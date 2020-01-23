Марат Хуснуллин забрал экс-зама в Москву — Ирек Файзуллин стал первым замминистра России
В правительстве России Ирек Файзуллин будет курировать масштабный нацпроект «Жилье и городская среда»
Министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин станет первым замминистра строительства России. Таким образом, новый вице-премьер России Марат Хуснуллин забрал своего бывшего зама в Москву. Как сообщили «Реальному времени» в федеральном Минстрое, татарстанский министр (технически он еще остается в этой должности) будет курировать самый сложный и масштабный путинский нацпроект — «Жилье и городская среда». Наша газета изучила, чем запомнилась десятилетка Файзуллина и сам наследник Хуснулллина, при котором было введено более 21 миллиона квадратных метров жилья: решением проблемы дольщиков, переходом на эскроу-счета, проектами ОЭЗ «Алабуга» и стройками Универсиады и мундиаля-2018.
Функционал Файзуллина может быть расширен
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении министра строительства Татарстана Ирека Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
— Ирек Файзуллин будет отвечать за блок вопросов, который ранее курировал бывший первый заместитель министра Леонид Ставицкий. Это реализация проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства. Учитывая те задачи, которые стоят перед Минстроем России по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», после консультаций с вице-премьером Маратом Хуснуллиным функционал первого заместителя может быть расширен. Ирек Файзуллин приступит к работе в самое ближайшее время, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя России.
Как сообщил «Реальному времени» источник в ведомстве, исполняющий обязанности главы татарстанского Минстроя не назначен, так как технически Ирек Файзуллин все еще остается в должности министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
Похоже, в Москву Ирека Файзуллина позвали с подачи Марата Хуснуллина, под руководством которого в татарстанском Минстрое он работал с 2005 по 2010 год, одновременно являясь главой ГУП «Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект.
Помог республике с переходом на эскроу-счета
Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, комментируя повышение татарстанского чиновника, отметила, что тот был одним из самых активных участников в части решения вопросов, связанных с переходом на эскроу-счета. С 1 июля 2019 года реформа «долевки» запрещала застройщикам брать деньги напрямую у граждан при покупке жилья во избежание проблем обманутых дольщиков. Теперь деньги покупателей поступают на эскроу-счета в банках, а девелоперы получают к ним доступ лишь после сдачи объекта. Не все строительные компании были готовы работать в новых условиях. Во многом благодаря инициативам из Татарстана, в том числе президента республики и министра строительства, удалось добиться послаблений. Застройщикам разрешили достроить часть объектов по старым правилам.
Летом 2019 года Ирек Файзуллин рассказывал, что в РТ аккредитовано 18 банков, которые могут заниматься проектным финансированием по эскроу-счетам, но к работе приступили только десять из них. Всего в Татарстане к 2019 году работали 87 застройщиков, которые вели строительство 222 многоквартирных домов на 3,5 млн кв. метров, по этим объектам было заключено 18,7 тыс. договоров участия в долевым строительстве — из них к августу прошлого года лишь 22 застройщика перешли на работу по эскроу-счетам, в то же время эти застройщики возводят 173 многоквартирных дома. «Раньше, когда система работала не так внимательно, произошли все эти события, которые привели к возникновению обманутых дольщиков», — объяснял необходимость эскроу-счетов Ирек Файзуллин. Уже в ноябре 2019 года количество открытых эскроу-счетов в банках Татарстана выросло на 55%, объем средств — на 57% за месяц.
Работа в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
В августе 2019 года министр строительства РТ заявлял, что Татарстану для выполнения федеральных планов по вводу жилья к 2024 году нужны время, деньги, сети — главным образом, инфраструктура, иначе без нее построенное жилье покупать никто не будет. Напомним, Владимир Путин ставил задачу нарастить ввод жилья в стране до 120 млн кв. м в год.
