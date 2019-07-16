Новые школы в «Салават купере» и «Солнечном городе» могут запланировать в 2020—2021 годах

В Минстрое Татарстана рассказали о сданных соцобъектах и тех, что еще предстоит возвести в микрорайонах новой застройки

Сегодня в Минстрое Татарстана отчитались о строительстве социально-культурных объектов в республике. О том, где и сколько сдадут по осени детсадов и школ, сколько денег выделят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и почему возведение новых школ в «Салават купере» и «Солнечном городе», где их так ждут, пока сдвигается, — в репортаже «Реального времени».

Расходы сокращаются



Выступление замминистра строительства и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева на пресс-конференции сегодня изобиловало цифрами о строительстве социальных объектов в республике. Начал спикер с сельских клубов, на которые в 2019 году потратят чуть меньше, чем в прошлом, — 227,55 млн рублей (в 2018-м — 281,89 миллиона). Построят, соответственно, 21 клуб против прошлогодних 28. Кроме того, сообщил он, в 2019-м построят 55 объектов здравоохранения (45 ФАПов, девять амбулаторий и офис врача общей практики и педиатров в казанском поселке Константиновка). Еще девять учреждений капитально отремонтируют.

Судя по изменениям в программе строительства объектов соцкультбыта, не оправдал себя акцент на обеспечение села товарами и продуктами при помощи автолавок. В прошлом году в Татарстане сельмаги не строились — все выделенные на развитие торговли на селе 83,95 млн рублей были потрачены на закупку 72 автолавок. Нынче почти 55,49 млн рублей пойдут на строительство 22 блочно-модульных пунктов обслуживания населения — то есть стационарных торговых точек.

А в целом, как следует из названных сумм, в Татарстане наметилась тенденция к сокращению расходов на строительство объектов соцкультбыта. Почти по всем статьям суммы ниже, чем в прошлом году.

В «Весне» — школа, в «Солнечном городе» — очередь

— Самой острой проблемой являются детсады и школы, — признал Ильшат Гимаев, отвечая на вопросы журналистов.

Это прямое следствие роста объемов жилищного строительства, план по которому определен на ближайшую пятилетку — 120 млн кв. м жилья ежегодно по всей России, — задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным перед отраслью. Увеличивать объемы строительства по нацпроекту «Жилье и городская среда» — с привлечением средств федерального бюджета — в Татарстане предполагают следующим образом: в 2019 году намерены сдать 2,245 млн кв. м, в 2024 — уже 3,648 млн «квадратов».

Но, как сообщил замминистра, план на 2019 год включает лишь 28 детсадов (в том числе переходящий с 2018 года садик на 340 мест в ЖК «Светлая долина») и 15 школ, сроки сдачи которых он не уточнил.

Как образец решения проблемы нехватки школ в многоэтажных казанских жилкомплексах Ильшат Гимаев представил сдаваемую в этом году школу в ЖК «Весна» на 1501 место. Построить ее помог федеральный бюджет: из необходимых 511,01 млн рублей оттуда поступило почти 357,71 миллиона. Еще один реализованный на средства нацпроектов объект — строительство школы на 1224 места в жилкомплексе «Усадьба Царево» (из 560,51 млн рублей 168,15 дал Татарстан, 392,36 — Россия).

Строительство школ и детсадов радует всегда, но проект ЖК «Весна», реализуемый «Унистроем» вблизи Мамадышского тракта, — коммерческий — очень быстро получил дополнительный бонус в виде школы. Та же история с «Царево» (данный ЖК также возводит «Унистрой»). А вот стопроцентно социальный «Салават купере» со столь необходимым ему общеобразовательным учреждением, похоже, вновь «пролетел».

При этом открытый в 2018 году в «радужном» микрорайоне лицей №182 уже переполнен, другие школы, в том числе в Залесном, также переполнены и принимать «сверхнормативных» ребятишек не соглашаются.

А строительства второй школы в «Солнечном городе» родители и дети ждут много лет. Там еще два года назад в единственной 35-й школе загрузка составляла 160% от нормы, но на месте, отведенном для школы, построили еще одну многоэтажку.

А где заявка?

В Казани наметилась очень неприятная тенденция, которую очень выразительно сформулировал анонимный комментатор статьи о «Салават купере» на сайте «Реального времени»: «Строят, застраивают! Молодцы! Но только как добираться нам из дома на работу и обратно?! Тэцевская и Осиновская стоят просто, стоят в пробках!!! Где дороги, школы, сады?! Такая плотность населения, а инфраструктуры никакой!»

Отвечая на вопрос «Реального времени» о наличии планов по строительству второй очереди школ в «Салават купере» и «Солнечном городе» — одних из самых болевых точек по дефициту школ в Казани, замминистра указал на то, что «их строительство, возможно, будет запланировано в течение 2020—2021 годов». Он дал понять, что построят эти стратегические соцобъекты не быстро: «Как вы знаете, это дело сложное и дорогостоящее», а ответственность за планирование, по его словам, лежит на других ведомствах:

— Потребность в школах определяется Министерством образования и исполкомом. Где и когда будут строить новые школы, зависит от того, насколько активно действует исполком города Казани. Он готовит соответствующие заявки в адрес президента и правительства республики, а мы уже обращаемся в Минстрой Российской Федерации и другие ведомства [на предмет финансирования].

Что касается столь быстрого появления новой школы в построенном гораздо позже вышеупомянутых микрорайонов жилкомплексе «Весна», там, по словам Ильшата Гимаева, строительство школы оказалось в приоритете лишь потому, что до сих пор ее вовсе не было:

— Этот микрорайон на 1000 человек по своим размерам догоняет уже «Салават купере», там очень большие проблемы… А про «Солнечный город» мы не забыли. Когда будем готовить заявки [на финансирование по нацпроектам], мы ее включим.

Слабым утешением для обитателей жилкомплекса в Осиново должны стать деньги, которые сейчас дорожники активно тратят на строительство межквартальных проездов. Выехать из него в час пик трудно, зато внутри будет где покататься: по нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональному проекту «Жилье» на проезды в «Салават купере» в этом году поступила круглая сумма в 353,55 млн рублей — 106,06 млн дала республика, 247,48 — федеральный центр.