Один дома: Минстрой Татарстана стал единственным владельцем штаб-квартиры под Кремлем

Ведомство Марата Айзатуллина выкупило помещения соседей с видом на главную улицу по цене ниже рынка

Как стало известно «Реальному времени», глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин добился единоправного владения комплексом из двух зданий на Дзержинского, 10, где базируется его ведомство. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики выкупило помещения на Кремлевской, 13 — в особняке, связанном с головным зданием сквозными переходами. Строители приобрели площади соседей — сторонних организаций — за 24 млн рублей или 75 тысяч рублей за квадратный метр. В результате сделки в одних руках оказалось два смежных здания, которые еще Марат Хуснуллин в бытность свою татарстанским министром хотел превратить в грандиозную штаб-квартиру Минстроя на главной улице Казани. Воплотит ли эту идею новый министр, пока неизвестно.

Предновогоднее новоселье Минстроя РТ

Одно из ключевых суперведомств-«тяжеловесов» Татарстана расширяет свою резиденцию. На этой неделе Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана завершает переезд в новые апартаменты двухэтажного офисного здания на Кремлевской, 13.

Из шести заместителей министра Марата Айзатуллина в новые помещения въехали структурные подразделения двух замов. Так, замминистра — главный архитектор РТ Владимир Кудряшев перевозит на второй этаж здания полный состав республиканского Управления архитектуры и градостроительства, а также отдел контроля. Еще один заместитель министра, Ринат Абдуллин, переехал на новое место со всей службой, отвечающей за реализацию республиканской программы капитального ремонта жилья. Приемная самого шефа остается по прежнему адресу — на Дзержинского, 10.

Новый адрес подразделений — Кремлевская, 13 — уже появился в интернет-приемных на официальном сайте Минстроя РТ. Специалисты этих структур предупреждают заявителей об изменившихся номерах служебных кабинетов. Некоторые посетители уже побывали в гостях у чиновников-новоселов. По их словам, они рассредоточились по двум этажам офисного здания на Кремлевской, 13. Еще недавно часть этих площадей принадлежала коммерческим структурам.

Покупателем выступило Министерство земельных и имущественных отношений РТ. Фото: mzio.tatarstan.ru

Подарок от премьер-министра Песошина

Участники казанского рынка недвижимости рассказали «Реальному времени», что переезд произошел после заключения сделки между правительством республики и частными собственниками здания на Кремлевской.

Двухэтажный особняк с отдельным входом находится вдоль главной улицы исторического центра Казани и прекрасно интегрирован в административный квартал рядом с Казанским кремлем. Неподалеку от него располагается известный памятник архитектуры — Александровский пассаж, а ближе к Кремлю — здание городской мэрии. Вообще, в эту локацию десантировалось немало статусных компаний — достаточно сказать о великолепном офисе госхолдинга «Связьинвестнефтехим» на Кремлевской, в который он переехал 10 лет назад.

По данным сайта госзакупок, продавцом помещений на Кремлевской, 13 выступило одно из старейших агентств по продаже недвижимости «Авангард-Риелт», принадлежащее Эльвире Егоровой (является членом Российской гильдии риелторов и гильдии риелторов РТ), а покупателем — Министерство земельных и имущественных отношений РТ. Правда, в данном случае агентство выступало не как агент сделки, а как прямой продавец. Ему принадлежало свыше 90% коммерческих площадей (на первом и втором этажах) и еще около 10% — на мансарде — частному предпринимателю.

Сделка была совершена с обоими совладельцами здания на Кремлевской, 13 по единой ставке — 75,1 тысячи рублей за 1 кв. м, следует из данных тендера. МЗИО РТ заплатило 19,065 млн рублей ООО «Авангард-Риелт», выкупив у него 254,2 кв. м. Еще 5,6 млн рублей было выплачено частному лицу за мансардные помещения. Средства на покупку выделены правительством Татарстана из резервного фонда Кабинета министров РТ. По распоряжению премьер-министра РТ Алексея Песошина для приобретения помещения в собственность Минстроя РТ направили 24,7 млн рублей.

«Авангард-Риелт»: мы сами решили продать

— С инициативой о продаже здания на Кремлевской, 13 изначально выступило наше агентство, — сообщил «Реальному времени» заместитель директора казанского агентства «Авангард-Риелт» Никита Егоров. — Обычно мы являемся агентами по поиску арендаторов для коммерческих объектов города, но в этом случае речь шла о собственном активе. У нас их не так много, а этот считался самым крупным. После нескольких лет эксплуатации решили выставить его на продажу. В условиях коронавирусных ограничений бизнес перешел на удаленный режим работы и содержать офисы приходилось за свой счет. Для нас это был подходящий момент для продажи.

По его словам, объявление о продаже было размещено на сайтах объявлений о продаже недвижимости, где его и нашел Минстрой РТ.

— Откликов было не так много, но и те, кто интересовался, выражали готовность купить только часть площадей. К примеру, кто-то хотел выкупить только первый этаж за 15 млн рублей, а кто-то только верхний этаж. Такие варианты нас не устраивали. Мы хотели продать его целиком, чтобы не дробить здание между разными собственниками, — пояснил Егоров.

