Малые Кабаны, дубль второй: жители села под Казанью вновь голосуют против многоэтажек
Власти Лаишевского района Татарстана торопятся использовать уплывающие полномочия по планированию территории и со второй попытки протащить новую многоквартирную застройку в перегруженном «Лаишевском узле»
Лаишевские чиновники вслед за пестречинскими торопятся «продавить» строительство многоэтажных жилкоплексов на периферии Казани, пока им не «укоротили руки» — не передали на уровень республики полномочия по разработке генпланов и правил землепользования и застройки. 23 ноября в Больших и Малых Кабанах повторно прошли публичные слушания по проекту ПЗЗ, предусматривающему возведение гигантского ЖК на территории села Малые Кабаны, — несмотря на то, что в октябре 2022 года жители Большекабанского сельского поселения единодушно выразили «полное несогласие» с проектом, а глава района пообещал им вернуть проект мегакомплекса на доработку и согласовать окончательный вариант с сельчанами. О новом витке противостояния, нарушенных властями договоренностях и подробностях слушаний — в материале «Реального времени».
Обещанного ждали год — и не дождались
— Год назад у нас была встреча с главой Лаишевского района, представителями застройщика и активистами нашего села, — рассказал «Реальному времени» местный активист Роман Третьяков. — На этой встрече были достигнуты следующие договоренности. Изменения в Правила землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района не вносить, признать представленный проект застройки ЖК не соответствующим требованиям и отправить на доработку, после доработки представить измененный проект на согласование жителям Большекабанского сельского поселения и только после согласования проекта жителями проводить слушания по внесению изменений в ПЗЗ.
Жители Больших и Малых Кабанов попросили тогда привести планировочное решение территории планируемого ЖК в соответствие с действующими ПЗЗ Большекабанского сельского поселения, исключить из проекта многоэтажные дома и всякое упоминание о многоэтажной застройке, заменив ее на ИЖС, исключить из проекта планировки локальные очистные сооружения для нового ЖК, заменив на централизованную канализацию, переместить предусмотренные проектом социально значимые объекты — школу, детсад, МФЦ, поликлинику и спортивные учреждения на первую линию улиц Нестерова, Шоссейной и Луговой, «сделав их доступными для всех, кто уже живет в поселении». И получили обещание учесть их пожелания при доработке проекта.
Роман Третьяков говорит, что его односельчане поверили обещаниям чиновников и стали ждать, когда же им представят измененные проекты — планировки ЖК и поправок в ПЗЗ, но так и не дождались:
— Ровно год спустя опять назначили слушания по изменениям в ПЗЗ, которые по-прежнему предполагают многоэтажную застройку. Все, что окрашено красным цветом на карте зон градостроительного планирования — зона Ж0, где разрешена многоэтажная застройка высотностью до восьми этажей.
«Надо уменьшить запланированное население»
Доводы, которые жители Большекабанского сельского поселения приводят, отвергая планы застройки, в результате которой его площадь увеличится вдвое, а количество жителей — многократно, подтверждаются исследованиями Института пространственного планирования РТ. Его директор Олег Григорьев в интервью «Реальному времени» подчеркнул, что «Лаишевский узел», к которому относится поселение, далее застраивать нельзя:
«Реальное время» обратилось с запросами к главе Лаишевского района Ильдусу Зарипову, руководителю исполкома района Азату Нурмухаметову и в исполком Большекабанского сельского поселения. Мы попросили пояснить, почему не были учтены замечания и предложения, внесенные жителями год назад. Ответы главы и руководителя исполкома будут опубликованы по получении, а в исполкоме Большекабанского сельского поселения нам ответили кратко по телефону:
— Слушания проводит район, а не мы.
«Несмотря на Ваше решение о запрете многоэтажного строительства»
К повторным слушаниям их участники подготовились основательно. Письменные замечания к проекту ПЗЗ занимают четыре страницы убористым шрифтом. Кроме требования учесть прошлогодние предложения, они просят привести проект ПЗЗ в соответствие с утвержденным в 2022 году генпланом Большекабанского сельского поселения.
