Новый казанский кожвендиспансер построят на развязке у «Акчарлака»

Как выяснило «Реальное время», новое здание Республиканского кожвендиспансера построят на участке за бывшим рестораном «Акчарлак». На этой неделе ГИСУ РТ заключило контракт с «Татинвестгражданпроектом» на разработку проекта семиэтажного строения для РККВД на улице Николая Ершова. Объединение стационаров и поликлиник под одной крышей позволит оптимизировать затраты и лучше бороться с распространенным нынче недугом — меланомой, рассказал нашему изданию обрадованный новостью главврач диспансера Искандэр Минуллин. Какие тайны хранит старинное здание диспансера и как более века назад казанские медики боролись с сифилисом в студенческой среде — подробнее в нашем материале.



За «Акчарлаком» вырастет кожвендиспансер

Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер с его пятью ветхими корпусами, разбросанными по Казани, уже в этом году может обзавестись одной новой крышей. Как стало известно «Реальному времени», венерологи переедут в новое семиэтажное здание, которое построят на участке за территорией, где раньше был ресторан «Акчарлак». Информацию подтвердили в пресс-службе Минстроя РТ.

В марте этого года ГИСУ РТ объявило тендер на разработку проекта семиэтажки площадью 7,16 тыс. кв. м, победителем стал «Татинвестгражданпроект» (в торгах также участвовала компания «Гипромоспроект»). Контракт заключили в эту среду за 19,5 млн рублей, на работу отводится полгода.



Судя по заданию на проектирование, в здании будут круглосуточный стационар на 40 коек, в том числе с детскими койками, дневной стационар на 20 коек, физиотерапевтическое и консультативно-диагностическое отделения, учебные и вспомогательные помещения, подвал для обслуживающего персонала, помещений медицинского и хозяйственного назначения. Проектировщикам ставят задачу не допускать пересечения «потоков стационарных больных круглосуточного и дневного стационаров, отделения для детей, для пациентов консультативно-диагностического отделения, студентов и ординаторов». Планировочная структура должна обеспечивать «поточность технологических процессов, удобство для посетителей и персонала». Есть указания и по обеспечению оборудованием — оно должно быть отечественным или импортным с сертификатами соответствия национальным стандартам РФ и только «в случае отсутствия отечественных аналогов». Причем компания-поставщик должна иметь на территории Татарстана сервисные центры.



В ТИГП должны предусмотреть асфальтобетонные проезды, площадки, дорожки, озеленение, МАФы, ограждение, наружное освещение, парковку и прочие элементы инфраструктуры диспансера. При благоустройстве территории требуется использовать «крупномерные деревья и кустарники и многолетние растения».

Венерологи переедут в новое семиэтажное здание, которое построят на участке за территорией, где раньше был ресторан «Акчарлак»

Всего этажей будет семь (ранее предполагалось — шесть), в документации подробно расписано, на каком этаже будет располагаться определенное отделение. Например, на первом — приемное отделение для детей и детский стационар на 20 коек, на втором — диагностика, на третьем — приемное отделение для взрослых и дневной стационар на 10 коек, на четвертом — женский стационар на 10 коек, на пятом и шестом — мужские стационары на 20 коек, на седьмом — клинико-диагностическая лаборатория (с возможностью проводить видеоконфереции в конференцзале на 100 человек).

«У нас здания в разных частях города, рушатся, крыши падают!»



Сейчас диспансер базируется в разных зданиях на 256 круглосуточных коек, 244 койки дневного пребывания, 11 поликлинических отделений, 10 кабинетов профилактических медицинских осмотров, 11 лечебно-диагностических кабинетов. Здесь трудятся 258 врачей, в том числе 185 дерматовенерологов. В состав РККВД входят и семь филиалов в городах республики — Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Лениногорске, Нижне­камске, Набережных Челнах, Чистополе.

