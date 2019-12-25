Мусорная дилемма: регоператоры посетовали на низкие тарифы и убыточность раздельного сбора

В Татарстане подвели итоги первого года работы в рамках нового закона об обращении с отходами

Фото: Олег Тихонов

Почти год как Россия перешла на новую систему обращения с ТКО в соответствии с новым федеральным законом. Территорию каждого региона поделили на зоны ответственности регоператоров, и все, кто производит отходы (как физические, так и юридические лица), обязаны заключить с оператором своей зоны договор и ежемесячно оплачивать услугу обращения с отходами. Итоги первого года действия мусорной реформы накануне подвели в республиканском Минстрое. Впрочем, как убедился корреспондент «Реального времени», дискуссия свернула в привычное русло традиционных жалобных стонов регоператоров по поводу убыточности и недостаточно высоких тарифов.

1,6 миллиона тонн мусора в год

По словам замминистра строительства РТ Ильдуса Насырова, в год в республике образуется более 1,6 миллиона тонн или 12,4 миллиона кубометров твердых коммунальных отходов. Услуги по обращению с ними населению и юридическим лицам оказывают два региональных оператора, работающих в восточной (компания «Гринта», которую связывают с «Мехуборкой») и западной (управляющая компания «ПЖКХ», подконтрольная через «РТ-Инвест» структурам «Ростеха») зонах.

«Гринта» отвечает за 23 муниципальных района, клиенты компании — 1,923 миллиона человек, ежегодно производящие 743 тысячи тонн отходов. В зоне ответственности «ПЖКХ» — 21 район и город Казань, это около двух миллионов клиентов, которые производят 880 тысяч тонн отходов в год, причем 560 тысяч тонн приходится на Казань.

Для сбора отходов по всей республике установлено более 26 тысяч контейнеров. При этом, по словам Ильдуса Насырова, имеется потребность в еще 20 тысячах контейнеров.

— Из 49 полигонов для размещения ТКО, расположенных на территории Татарстана, девять пока не имеют лицензий, мы совместно с муниципальными образованиями работаем над решением этой проблемы, — добавил Насыров.

Для сбора отходов по всей республике установлено более 26 тысяч контейнеров. При этом, по словам Ильдуса Насырова, имеется потребность в еще 20 тысячах контейнеров. Фото minstroy.tatarstan.ru

Жители 259 населенных пунктов Татарстана пока освобождены от платы за обращение с отходами, поскольку из-за отсутствия нормальных дорог мусорные операторы не имеют возможности до них добраться. Как уточнил заместитель генерального директора УК «ПЖКХ» Альмир Курбанов, речь идет о небольших населенных пунктах, с численностью населения пять-десять человек.

Мусорного коллапса удалось избежать

По словам Ильдуса Насырова, мусорного коллапса, какой наблюдался в ряде регионов после перехода на новую систему работы, в Татарстане не возникло.

— Во многом это заслуга региональных операторов. Им удалось задействовать в работе по новой схеме все те предприятия и учреждения, которые занимались обращением с отходами до вступления в силу 89-го Федерального закона. А это серьезная инфраструктура, включающая и специалистов, и полигоны, и технику, — напомнил Насыров.

К примеру, в Казани одним из крупнейших игроков мусорного рынка остается компания «Чистый город», ныне работающая в статусе генерального подрядчика западного регионального оператора УК «ПЖКХ».

«Раздельный сбор отходов для нас пока убыточен»

Отдельного внимания заслуживает тема раздельного сбора отходов. Большинство жителей Казани уже знакомы с ней: контейнерами для раздельного сбора здесь оборудованы примерно 80% контейнерных площадок. В целом по республике раздельный сбор отходов возможен только на 21% контейнерных площадок, расположенных в 24 муниципальных образованиях.

Контейнерами для раздельного сбора в Казани оборудованы примерно 80% контейнерных площадок. Фото Олега Тихонова

Представители регоператоров от внедрения раздельного сбора пока явно не в восторге. Они честно признаются, что выручка от продажи вторресурсов не покрывает издержки, связанные с раздельным сбором и сортировкой.

— Для нас это дополнительная нагрузка, нужно делать два заезда, один для сухих отходов, второй для несортированных, затраты увеличиваются. К сожалению, сегодня сортировка отходов не приносит прибыль, причем чем глубже сортировка, тем выше убытки. На поверхности лежат такие отходы как ПЭТ, бумага, картон, стекло. Это легко продается, а вот на остальные отходы спроса нет, и их продажа пользы не приносит. В целом о прибыли за счет продажи вторсырья говорить пока рано, — признался Альмир Курбанов. — Мы выставили контейнеры для раздельного сбора, но подойдите и посмотрите, что в них. В 80% дворов Казани есть контейнеры для раздельного сбора, но до того, чтобы в них оказалось то, что нам надо, еще очень далеко. И даже если жители будут класть в контейнеры только то, что положено, нам все равно придется везти их содержимое на сортировку. К примеру, из того, что оказывается в сетках для сбора ПЭТ-бутылок еще 30% приходится выкидывать, потому что там не то, что нужно. К примеру, пробку от бутылки надо откручивать, это другой вид вторсырья, должна быть сортировка по цветам и т. д. В общем большой прибыли сортировка пока не дает, и является для нас нагрузкой. В муниципальных районах часто спрашивают, когда мы запустим там раздельный сбор отходов, я отвечаю, что пока нет мусоросортировочной станции, это не имеет смысла.

