Марат Хуснуллин забрал экс-зама в Москву — Ирек Файзуллин стал первым замминистра России

В правительстве России Ирек Файзуллин будет курировать масштабный нацпроект «Жилье и городская среда»

Фото: Максим Платонов

Министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин станет первым замминистра строительства России. Таким образом, новый вице-премьер России Марат Хуснуллин забрал своего бывшего зама в Москву. Как сообщили «Реальному времени» в федеральном Минстрое, татарстанский министр (технически он еще остается в этой должности) будет курировать самый сложный и масштабный путинский нацпроект — «Жилье и городская среда». Наша газета изучила, чем запомнилась десятилетка Файзуллина и сам наследник Хуснулллина, при котором было введено более 21 миллиона квадратных метров жилья: решением проблемы дольщиков, переходом на эскроу-счета, проектами ОЭЗ «Алабуга» и стройками Универсиады и мундиаля-2018.

Функционал Файзуллина может быть расширен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении министра строительства Татарстана Ирека Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

— Ирек Файзуллин будет отвечать за блок вопросов, который ранее курировал бывший первый заместитель министра Леонид Ставицкий. Это реализация проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства. Учитывая те задачи, которые стоят перед Минстроем России по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», после консультаций с вице-премьером Маратом Хуснуллиным функционал первого заместителя может быть расширен. Ирек Файзуллин приступит к работе в самое ближайшее время, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя России.

Как сообщил «Реальному времени» источник в ведомстве, исполняющий обязанности главы татарстанского Минстроя не назначен, так как технически Ирек Файзуллин все еще остается в должности министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Похоже, в Москву Ирека Файзуллина позвали с подачи Марата Хуснуллина, под руководством которого в татарстанском Минстрое он работал с 2005 по 2010 год, одновременно являясь главой ГУП «Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект.

Помог республике с переходом на эскроу-счета

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, комментируя повышение татарстанского чиновника, отметила, что тот был одним из самых активных участников в части решения вопросов, связанных с переходом на эскроу-счета. С 1 июля 2019 года реформа «долевки» запрещала застройщикам брать деньги напрямую у граждан при покупке жилья во избежание проблем обманутых дольщиков. Теперь деньги покупателей поступают на эскроу-счета в банках, а девелоперы получают к ним доступ лишь после сдачи объекта. Не все строительные компании были готовы работать в новых условиях. Во многом благодаря инициативам из Татарстана, в том числе президента республики и министра строительства, удалось добиться послаблений. Застройщикам разрешили достроить часть объектов по старым правилам.

Летом 2019 года Ирек Файзуллин рассказывал, что в РТ аккредитовано 18 банков, которые могут заниматься проектным финансированием по эскроу-счетам, но к работе приступили только десять из них. Всего в Татарстане к 2019 году работали 87 застройщиков, которые вели строительство 222 многоквартирных домов на 3,5 млн кв. метров, по этим объектам было заключено 18,7 тыс. договоров участия в долевым строительстве — из них к августу прошлого года лишь 22 застройщика перешли на работу по эскроу-счетам, в то же время эти застройщики возводят 173 многоквартирных дома. «Раньше, когда система работала не так внимательно, произошли все эти события, которые привели к возникновению обманутых дольщиков», — объяснял необходимость эскроу-счетов Ирек Файзуллин. Уже в ноябре 2019 года количество открытых эскроу-счетов в банках Татарстана выросло на 55%, объем средств — на 57% за месяц.

Работа в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

В августе 2019 года министр строительства РТ заявлял, что Татарстану для выполнения федеральных планов по вводу жилья к 2024 году нужны время, деньги, сети — главным образом, инфраструктура, иначе без нее построенное жилье покупать никто не будет. Напомним, Владимир Путин ставил задачу нарастить ввод жилья в стране до 120 млн кв. м в год.

