.СПБ» (на 75% принадлежит его руководителю — Максиму Рочеву), работы будут идти в три этапа.



При этом каждый предполагает очистку стоков до показателей загрязнений на выходе из очистных сооружений согласно требований по сбросам в водоемы рыбохозяйственной деятельности или показателей технологического регламента согласно НДТ 10-2015:

Первый этап — реконструкция сооружений механической и биологической очистки второй очереди;

Второй этап — реконструкция сооружений механической и биологической очистки первой очереди;

Третий этап — строительство комплекса доочистки.

На все оборудования для очистки сточных вод Казани, которые попадают в Волжский бассейн — потребуется, как минимум, 4,1 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Пока существует многостраничный проект реконструкции лишь на первый этап работ. Однако более 800 млн рублей госзаказа, который выиграло ООО «ВТС», уйдет не только на реконструкцию сооружений механической и биологической очистки второй очереди, но частично и на второй и третий этап работ. К слову, изначально аукционный проект оценивался в 700,5 млн рублей (по ценам на третий квартал 2020 года), но начальную максимальную цену контракта формировали с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ. Иными словами, стройматериалы, которые подрядчик будет использовать для реконструкции БОСК в этом году, подорожают где-то на 100 млн рублей. Впрочем, в цену контракта входит и НДС (134,6 млн рублей). Больше всего потратят — на оборудование для очистки вод — 440 млн рублей, сами строительно-монтажные работы обойдутся в 201 млн рублей.



Всего по нынешним расчетам на все оборудование для очистки сточных вод Казани, которые попадают в Волжский бассейн, потребуется как минимум 4,1 млрд рублей (и еще 2,7 млрд рублей на строительно-монтажные работы). Так, только реконструкция аэротенков, с 8-го по 11-й, обойдется в 110 млн рублей, остальных аэротенков — в 190 млн рублей. Сам аэротенок представляет собой резервуар, по которому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, здесь происходит биохимическая очистка сточной воды. Строительство комплекса доочистки с трансформаторной подстанцией будет стоить еще 154,8 млн рублей. Это лишь самые дорогие объекты строительства и реконструкции.

Экс-«чистильщик» Адмиралтейского пруда и подрядчик «Салават Купере»

Один из первых контрактов заключат с ООО «ВТС». Интересно, что на аукцион заявлялась, помимо «ВТС», еще одна компания — ООО «Строитель», однако последней отказали в участии в торгах (хотя она предложила ровно ту же сумму — 803 762 105 рублей и 44 копейки). В длинном перечислении обоснования отказа указывается недостаточный уровень квалификации, наличия соответствующего опыта за последние пять лет («Строитель» был основан лишь в 2017 году). Газета «Реальное время» не так давно писала о том, что «Строитель» Марселя Гафиятова является «любимым» подрядчиком Фонда газификации РТ с контрактами на 1,4 млрд рублей за 2020 год. Опыта реконструкций очистных сооружений у компании действительно нет.

А вот у малоизвестной ООО «ВТС» (или «ВТ Стройинжиниринг») он есть, о чем также писали. Все то же ГИСУ РТ заключило еще в сентябре 2017 года контракт с «ВТ Стройинжиниринг» на строительство очистных сооружений в Адмиралтейском пруду в Кировском районе Казани. Бюджет республики потратил на это 102,3 млн рублей. В ПСО «Казань» (они отвечали за строительные работы по объекту «Экологическая реабилитация пруда «Адмиралтейский») через два года рассказали, что проведенные работы действительно помогли улучшить экологическую ситуацию.

Одним из последних проектов компании было строительство канализационной насосной станции «Заречная». Фото: Ринат Назметдинов

Компания ООО «ВТ Стройинжиниринг» лишь формально московская, корни ее явно местные, как и госзаказы (адрес на официальном сайте также указан — казанский). Так, одним из последних проектов компании было строительство канализационной насосной станции «Заречная» с напорными коллекторами от КНС «Заречная». До очистных сооружений Казани (первый этап реконструкции). В портфеле «ВТС» можно найти и постройку инженерных сетей, канализации и биологических очистных сооружений для технического обеспечения жилого района «Салават Купере». Здесь же реконструкция ливневок на «Большом Казанском Кольце», очистных сооружений Мамадыша и Тетюш, строительство очистных для «Царево Village» в Пестречинском районе, есть даже проект в соседней Марий Эл. Только с МУП «Водоканалом» в результате победы на аукционах ООО «ВТС» было заключено контрактов на 10,5 млрд рублей. Еще на 680 млн рублей — с ГИСУ РТ.



Компания принадлежит предпринимателю Рафису Сибгатуллину, и существует уже 12 лет на рынке инженерных коммуникаций. Взяв на себя крупные контракты, компании пришлось существенно затянуть пояса. С 2014 по 2019 год кредиторская задолженность выросла почти в 10 раз — со 116,6 млн до 1,1 млрд рублей. К ней добавляются и кредиты на 240—270 млн рублей в последние два года. Результат — рекордная выручка 2019 года, почти полмиллиарда рублей, и рекордная прибыль 2018 года — 32,2 млн рублей. Кроме того, Сибгатуллину принадлежит на пару с Петром Бабаевым еще одна компания — ООО «ВТС Проект» с фактической пропиской в Казани. Экс-совладелец «ВТС» — Ильнар Хафизов, ныне руководящий, к слову, управляющей компанией «РСК», которая как раз и осуществляет свою деятельность в микрорайоне «Салават Купере».