Согласна с коллегой и руководитель компании «Гринта» Светлана Ярлыченко.

— Если вы вынесли пластиковые бутылки и положили их в сетчатый контейнер, то вы не сделали всю работу по сортировке. Существует 12 видов пластика, и его еще надо сортировать дополнительно. Даже обычные пластиковые стаканчики имеют разную маркировку, и часть из них не подходят для переработки. А бутылки, прежде чем положить в сетчатый контейнер, нужно вымыть, отделит крышку и смять. Многие ли это делают? То же самое с бумагой: газеты, журналы, картон, гофрокартон — это все отдельные виды отходов, — пояснила Светлана Ярлыченко.

Альмир Курбанов: «Большой прибыли сортировка пока не дает и является для нас нагрузкой. В муниципальных районах часто спрашивают, когда мы запустим там раздельный сбор отходов, я отвечаю, что пока нет мусоросортировочной станции, это не имеет смысла». Фото kazanfirst.ru

Резерва полигонов в западной зоне хватит на 3—4 года

Есть у регоператоров и другие проблемы. Одна из них — остаточный резерв полигонов, который вот-вот будет исчерпан. По данным представителя УК «ПЖКХ», резерва двух ее полигонов («Восточный» и «Химическая») хватит еще на 3—4 года, не больше.

— Что дальше — надо думать. Либо строить новые полигоны, либо принимать решение о строительстве мусоросжигательного завода. Этой темой наша компания не занимается, поэтому комментировать возможное строительство не буду. Но Казань сейчас окружена полигонами и кладбищами, нужно искать новые способы обезвреживания отходов, и, наверное, строительство таких заводов — это выход, — отметил Альмир Курбанов.

Еще одна проблема — отсутствие рычагов воздействия на нарушителей: тех, кто отказывается платить за вывоз и утилизацию своего мусора.

— Если у водоснабжающей, теплоснабжающей или электроснабжающей организации есть рубильник или вентиль, то у нас таких инструментов нет, — сетует Курбанов. — Зачастую компании, занимающие первые этажи жилых домов (как правило, это небольшие магазины), игнорируют обязанность заключать договоры, пользуются контейнерами МКД или вывозят мусор в пригородные поселки и выгружают его в контейнеры, установленные там.

Остаточный резерв полигонов вот-вот будет исчерпан. Фото Максима Платонова

В планах — строительство новых полигонов, закупка техники и контейнеров

В планах восточного регоператора компании «Гринта» — создание двух межмуниципальных комплексов по обращению с отходами, на каждом из которых должен появиться мусоросортировочный завод мощностью не менее 350 тысяч тонн, полигон ТКО и экотехнопарк для переработки вторсырья. Все это регоператор обязан реализовать согласно принятой в республике территориальной схеме обращения с отходами. В ближайших планах «Гринты» также закупка мусоровозов на сумму 250 миллионов рублей.

Планирует закупить новую технику (18 мусоровозов, погрузчиков и самосвалов) и УК «ПЖКХ». А еще — построить новые контейнерные площадки, купить контейнеры, начать проектировать мусоросортировочные станции…

— Согласно территориальной схеме, нам предстоит построить три межмуниципальных полигона: в Арском, Апастовском и Алексеевском районах, а также 21 мусороперегрузочную станцию, — добавил Альмир Курбанов.

Тариф — один из самых низких в России. Но он не включает инвестиционную составляющую

За услугу обращения с отходами жители республики платят 71,95 рубля с человека в месяц в многоквартирных домах, и 78,05 рубля в индивидуальных жилых домах. Размер платы рассчитан исходя из норматива накопления отходов и тарифа, который составляет 439,03 рубля за кубометр. По итогам 11 месяцев собираемость платы за обращение с ТКО в Татарстане составила 89%, при этом физические лица в вопросе оплаты более дисциплинированы, чем юридические.

В ближайших планах «Гринты» — закупка мусоровозов на сумму 250 миллионов рублей. Фото Олега Тихонова

— По сравнению с другими регионами России, это довольно высокая собираемость, — подчеркнул Ильдус Насыров.

В компании «Гринта» собираемость оценивают в 91%, в том числе с физических лиц 92,2%, с юрлиц — 76%. В УК «ПЖКХ» собираемость по физлицам составляет 87%, по юридическим — 77%.

Предполагается, что тариф на услугу по обращению с ТКО вырастет с 1 июля на 4%. Ныне действующие в Татарстане тарифы — одни из самых низких в стране. По словам представителей «ПЖКХ» и «Гринты», плата не включает инвестиционную составляющую, поэтому ее размер регоператоров не устраивает.

— Нам предстоит заниматься созданием большого количества объектов инфраструктуры, и если не будет поддержки из бюджета, то решать эти задачи при нынешних тарифах будет сложно, — резюмировал Альмир Курбанов.