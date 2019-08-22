Реализацию программы «Наш двор» стоимостью в 50 млрд рублей поручили Фишман-Бекмамбетовой

Реализацией новой республиканской программы «Наш двор», на которую будет направлено порядка 50 млрд рублей, займется команда Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Об этом «Реальному времени» сообщили в ее пресс-службе. Сама помощник президента Татарстана у себя в Instagram высоко оценила поставленную задачу:

«Наш Президент @rusminnikhanov сформулировал еще более амбициозную и очень важную задачу, а вместе с ней определил лимит в 50 (!) млрд на реализацию. Чтобы вы просто понимали масштаб, за 5 лет программы развития общественных пространств мы благоустроили 328 территорий, и порядка 10 миллиардов освоили! С 2020 года Республика начинает масштабную работу по комплексному благоустройству ВСЕХ дворов (должны уложиться за ТРИ года), которых не коснулась рука коммунальщиков (а их более 5 тысяч). Жители сами выберут виды работ, которые посчитают приоритетными, а потом мы обсудим с ними, как обустроить территорию у их дома. Как и в случае с парками, эта информация ляжет в основу ТЗ для архитекторов. До сих пор поверить не могу, что такое возможно, если честно...» (орфография и пунктуация сохранены).

Как пояснили в аппарате помощника, в благоустройстве дворов в республике задействуют ту же схему работы, что и с общественными пространствами — путем обсуждения с жителями всех преобразований на придомовых территориях. К тому же опыт работы с обновлением дворов у команды Фишман-Бекмамбетовой тоже есть. В 2017 году главная по паркам реализовала в республике пилотный проект, в ходе которого в пяти муниципалитетах благоустроили девять дворов. «Сначала встречались с людьми, обсуждали, что они хотят видеть у своего дома, а потом проделывали комплексную работу, результат которой вы можете увидеть на фото. В Альметьевске во дворе даже изменили схему проезда транспорта, чтобы жителям было действительно комфортно», — пишет в том же посте помощник президента.