На тот момент в РТ ввели 1,5 млн кв. м жилья, 64,9% от плана, оставшегося неизменным с прошлого года (2,4 млн кв. м). Однако число выданных жилищных кредитов в республике в первом полугодии снизилось на 19,4%. Причина в ставке по ипотеке, которую Файзуллин считал завышенной: по его мнению, в 2020 году она не должна превышать 9,6%, а в 2024 — 7,9% (в 2019 году — она выросла с 9,6 до 10,26%). А к 2024 году Татарстан должен вводить уже 3,6 млн кв. м ежегодно — кто же будет покупать это жилье без инфраструктуры и по высоким ипотечным ставкам, задавался вопросом Файзуллин.

Министр полагал цифру в 3,6 млн кв. м в год завышенной даже для Татарстана — лидера в ПФО по объемам жилищного строительства: «Если не принять соответствующих мер, в том числе на федеральном уровне, то построить такое количество жилья даже наш регион будет неспособен». С ним впоследствии согласился и президент РТ Рустам Минниханов, отметивший, что самый сложный из всех национальных проектов — увеличение объемов ввода жилья.

Учитывая, что к середине декабря прошлого года было введено лишь 98 домов из запланированных по инвестпрограмме 165 — остальные 67 объектов были или в высокой степени готовности, или в средней степени готовности. Лишь за пару дней до 2020 года строители РТ выполнили новый федеральный план, сдав не 2,4 млн кв. м, а 2,675 млн кв. метров. Но в 2020 году, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», Татарстану, теперь уже без Файзуллина, придется сдать 2,9 млн кв. метров. Жильем планируется обеспечить 721 семью, в том числе 600 детей-сирот, 46 многодетных семей, 47 молодых семей.

Десятилетка Файзуллина: введено почти 22 миллиона «квадратов» жилья

В рамках федерального проекта «Жилье» за пять лет в Татарстане должно быть введено более 17 млн кв. метров жилья. Всего же Татарстан участвует в реализации четырех федеральных проектов: «Жилье», «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

При этом, согласно данным пресс-службы Минстроя РТ, за последние пять лет (с 2014 по 2018 год) в республике введено 12 млн кв. метров жилья. А с учетом первых трех лет руководства Файзуллина в Минстрое в РТ было введено 7,2 млн кв. метров. Таким образом, с 2011 по 2019 год под его руководством Татарстан получил в совокупности 21,8 млн. кв. м жилой площади. Несмотря на высокие ставки и кризис валютной ипотеки под конец десятилетия, бум на строительном рынке при Иреке Файзуллине был налицо. В Татарстане с 2010 года число ипотечных кредитов выросло в 14,5 раза (с 3,8 до 54,8 тысячи), а объемы — в 35 раз (с 2,7 до 95 млрд рублей). 2019 год в регионе стал пиковым, снижение было зафиксировано в том же 2015 году — число кредитов уменьшилось с 38,7 до 29,3 тысячи.

Строительство детсадов, капремонт жилья и решение проблемы дольщиков

Но в начавшуюся пятилетку будет возведено на 5 млн кв. метров жилья больше. Кроме того, только в Татарстане за 2020-2021 годы должны 50 новых детских садов. Помимо масштабных работ по нацпроекту «Жилье» на Файзуллине в последние годы лежала ответственность за реализацию многих социальных программ Татарстана: капремонт жилья и строительство социнфраструктуры. В прошлом году на капремонт многоквартирных домов потратили 5,4 млрд рублей. А согласно другому нацпроекту — «Демография» — в 2018-2019 годах было запланировано строительство 30 детских садов на 6,1 тыс. мест, включая 3,1 тыс. ясельных. 25 детсадов было введено в эксплуатацию уже в ноябре прошлого года, отчитывался Файзуллин. Только за прошлый год на строительство 28 детсадов было потрачено 3,5 млрд рублей.