Минстрой РТ оказался единственным, кто подтвердил готовность приобрести весь объект целиком и сразу выплатить всю сумму покупки, уточнил Никита Егоров:

— Его интерес понятен. Здание на Кремлевской, 13 объединено внутренними переходами с головным зданием Минстроя на Дзержинского, 10. Просто их окна выходят на «Черное озеро», а наши — на главную улицу — Кремлевскую, но, по сути, они являются единым целым. К тому же этот комплекс зданий находится внутри главного административного квартала Казани — рядом Кремль, Дом правительства РТ. Близость с высшими органами власти удобна для решения важных государственных вопросов.

Переговоры о продаже здания длились около года. «Изначально мы установили стартовую стоимость в 100 тысяч рублей за 1 кв. м, рассчитывая продать за 25 млн рублей. Это нижний ценовой ориентир для рынка коммерческой недвижимости Казани. Такой ценник актуален для коммерческих помещений на окраинах Казани — в районах Дербышек, Жилплощадки», указал он.

75 тысяч рублей за «квадрат» или кто установил цену

Но по заказу МЗИО РТ была проведена независимая оценка стоимости объекта. «Казанское ООО «Эксперты технологий» оценило помещения на Кремлевской, 13 в 19 млн 286 тысяч рублей. В результате стоимость сделки составила 19 млн 65 тысяч рублей или 75 тысяч рублей за 1 кв. м. Можно сказать, что дисконт составил 6 млн рублей. Для нас это был первый опыт продажи актива государству. Несмотря на эти обстоятельства, мы довольны итогами сделки», — заключил продавец.

За месяц до совершения сделки собственники уведомили арендаторов о расторжении договоров аренды: «Их было немного — всего двое. Они быстро нашли другой вариант и освободили помещение без потерь». По словам заместителя директора агентства, арендная ставка была небольшой — от 500 до 600 рублей за 1 кв. м в зависимости от размера площади.

Второй совладелец здания — глава CompAnion SP Сергей Пасечник — подтвердил «Реальному времени» факт сделки:

— Если «Авангард-Риелт» решил продать по 75 тысяч за 1 кв. м, то мне оставалось смириться с этой ценой, — добавил он.

Тем не менее предприниматель также удовлетворен результатами сделки, поскольку эти площади простаивали во время пандемии и не приносили дохода.

Комментируя ситуацию, в руководстве Минстроя РТ «Реальному времени», пояснили, почему решили стать полноправными хозяевами в комплексе:

— Здание на Кремлевской, 13 всегда относилось к Министерству строительства, о чем свидетельствовала вывеска перед входом со стороны улицы Кремлевской. Однако в здании были помещения, которые принадлежали частным компаниям. Решение о покупке было принято в целях обеспечения безопасной деятельности, так как нахождение сторонних организаций в государственном учреждении нежелательно. В помещениях будут располагаться уже существующие отделы министерства.

«Порой доходило до драки»

Как рассказал «Реальному времени» один из источников, близких к сторонам сделки, татарстанский Минстрой давно планировал занять здание на Кремлевской, еще в те времена, когда руководил ведомством Марат Хуснуллин — он и решил объединить особняки.

— Дело в том, что эти здания связаны между собой сквозными внутренними переходами: из кабинетов на Дзержинского, 10 можно пройти в кабинеты на Кремлевской, 13 и обратно. Там есть такие лабиринты, — пояснил собеседник издания.

У Минстроя РТ на входе в здание на Кремлевской,13 уже давно был оборудован второй контрольный пункт: посетители проходили через турникет, их пропускали по паспорту. Некоторых бизнесменов-арендаторов, у которых здесь также были площади, «это раздражало и порой доходило до драки». В итоге стороны договорились о продаже актива, чтобы подобных инцидентов больше не было.

Между тем арендаторов по этому адресу значится гораздо больше, чем двое. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на Кремлевской, 13 числится не менее 30 компаний. Многие из них занимаются продажей лесоматериалов. «Реальному времени» удалось связаться с некоторыми из них. Так, директор казанской фирмы ООО «ТТЛ Плюс» Руслан Рахимов рассказал, что договор аренды с АН «Авангард-Риелт» пока не расторгнут, но компания собирается на днях выехать. «Нашли новое место? — поинтересовалось «Реальное время» у предпринимателя. — А вам есть, что предложить?!», — отчаянно ответил он и бросил трубку. К слову, некоторые арендаторы узнали о необходимости переезда от «Реального времени», видимо сами они редко бывают в офисе.

— Всего 19 миллионов рублей за такое чудо! — изумились эксперты рынка коммерческой недвижимости.

— Цена явно ниже рынка, но не сказать, что совсем низкая. Так можно было бы сказать, если бы за 35 тысяч рублей за 1 кв. м покупали. Вероятно, создали такие условия для эксплуатации такого объекта, что собственникам невозможно было торговаться. Этим можно объяснить такую стоимость сделки, — считает заместитель генерального директора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

Добавим, что весной этого года также недорого приобрел здание в центре Казани и предприниматель Виталий Судников — он купил бэк-офис банка «Открытие» на ул. Карла Маркса, 11/12 за 67 млн рублей.