Год назад главврач РККВД Искандэр Минуллин рассказал, что для стабилизации эпидситуации и снижения заболеваемости дерматозами и инфекциями, передающимися половым путем, необходимо утвердить разработанную стратегию развития службы. Последняя предполагает объединение стационарных отделений Казани в одном здании, это, в частности, позволило бы оптимизировать затраты. Поэтому в диспансере давно ждали решения по новому зданию.



— Новость о строительстве нового здания для диспансера — большая радость для нас, для кожно-венерологической службы. Потому что на сегодняшний день мы, может быть, в самых худших условиях находимся из всех медучреждений Казани! — посетовал в разговоре с «Реальным временем» главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» Искандэр Минуллин. — Есть больницы, которые, возможно, и в худших зданиях находятся, но они хотя бы компактно работают в одном. У нас же здания в разных частях города, они рушатся, крыши падают! Мы пока самые худшие… А ведь в то же время, мы очень важны в части социальной службы общества, нужны для населения. Сегодня большое число людей страдает кожными, венерологическими заболеваниями.

Главврач обратил внимание и на экономическую составляющую проекта. Если сегодня у диспансера в Казани три маломощных стационара и при каждом вынужденно работает по одной лаборатории, то в новом здании одна лаборатория будет обслуживать все стационары: «Для нас важна эта компактность. Дети, женщины, мужчины в новом здании будут к тому же лежать на разных этажах. В результате, новое здание качественно улучшит и медицинское обслуживание наших пациентов».

Искандэр Минуллин: «Новость о строительстве нового здания для диспансера — большая радость для нас, для кожно-венерологической службы». Фото tatarnews.ru

Курс на диагностический центр для борьбы с меланомой

Помимо прочего на базе диспансера действуют две кафедры: Казанского государственного медицинского университета и Казанской медицинской академии. В новом здании они тоже будут располагаться в одном месте, и ее сотрудники смогут консультировать врачей при лечении пациентов. Главное же, на что надеются в диспансере, — это создание в новом здании диагностического центра.

— Мы хотим сделать в здании диспансера, когда его построят, диагностический центр, он будет оснащен самым современным оборудованием. Его мы предполагаем устроить на первом этаже, этот центр очень необходим сегодня — для обнаружения и лечения самых распространенных сегодня болезней (они выходят на первое место по числу) — экологических заболеваний кожи, в первую очередь, конечно, меланомы. Это самое злокачественное заболевание в мире на настоящий момент! С самой большой смертностью и к тому же трудно излечимое. Задача стоит: своевременно диагностировать начало заболевания, не доводя его до меланомы — то есть обнаружить «предмеланому», те заболевания кожи, которые ведут к ней, — объяснил Искандэр Минуллин.

Старые высвободившиеся здания больницы передадут на баланс Минземимущества РТ, то есть в собственность Татарстана, а впоследствии республика решит, как ими распорядиться — передать или продать.

Старые высвободившиеся здания больницы передадут на баланс Минземимущества РТ. Фото kazan.ru

«Транспортный узел у «Акчарлака» перегружен — не самое хорошее место»

Поскольку территория снесенного «Акчарлака» сейчас пустует, 7-этажный диспансер станет новой высотной доминантой в этом месте. Участок, где был ресторан, еще в начале 2000-х приобрела «Эдельвейс Групп», созданная депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным и его братом Илшатом. В 2007 году братья заявляли о планах построить здесь 40-этажный торгово-развлекательный центр, проект оценивали в $120 млн (3,7 млрд рублей). Здание могло стать самым высоким в Татарстане (165 метров). Однако кризис 2008 года внес свои коррективы, ТРК так и не построили.



В итоге диспансер будет виден со всех сторон, в том числе и со стороны транспортной развязки. Архитектор Сергей Саначин, комментируя это решение, заметил, что на месте ресторана «Акчарлак» всегда планировался высотный объект. Делать выводы, будет вписываться диспансер в окружающую среду или нет, пока сложно, так как еще неясно, на каком расстоянии от территории, где ранее был «Акчарлак», построят новое здание:

— Главное, чтобы строители не отхватили большой кусок [территории «Акчарлака»]. Ведь для высотки нужен не какой-то пятачок, высотному объекту нужна большая территория. От самого здания должны быть большие разрывы, нужны какие-то пристройки, с местом для парковок, а не одна «свечка».