Ведомству Ирека Файзуллина пришлось решать и одну из главных вышеупомянутых проблем строительной отрасли РТ — проблему обманутых дольщиков, особенно остро ставшую в 2015-2017 годах, когда не выполнил обязательство ГК «ФОН» Анатолия Ливады, не сдав 17 домов на 4848 квартир в Казани и Набережных Челнах, и компания «Свей». К концу 2017 года в списке проблемных домов были пять объектов в Набережных Челнах, один в Бавлах, четыре в Пестречинском районе (ЖК «Яшьлек», пос. Куюки), и 28 объектов в Казани. Достраивать проблемные дома взялись «СК «Бриз», «Дорстройкомплектация». В результате два года спустя, осенью 2019 года Татарстан был назван регионом, где «отмечена лучшая динамика по сокращению долгостроев и решению проблем обманутых дольщиков», по данным замполпреда Президента РФ в ПФО Алексея Кузьмицкого. В республике с 2007 по 2017 гг. в Татарстане, по словам Файзуллина, было введено в эксплуатацию 111 проблемных объектов долевого строительства общей площадью 992 тыс.кв. метров, в которых получили квартиры 13 тыс. 738 дольщиков.

Проекты ОЭЗ «Алабуга», стройки «Универсиады» и схема планирования районов

Ирек Файзуллин в 2010 году оказался фактически наследником Марата Хуснуллина, перешедшего на работу в Москву, и проработал в должности главы Минстроя РТ столько же, что и будущий вице-премьер РФ — почти 10 лет (9 — если быть точным). Вся его биография и карьера связана со строительством. Он окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 1985 году и четыре года работал в КИСИ старшим инженером кафедры металлических конструкций и испытания сооружений. С началом переходы Татарстана на рыночные рельсы до 1993 года был главным инженером и главой Проектно-строительной организации «Татстройпроект», затем еще два года председателем правления. В 1995-1997 годах возглавлял ЗАО «Казстройдекор», затем пять лет проработал в дорожном строительстве, будучи первым замначальником Татавтодора. В 2002-2005 годах он возглавлял «Татинвестгражданпроект» — головную территориальную проектно-изыскательскую научно-производственную фирму Татарстана. А с 2005 по 2010 год был заместителем Марата Хуснуллина в Минстрое Татарстана.

При Файзуллине за год до его ухода в минстрой РТ в 2010 году «Татинвестгражданпроект» завершил схему территориального планирования Республики Татарстан. Согласно концепции развития пригородной зоны Казани велась подготовка подготовка СТП муниципальных районов приказанской группы, в первую очередь это относилась к районам, на территории которых велось строительство объектов во исполнение приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Тогдашним ведомством Ирека Файзуллина был утвержден 21 генеральный план городских округов, городов и сельских населенных пунктов Республики Татарстан. А также проекты планировки, выполненные в рамках подготовки к XXVII Всемирной летней Универсиаде-2013: проект планировки комплекса спортивных сооружений на р. Казанке и проект планировки района оз. Средний Кабан — стройки Универсиады, как и Мундиаля-2018 прошли тоже при патронаже Ирека Файзуллина в минстрое РТ. В портфеле «Татинвестгражданпроекта» времен Файзуллина была и Концепция развития части территории Зеленодольского муниципального района вдоль трассы Казань — Зеленодольск, предполагающая комплексное освоение территории под жилищное строительство, и проект планировки особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».