На тот момент в РТ ввели 1,5 млн кв. м жилья, 64,9% от плана, оставшегося неизменным с прошлого года (2,4 млн кв. м). Однако число выданных жилищных кредитов в республике в первом полугодии снизилось на 19,4%. Причина в ставке по ипотеке, которую Файзуллин считал завышенной: по его мнению, в 2020 году она не должна превышать 9,6%, а в 2024 — 7,9% (в 2019 году — она выросла с 9,6 до 10,26%). А к 2024 году Татарстан должен вводить уже 3,6 млн кв. м ежегодно — кто же будет покупать это жилье без инфраструктуры и по высоким ипотечным ставкам, задавался вопросом Файзуллин.
Министр полагал цифру в 3,6 млн кв. м в год завышенной даже для Татарстана — лидера в ПФО по объемам жилищного строительства: «Если не принять соответствующих мер, в том числе на федеральном уровне, то построить такое количество жилья даже наш регион будет неспособен». С ним впоследствии согласился и президент РТ Рустам Минниханов, отметивший, что самый сложный из всех национальных проектов — увеличение объемов ввода жилья.
Учитывая, что к середине декабря прошлого года было введено лишь 98 домов из запланированных по инвестпрограмме 165 — остальные 67 объектов были или в высокой степени готовности, или в средней степени готовности. Лишь за пару дней до 2020 года строители РТ выполнили новый федеральный план, сдав не 2,4 млн кв. м, а 2,675 млн кв. метров. Но в 2020 году, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», Татарстану, теперь уже без Файзуллина, придется сдать 2,9 млн кв. метров. Жильем планируется обеспечить 721 семью, в том числе 600 детей-сирот, 46 многодетных семей, 47 молодых семей.
Десятилетка Файзуллина: введено почти 22 миллиона «квадратов» жилья
В рамках федерального проекта «Жилье» за пять лет в Татарстане должно быть введено более 17 млн кв. метров жилья. Всего же Татарстан участвует в реализации четырех федеральных проектов: «Жилье», «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
При этом, согласно данным пресс-службы Минстроя РТ, за последние пять лет (с 2014 по 2018 год) в республике введено 12 млн кв. метров жилья. А с учетом первых трех лет руководства Файзуллина в Минстрое в РТ было введено 7,2 млн кв. метров. Таким образом, с 2011 по 2019 год под его руководством Татарстан получил в совокупности 21,8 млн. кв. м жилой площади. Несмотря на высокие ставки и кризис валютной ипотеки под конец десятилетия, бум на строительном рынке при Иреке Файзуллине был налицо. В Татарстане с 2010 года число ипотечных кредитов выросло в 14,5 раза (с 3,8 до 54,8 тысячи), а объемы — в 35 раз (с 2,7 до 95 млрд рублей). 2019 год в регионе стал пиковым, снижение было зафиксировано в том же 2015 году — число кредитов уменьшилось с 38,7 до 29,3 тысячи.
Строительство детсадов, капремонт жилья и решение проблемы дольщиков
Но в начавшуюся пятилетку будет возведено на 5 млн кв. метров жилья больше. Кроме того, только в Татарстане за 2020-2021 годы должны 50 новых детских садов. Помимо масштабных работ по нацпроекту «Жилье» на Файзуллине в последние годы лежала ответственность за реализацию многих социальных программ Татарстана: капремонт жилья и строительство социнфраструктуры. В прошлом году на капремонт многоквартирных домов потратили 5,4 млрд рублей. А согласно другому нацпроекту — «Демография» — в 2018-2019 годах было запланировано строительство 30 детских садов на 6,1 тыс. мест, включая 3,1 тыс. ясельных. 25 детсадов было введено в эксплуатацию уже в ноябре прошлого года, отчитывался Файзуллин. Только за прошлый год на строительство 28 детсадов было потрачено 3,5 млрд рублей.
