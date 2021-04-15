Татарстанские депутаты отказались от идеи регионального «Платона»

Хотя именно по вине большегрузов половина трасс разбита, новый сбор не введут, чтобы не ухудшить положение бизнеса и не вызвать рост цен

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в минувшем году выделили 8,6 млрд рублей. Но более половины республиканских трасс все еще не отвечают нормативным требованиям, как по нагрузке на ось, так и по количеству повреждений дорожного полотна. Главный вред им наносят большегрузы свыше 12 тонн. Проблему обсуждали на совместном выездном заседании и экспертного совета при комитете. В качестве решения проблемы рассматривали идею создания института платного пользования дорожной инфраструктурой. Однако, взвесив все «за» и «против», депутаты отказались от инициативы ввода регионального «Платона» — подробности в материале «Реального времени».

«Надеюсь, найдем таблетку, потому что живем как на пороховой бочке»



В Татарстане сдали 2,68 млн кв. м жилья, объем строительных работ составил 356 млрд рублей — с докладом выступил на заседании первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.



— Самая глобальная задача, к которой мы стремимся, — это к 2030 году увеличить объем вводимого жилья до 3,5 млн кв. м в год, — сообщил он, — В текущем году план — 2,67 млн кв. м.

Если в том году в республике обустроили 65 общественных пространств, в этом — приведут в порядок еще 69. По программе «Наш двор» благоустроили 1 091 двор на 8 млрд рублей. Капитально отремонтировали 1 063 многоквартирных дома, в текущем году обновят еще более тысячи.



Острой проблемой остается износ коммунальных сетей, в Казани — на уровне 70%. Существующая инвестпрограмма не позволяет провести капремонт коммуникаций. Причем это головная боль не только для столицы республики, но и для ее относительно новых городов: Набережных Челнов и Нижнекамска.

— К сожалению, пока бюджетных решений нет, — заявил Фролов. — Я надеюсь на то, что мы найдем таблетку для урегулирования этого вопроса, потому что мы живем сейчас как на пороховой бочке.

«Самая глобальная задача, к которой мы стремимся, — это к 2030 году увеличить объем вводимого жилья до 3,5 млн кв. м в год», — сообщил Фролов. Фото: realnoevremya.ru

По мнению спикера, жилищный фонд Татарстана необходимо структурировать.





«Собственники, заплатившие по различным действующим программам реальные деньги за новое жилье, сами выбирают способ управления домом, и потому должны нести самостоятельную ответственность, без участия государства, — уверен Фролов. — А то жилье, которое прошло через приватизацию предприятий, после коммунального хозяйства перешло в муниципальную собственность, должно управляться муниципалитетом». В этом случае у управляющих компаний будут определенные гарантии и свои программы по поддержанию надлежащего состояния жилых помещений.

Региональный «Платон» отложили

В минувшем году в Татарстане построили 62 км дорог, четыре путепровода, отремонтировали более 371 км региональных трасс и шесть мостов. С докладом выступил замглавы Миндортранса РТ Артем Чукин.

— Особо значимым является для нас проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — заявил он, — В прошлом году объем финансирования составил 8,6 млрд рублей. За счет данных средств дополнительно отремонтировали 262 км автодорог.

Комитет изучил инициативу создания института платного пользования дорожной инфраструктурой регионального и муниципального уровня. На повестке стоял вопрос о введении платы в счет возмещения вреда, который наносят региональным дорогам грузовики массой свыше 12 тонн. Пока же перевозчики платят за проезд только по федеральным трассам по системе «Платон». По данным Минтранса РТ, большая часть региональных дорог общей протяженностью 13,5 тысячи км, имеет 4-ю техническую категорию и рассчитана под нагрузку 6 тонн на ось. К сожалению, более 52% республиканских трасс не отвечает нормативным требованиям как по нагрузке на ось, так и по количеству повреждений дорожного полотна.



«В минувшем году в Татарстане построили 62 км дорог, четыре путепровода, отремонтировали более 371 км региональных трасс и шесть мостов», — доложил Артем Чукин. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

— Развитие культуры платных автодорог — неизбежное будущее, институт будет формироваться в любом случае, — заявил председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. — Такая практика уже имеется в десятках стран по всему миру и позволяет эффективно поддерживать качество дорожного покрытия на высоком уровне.

Проведя финансовый анализ, эксперты пришли к выводу, что для полного возмещения ущерба, наносимого большегрузами, оптимальный размер платы за проезд должен варьироваться от 3,07 до 8,63 руб./км — в соответствии с учитываемыми затратами. Однако, взвесив все «за» и «против», депутаты были вынуждены отказаться от этой идеи:

— Новый сбор приведет к ухудшению финансово-экономического положения предпринимателей и к увеличению транспортных расходов производителей. Все это скажется на конечной цене продукции для населения. Проведя анализ, комитет счел разработку законодательной инициативы нецелесообразной и исключил ее из плана работ, — подытожил Александр Тыгин.

Ранее «Реальное время» сообщало о планах властей ограничить движение большегрузов на дорогах республики и писало о проблеме в Казани, где они заполонили даже центральные улицы.



«Комитет счел разработку законодательной инициативы нецелесообразной и исключил ее из плана работ», — подытожил Александр Тыгин. Фото: gossov.tatarstan.ru

Новые инициативы

Еще одним вопросом парламентарии обсудили инициативу создания специализированного республиканского предприятия по обслуживанию дамб, что особенно актуально в условиях нынешнего бурного половодья в Татарстане. Но глава комитета уверен, что сначала надо изучить нормативную базу.

— Архиважная история, — подчеркнул он. — Мы же видим сотни домов, целые поселения сейчас в воде стоят. — Там не столько от ГТС (гидротехнические сооружения) все зависит, сколько от нашего энтузиазма. Иной раз построим в одном месте дорогу, а все, что выше было и ниже, очень быстро изменило свои рельефы.

Под конец встречи приняли решение о создании рабочей группы по мониторингу законодательства и правоприменительной практики в сфере комплексного развития территорий. Соответствующий закон будет принят под конец года.