Лилия Галимова руководитель пресс-службы президента Татарстана Логика принятия этого решения очевидна. Ирек Анварович в системе Минстроя РТ работает порядка 15 лет. Он был заместителем Хуснуллина, который на днях решением президента РФ вошел в состав нового правительства и стал вице-премьером. Можно говорить, что впервые в столь высоком статусе представитель Татарстана занимает федеральную позицию», — заявила пресс-секретарь президента Лилия Галимова. Она отметила, что Файзуллин — один из самых опытнейших руководителей в структуре татарстанского правительства, у него всегда были очень хорошие контакты с федеральным минстроем. Это, по ее мнению, послужило одной из причин его приглашения в Москву. Галимова напомнила, что экс-глава татарстанского ведомства выстроил успешную работу с представителями строительной отрасли республики, он активно участвовал в рабочей группе Госсовета РФ по вопросу развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды, которую возглавляет Минниханов. «Он принимал участие в формировании рабочей повестки, организовывал встречи Рустама Нургалеевича с застройщиками и представителями банковского сектора для того, чтобы осуществить переход строительного рынка на эскроу-счета. И в этом смысле Республика Татарстан первая сдала первый дом, построенный по такой схеме. Можно говорить бесконечно много, потому что и отрасль сама по себе фундаментальная и серьезная в структуре правительства, и задачи достаточно глобальные, и то, как Файзуллин выстроил эту работу, позволило ему сейчас на федеральном уровне ее продолжать. Будем дальше взаимодействовать, сотрудничать

Николай Васильев советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана — Я работал с Иреком Энваровичем очень долго. Это однозначно профессионал, который прошел все этапы становления в области строительства. Он знает и проектное дело, и, начиная с учебы, со стройотрядов, прекрасно знает все разделы профессии. Прежде всего, это профессионал. Он из породы трудоголиков. Можно поздравить федеральный уровень — они подбирают сотрудников прежде всего по профессиональным качествам. Это безусловно усилит работу федерального министерства.

Этот человек способен услышать все мнения и даже возражения. При этом он умеет не только работать в команде, но и ставить цели несколько шире, чем звучит на сегодняшний день какая-то конкретная задача. Работа на опережение — это, наверное, то, что прежде всего характеризовало работу Минстроя РТ. То, что Ирек Энварович фактически уже работал выше республиканского уровня — очевидно, поскольку многие федеральные вопросы отдавались на проверку в Татарстан, и республика была в числе пионеров в строительстве. Третья столица в области строительства — это совершенно справедливо.

Антон Каменев заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк», руководитель «Школы эскроу» Очень радуюсь за него, считаю, что он достойный кандидат на этот пост. Надо радоваться за всех людей, которые растут по жизни и добиваются успехов. Конечно, немного жаль, что хороший специалист уходит из республики, с другой стороны — его поднимают. Что хотелось бы отметить в работе с ним — всегда предоставлялась очень прозрачная и последовательная информация. Я вас уверяю, поездив по регионам, понял, что это дорогого стоит. Т.е. у него всегда все открыто, всегда все четко и последовательно, и с точки зрения исполнения обязательств безупречная история у нашего министра, по крайней мере то, что я вижу. Не знаю насколько это корректно с моей позиции оценивать работу министра, но это мое личное восхищение работой человека, который может так трудиться.

Антонина Дарчинова коммерческий директор компании «Камастройинвест» Мы очень рады тому, что Ирек Энварович будет представлять Татарстан на таком уровне — на такой важной и ответственной должности. Думаю, это только улучшит работу министерства строительства России. Могу сказать, что у нас только позитивный опыт работы с Иреком Энваровичем. Он многое сделал для развития строительной отрасли в Татарстане, что было замечено на федеральном уровне. Будем надеяться, что ему на смену придет такой же достойный человек.

Анастасия Гиззатова руководитель АН «Счастливый дом» В период его строительного «правления» сделано очень много: например, вся инфраструктура в период Универсиады, Чемпионата мира строилась под его руководством. Сюда добавим садики, школы, скверы. Также с ними пережили переход застройщиков на эскроу. Хочется отметить, что этот министр — практик в профессии. Прошёл путь от простого специалиста, запросто положит кирпичную кладку. Оценить плюсы или минусы такого назначения, мне сложно. Но если придерживаться выражения «мы в ответе за тех, кого приручили», Файзуллин не оставит родное министерство и республику без внимания.