Ведомству Ирека Файзуллина пришлось решать и одну из главных вышеупомянутых проблем строительной отрасли РТ — проблему обманутых дольщиков, особенно остро ставшую в 2015-2017 годах, когда не выполнил обязательство ГК «ФОН» Анатолия Ливады, не сдав 17 домов на 4848 квартир в Казани и Набережных Челнах, и компания «Свей». К концу 2017 года в списке проблемных домов были пять объектов в Набережных Челнах, один в Бавлах, четыре в Пестречинском районе (ЖК «Яшьлек», пос. Куюки), и 28 объектов в Казани. Достраивать проблемные дома взялись «СК «Бриз», «Дорстройкомплектация». В результате два года спустя, осенью 2019 года Татарстан был назван регионом, где «отмечена лучшая динамика по сокращению долгостроев и решению проблем обманутых дольщиков», по данным замполпреда Президента РФ в ПФО Алексея Кузьмицкого. В республике с 2007 по 2017 гг. в Татарстане, по словам Файзуллина, было введено в эксплуатацию 111 проблемных объектов долевого строительства общей площадью 992 тыс.кв. метров, в которых получили квартиры 13 тыс. 738 дольщиков.
Проекты ОЭЗ «Алабуга», стройки «Универсиады» и схема планирования районов
Ирек Файзуллин в 2010 году оказался фактически наследником Марата Хуснуллина, перешедшего на работу в Москву, и проработал в должности главы Минстроя РТ столько же, что и будущий вице-премьер РФ — почти 10 лет (9 — если быть точным). Вся его биография и карьера связана со строительством. Он окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 1985 году и четыре года работал в КИСИ старшим инженером кафедры металлических конструкций и испытания сооружений. С началом переходы Татарстана на рыночные рельсы до 1993 года был главным инженером и главой Проектно-строительной организации «Татстройпроект», затем еще два года председателем правления. В 1995-1997 годах возглавлял ЗАО «Казстройдекор», затем пять лет проработал в дорожном строительстве, будучи первым замначальником Татавтодора. В 2002-2005 годах он возглавлял «Татинвестгражданпроект» — головную территориальную проектно-изыскательскую научно-производственную фирму Татарстана. А с 2005 по 2010 год был заместителем Марата Хуснуллина в Минстрое Татарстана.
При Файзуллине за год до его ухода в минстрой РТ в 2010 году «Татинвестгражданпроект» завершил схему территориального планирования Республики Татарстан. Согласно концепции развития пригородной зоны Казани велась подготовка подготовка СТП муниципальных районов приказанской группы, в первую очередь это относилась к районам, на территории которых велось строительство объектов во исполнение приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Тогдашним ведомством Ирека Файзуллина был утвержден 21 генеральный план городских округов, городов и сельских населенных пунктов Республики Татарстан. А также проекты планировки, выполненные в рамках подготовки к XXVII Всемирной летней Универсиаде-2013: проект планировки комплекса спортивных сооружений на р. Казанке и проект планировки района оз. Средний Кабан — стройки Универсиады, как и Мундиаля-2018 прошли тоже при патронаже Ирека Файзуллина в минстрое РТ. В портфеле «Татинвестгражданпроекта» времен Файзуллина была и Концепция развития части территории Зеленодольского муниципального района вдоль трассы Казань — Зеленодольск, предполагающая комплексное освоение территории под жилищное строительство, и проект планировки особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
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Лилия Галимова руководитель пресс-службы президента Татарстана
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Логика принятия этого решения очевидна. Ирек Анварович в системе Минстроя РТ работает порядка 15 лет. Он был заместителем Хуснуллина, который на днях решением президента РФ вошел в состав нового правительства и стал вице-премьером. Можно говорить, что впервые в столь высоком статусе представитель Татарстана занимает федеральную позицию», — заявила пресс-секретарь президента Лилия Галимова.
Она отметила, что Файзуллин — один из самых опытнейших руководителей в структуре татарстанского правительства, у него всегда были очень хорошие контакты с федеральным минстроем. Это, по ее мнению, послужило одной из причин его приглашения в Москву.
