Минстрой Татарстана сообщил подробности о новой части казанского зоопарка

В министерстве строительства Татарстана раскрыли подробности о реконструкции зоопарка в Казани. По данным ведомства, зооботсад сможет вместить 630 посетителей.

Парковка зоопарка рассчитана на 200 автомобилей. Первая очередь («Река Замбези») вместит 33 вида животных. Вторая очередь рассчитана еще на 52 вида.

Согласно списку построенных вольеров, африканская часть зоопарка примет:

горилл,

шимпанзе,

слона,

сипа,

льва,

гепарда,

жирафа,

мартышек,

фламинго

бегемота

носорога

антилоп.

По проекту реконструкции общая площадь зоопарка составит 20,64 га. При этом старая часть зооботсада уже занимает 7,02 га. Первая очередь строительства покрыла еще 6,7 га. На левом берегу Ботанической протоки планируется зона дендропарка, сквер «Вахитовский» на 5,65 га.

Работы над тоннелем, который соединит старую и новую части зоопарка, уже начаты, отмечают в Минстрое РТ.

Стоимость госконтрактов по строительству «Реки Замбези» составила 1,88 млрд рублей. Возведением же занимались ПСО «Казань» и «Евростройхолдинг+».