В сточных водах Казани много неокисляемой органики

Согласно документации аукциона на первом этапе реконструкции рассматривается вопрос строительства нового здания обезвоживания песка очистных сооружений в пределах площадки очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Казани. Реконструкция затронет БОСК, расположенные на улице Магистральная в Приволжском районе Казани — в 670 метрах восточнее Куйбышевского водохранилища. Территория этих очистных сооружений со всех сторон обнесена ограждением. Площадь БОСК согласно кадастровому номеру — 537,7 тыс. кв. м. Сам участок частично входит в охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и охранную зону Волжского водовода.

В рамках реконструкции очистных сооружений выигравшие аукционы подрядчики обязаны будут благоустроить территории БОСК, провести мероприятия по нейтрализации и удалению неприятных запахов с поверхности открытых емкостных сооружений, песколовок первой и второй очереди, первичных отстойников, зданий решеток и верхнего распределительного канала аэротенков. Ключевым моментом должно стать создание системы автоматического контроля выбросов и сбросов отходов, реконструкция в рамках общестроительных ремонтных работ и подключение к системе теплоснабжения: насосных станций технической воды первой и второй очереди.

В рамках реконструкции очистных сооружений выигравшие аукционы и подрядчики обязаны будут благоустроить территории БОСК, провести мероприятия по нейтрализации и удалению неприятных запахов. Фото: Максим Платонов

Проектировщики сообщают, что сточная вода БОСК Казани относится к категории среднеконцентрированных по всем показателям. Лишь в 2016—2017 годах наблюдалось «аномально высокое соотношение ХПК/БПК5 (имеются в виду показатели биологического и химического потребления кислорода) — 3,49—4,2, в 2017—2018 годах это соотношение снижается до 2,25—2,00, что характерно для стоков бытового характера. Экологические эксперты, однако, считают: чем выше показатель потребления кислорода в обоих вариантах (ХПК и БПК), тем грязнее жидкость — а «если химическое потребление превышает биологические показатели, то в воде содержится много неокисляемой органики» («такое соотношение в открытых водоемах свидетельствует о близости экологической катастрофы, а в очистных сооружениях данный дисбаланс ликвидируется при помощи реагентов»). По мнению авторов проекта, реконструкция БОСК все же выраженной тенденции роста степени загрязненности поступающих сточных вод не наблюдается, а все стоки проходят механическую и биологическую очистку.

Очищать стоки в Казани будут по «Кейптаунской схеме»

Как считают авторы проекта, оптимальной для казанских БОСК станет схема MUCT (модифицированная схема Кейптаунского университета (Modified university of Cape Town)). Кейптаунская технология, к слову, — является одной из нескольких технологических схем в мире по глубокой очистке от азота и фосфора (фосфатов и нитратов). Внедрение такой схемы очистки в Казани потребует от подрядчиков построить две дополнительные секции аэротенков, два вторичных отстойника диаметром 40 метров, пять иловых насосных станций.



«Вне зависимости от технологической схемы снижение концентрации фосфатов до нормативных требований не может быть обеспечено только биологическим методом», пишут авторы проекта.



Поэтому биологическая очистка в аэротенках дополнена узлом реагентной доочистки. Нового строительства потребуют также административно-бытовой корпус, трансформаторная подстанция, наружные сети водоснабжения, воздуходувная станция.

Теперь предстоит связать КНС и очистные Казани тремя коллекторами протяженностью 10 километров. Фото: Ринат Назметдинов

Избавление от иловых полей



Помимо вышеперечисленного, Казани и Татарстану необходимо будет также избавиться как-то от зловонных иловых полей вблизи Куйбышевского водохранилища. Первые общественные слушания проекта нейтрализации этих полей прошли осенью прошлого года. Тогда красноярские разработчики из «Геотехпроекта» пообещали, что через восемь лет на месте иловых полей (площадью более 100 гектаров — находятся между поселками Отары и Старое Победилово) может появиться зеленое поле. Реализацию проекта рекультивации полигона начали в этом году. «Геотехпроект», по мнению Минэкологии РТ, предложил оптимальную технологию, включающую обеззараживание, обезвреживание и обезвоживание: «Обеззараживание — это должно полностью ликвидировать патогены. Обезвреживание — мы должны стабилизировать металлы, обезвоживание — мы должны от воды высушить до определенного уровня».



Недавно в Казани сдали другой крупный инженерный проект, по масштабам сопоставимый со сдачей моста «Миллениум» — это КНС «Заречная». Строительство канализационно-насосной станции стало первым шагом масштабной программы. Теперь предстоит связать КНС и очистные Казани тремя коллекторами протяженностью 10 километров от 1,5 тыс. до 2 тыс. мм диаметром.