Галимова напомнила, что экс-глава татарстанского ведомства выстроил успешную работу с представителями строительной отрасли республики, он активно участвовал в рабочей группе Госсовета РФ по вопросу развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды, которую возглавляет Минниханов.
«Он принимал участие в формировании рабочей повестки, организовывал встречи Рустама Нургалеевича с застройщиками и представителями банковского сектора для того, чтобы осуществить переход строительного рынка на эскроу-счета. И в этом смысле Республика Татарстан первая сдала первый дом, построенный по такой схеме. Можно говорить бесконечно много, потому что и отрасль сама по себе фундаментальная и серьезная в структуре правительства, и задачи достаточно глобальные, и то, как Файзуллин выстроил эту работу, позволило ему сейчас на федеральном уровне ее продолжать. Будем дальше взаимодействовать, сотрудничать
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Николай Васильев советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана
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— Я работал с Иреком Энваровичем очень долго. Это однозначно профессионал, который прошел все этапы становления в области строительства. Он знает и проектное дело, и, начиная с учебы, со стройотрядов, прекрасно знает все разделы профессии. Прежде всего, это профессионал. Он из породы трудоголиков. Можно поздравить федеральный уровень — они подбирают сотрудников прежде всего по профессиональным качествам. Это безусловно усилит работу федерального министерства.
Этот человек способен услышать все мнения и даже возражения. При этом он умеет не только работать в команде, но и ставить цели несколько шире, чем звучит на сегодняшний день какая-то конкретная задача. Работа на опережение — это, наверное, то, что прежде всего характеризовало работу Минстроя РТ. То, что Ирек Энварович фактически уже работал выше республиканского уровня — очевидно, поскольку многие федеральные вопросы отдавались на проверку в Татарстан, и республика была в числе пионеров в строительстве. Третья столица в области строительства — это совершенно справедливо.
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Антон Каменев заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк», руководитель «Школы эскроу»
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Очень радуюсь за него, считаю, что он достойный кандидат на этот пост. Надо радоваться за всех людей, которые растут по жизни и добиваются успехов. Конечно, немного жаль, что хороший специалист уходит из республики, с другой стороны — его поднимают. Что хотелось бы отметить в работе с ним — всегда предоставлялась очень прозрачная и последовательная информация. Я вас уверяю, поездив по регионам, понял, что это дорогого стоит. Т.е. у него всегда все открыто, всегда все четко и последовательно, и с точки зрения исполнения обязательств безупречная история у нашего министра, по крайней мере то, что я вижу. Не знаю насколько это корректно с моей позиции оценивать работу министра, но это мое личное восхищение работой человека, который может так трудиться.
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Антонина Дарчинова коммерческий директор компании «Камастройинвест»
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Мы очень рады тому, что Ирек Энварович будет представлять Татарстан на таком уровне — на такой важной и ответственной должности. Думаю, это только улучшит работу министерства строительства России. Могу сказать, что у нас только позитивный опыт работы с Иреком Энваровичем. Он многое сделал для развития строительной отрасли в Татарстане, что было замечено на федеральном уровне. Будем надеяться, что ему на смену придет такой же достойный человек.
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Анастасия Гиззатова руководитель АН «Счастливый дом»
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В период его строительного «правления» сделано очень много: например, вся инфраструктура в период Универсиады, Чемпионата мира строилась под его руководством. Сюда добавим садики, школы, скверы.
Также с ними пережили переход застройщиков на эскроу.
Хочется отметить, что этот министр — практик в профессии. Прошёл путь от простого специалиста, запросто положит кирпичную кладку.
Оценить плюсы или минусы такого назначения, мне сложно. Но если придерживаться выражения «мы в ответе за тех, кого приручили», Файзуллин не оставит родное министерство и республику без внимания.
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