С одной стороны, отметил архитектор, когда все заведения диспансера соберутся под одной крышей, это хорошо. Но, с другой стороны, укрупнения поликлиник в последние годы приводят и к неудобству пациентов, вынужденных в итоге ходить в клиники соседних районов. Советская власть, по его словам, правильно «раскидывала» поликлиники и диспансеры по районам, чтобы людям медицина была доступнее.



Заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич тоже высказал сомнения по поводу выбранной площадки — пока непонятно, как оно «сядет» и сколько территории займет. Однако, считает он, диспансер было бы лучше разместить вдоль кольцевой дороги, которая проходит через проспект Победы и проспект Ямашева:

— Например, на въезде на проспект Победы со стороны аэропорта есть свободные территории. С точки зрения транспорта, там его поставить было бы лучше. Потому что транспортный узел там, где был когда-то «Акчарлак», вообще очень сильно перегружен. С точки зрения транспортных потоков он в Казани сегодня занимает одно из первых мест по плотности. Для зданий медицинского характера это не самое хорошее место.

Первый казанский венерологический диспансер появился благодаря Александру III



Интересна история и самой казанской дерматовенерологической школы, и старинного здания, где сейчас находится РККВД. За более чем столетнюю жизнь клиники в Казани изменилось многое, главным образом, приоритеты. В конце XIX века, например, активно боролись не с меланомой, а эпидемией сифилиса, который широко распространился тогда по Российской империи. В Казани, городе, известном в то время на весь мир талантливыми медиками, основателями различных школ, сифилис проторил себе дорогу… прямо под боком медицинской профессуры. Так, одними из самых злостных распространителей заразы были студенты Казанского университета, на медицинском факультете которого еще в августе 1872 года появилась кафедра кожных и венерических болезней, которую возглавил Александр Генрихович Ге, ставший основателем дерматовенерологической школы Казани.



Ге боролся с эпидемией сифилиса сначала в открывшейся в 1886 году при факультете клинике кожных и венерических болезней клинике (она помещалась в подвальном помещении старого клинического здания, где раньше размещались прачечная и баня). А затем и в построенном по поручению императора Александра III здании кожно-венерологического диспансера, в котором медики ведут работу до сих пор.

— В 1888 году Александр III распорядился в университетских городках Российской Империи организовать соответствующие клиники. Построили их в итоге в Харькове, в Санкт-Петербурге, в Москве…. В Казани была создана для выполнения распоряжения императора строительная комиссия с участием архитекторов Константина Быковского, Александра Калмыкова, врачей Эмилиана Адамюка (доктор медицины, ординарный профессор Казанского университета), Льва Левшина (русский медик, хирург, заслуженный профессор Московского университета) и других. В комиссию вошел и знаменитый венеролог, заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Казанского университета Александр Ге, — рассказал «Реальному времени» казанский историк и краевед Алексей Клочков, автор книги «Казань: логовища мокрых улиц».

Профессор Александр Ге в центре в нижнем ряду. Фото antat.tmweb.ru

Как денег казанского промышленника Алафузова хватило на постройку двух больниц

Строили клинику на средства богатого казанского промышленника статского советника И.И. Алафузова, благодаря его завещанию. Напомним, выходец из купеческой семьи Иван Алафузов приехал в Казань в 1856 году в качестве торгового представителя. И, изучив состояние рынка в крае, начал активно развивать традиции кожевенного дела, арендовав кожевенный завод, через 10 лет Алафузов со своим тестем Сергеем Александровым организовали фирму «С.Е. Александров и И.И. Алафузов в Казани», объединившую льнопрядильню и полотняную фабрику, которые появились поблизости. А к началу 1870-х годов Алафузов уже стал хозяином торгового дома, ткацкой фабрики, кожевенных и газовых заводов в Ягодной и Адмиралтейской слободах — единое предприятие получило название «Торгово-промышленный дом И.И. Алафузова». Умер казанский промышленник в 1881 году, оставив после себя немалое наследство. Денег было так много, отмечает Клочков, что на них умудрились построить целую больницу в Адмиралтейской слободе — после чего на руках остались еще большие средства (надо сказать, строили тогда, по-видимому, рачительнее и экономнее современных строительных компаний).

— Распоряжалась средствами завещания приемная дочь Алафузова Людмила и брат промышленника Николай. А аппетит, как известно, приходит во время еды. Тем более казанские медики были известны не только в Казани или России, у них была европейская известность, Казань была таким всеевропейским центром медицины. Такие светочи трудились, что мама не горюй! Поэтому хотели для них и для нового здания и все оборудование заказать, по полной программе, самое современное. Выписывали его из Бельгии, Германии, Англии. В итоге, однако, на все денег не хватило… Не осталось в результате средств и «пороху» у государства построить еще здесь и психиатрическую клинику, терапевтическое отделение ее оставили на Университетской улице. Но все остальное сделать успели. Отмечу, что во всех тех городах, где Александр III распорядился построить клиники, — здания эти похожи. Хотя, конечно, здания в Москве и Питере посолиднее! Тем не менее клинический городок и в Казани оказался уникальным, в принципе, — полагает Клочков.

«Во всех тех городах, где Александр III распорядился построить клиники — здания эти похожи. Хотя, конечно, здания в Москве и Питере посолиднее!» — отмечает Клочков. Фото Максима Платонова

Как Проституционный комитет Казани боролся с сифилисом в домах терпимости

Открылось здание диспансера в 1900 году (ныне находится на ул. Толстого, дом 4), клиника состояла из четырех отделений, обставленных аппаратурой, средства на которую были получены и благодаря императрице Марии Романовой. Одновременно с развитием венерологической школы Казани, распространялся и сифилис, чему способствовала и легализованная проституция. Бордели в России появились где-то после 1842 года, тогда же одни за другим появились государственные правила для содержателей борделей, меры о предотвращении «любострастных болезней», правила для публичных женщин и проч. До Казани легализованная проституция дошла в 1851 году. Уже в 1852 году казанскому полицмейстеру было предписано составить списки публичных женщин и предоставить их во врачебную управу. Следующие 12 лет учет проституток в Казани осуществлялся медицинским ведомством, а с 1865 года Проституционным комитетом, в состав которого входили медработники и полицейские чины. В 1867 году комитет попал в ведение Казанского земства, которое созывалось несколько лет в Земской больнице, затем его активность сошла на нет.

Возобновил он свою деятельность в 1886 году, в него вошли губернский врачебный инспектор, три врача-венеролога, военный врач, два ординатора Земской больницы, представители города и земства. Они и вели обследование проституток на предмет венерических болезней (того же сифилиса) в специальной смотровой комнате.



— А тогда в Казанском университете была такая практика поощрения студентов за отличия в учебе бесплатными билетами в дома терпимости! Даже в уставе университета это было прописано! «Отличникам учебы предоставляются ежемесячные бесплатные билеты на посещение публичного дома». Эту практику прекратил только Александр Ге вместе с коллегой заведующим кафедрой офтальмологии профессором Эмилианом Адамюком, занимающим должность председателя Казанского общества врачей, они каждый месяц писали письма властям, чтобы это дело прекратить, — рассказал Клочков.

Студенческая вечеринка. Конец XIX века

И действительно, после того как Ге с Адамюком несколько раз выступили с протестами против двусмысленной практики учебного заведения, довольно дикой по нашим временам и весьма странной в то время, поощрять отличников путевками в дома терпимости прекратили. Уровень заболеваемости казанских студентов после этого сразу снизился.