Главной задачей они видят запрет многоэтажной застройки и в качестве одного из доводов приводят безопасность полетов самолетов, которые принимает казанский аэропорт. «Есть здравый смысл во всем, что было под запретом в этой зоне — это в первую очередь безопасность людей, тех, кто живет в этой зоне, и тех, кто каждый день взлетает над этой зоной, — написала в местном паблике местная жительница с ником Аnisa_Lina. — Тысячи людей в воздухе, в уверенности, что у самолета минимальное количество помех на пути! Высотки — это угроза жизни людей, а что может быть дороже жизни?».
Роман Третьяков написал об этом Рустаму Минниханову в telegram-канале раиса Татарстана: «Уважаемый Рустам Нургалиевич… Прошу Вас обратить внимание на планы по строительству многоэтажных домов на трассе Казань — Аэропорт в Больших и Малых Кабанах. Администрацией района вносятся изменения в правила застройки и землепользования с целью разрешения строительства многоэтажного жилья в зонах, в которых сейчас можно строить только ИЖС. Несмотря на Ваше решение о запрете многоэтажного строительства в этом районе…». Его примеру последовали еще несколько человек.
А еще местные жители настаивают на необходимости определить и визуально отобразить зоны под размещение кладбищ, строительство детских садов в Больших Кабанах на 260, 330 и 80 мест, в Малых Кабанах на 330 мест, комплекса школа — детский сад на 50 детей и 80 учащихся в Больших Кабанах, школы на 550 учащихся в Малых Кабанах, школы на 1000 учащихся в Больших Кабанах, двух поликлиник в Малых Кабанах проектной мощностью 280 и 100 посещений в смену и трех фельдшерско-акушерских пунктов (двух в Больших Кабанах и одного в Малых). Кроме того, они хотят видеть документально закрепленные на плане поселения спорткомплексы, спортзалы, бассейн, библиотеку, детские и спортивные площадки, магазины, центры обслуживания населения и так далее — всю необходимую для нормальной жизни инфраструктуру.
Инструкция для тех, кто против
Активисты из Большекабанского сельского поселения подготовили, распечатали подписные листы и собрали подписи под возражениями на вынесенный на слушания проект ПЗЗ Большекабанского сельского поселения. Сбор подписей против не устраивающего их ПЗЗ продолжался даже перед началом слушаний в фойе местного дома культуры и исполкома, где отдельно проводились слушания для жителей Больших и Малых Кабанов. Подписные листы активисты сдали под видеозапись организаторам мероприятия — всего они собрали 423 подписи.
А тех, кто решил лично участвовать в публичных слушаниях, действовали по инструкции активистов, которые заранее рассказали в местном паблике, как добиваться, чтобы голоса противников многоэтажной застройки были услышаны. Руководство к действию получилось очень толковое:
«Предмет слушаний — согласование проекта плана землепользования и застройки. Важно на слушаниях не задавать вопросы и не вносить предложения, которые не касаются предмета слушаний, например, такие: «А какой высоты будут дома? А сколько будет домов? А какая будет канализация?», говорить, что будут пробки, самолеты не смогут летать, спрашивать, будут ли школы/садики и т. п. Все эти вопросы будут не приняты — на них нет ответа. Будет ответ, что это будет обсуждаться при согласовании проекта застройки. А нам важно добиться, чтобы сначала мы посмотрели на проект и если будем с ним согласны — то меняли ПЗЗ. Ставим вопрос на голосование и голосуем против утверждения проекта плана в текущей редакции».
В результате на слушаниях как в Больших, так и в Малых Кабанах были выдвинуты очень четкие предложения:
- — сохранить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) за зонами, отмеченными на плане как зоны планируемой жилой застройки (Ж-0), в частности зоны 1-1, 2-1;
- — привести проект ПЗЗ в соответствие с Генеральным планом Большекабанского сельского поселения, утвержденного решением №21-РС от 28.03.2022, а именно определить и внести в проект ПЗЗ зоны и места под размещения кладбищ (СН1), новое строительство социальных объектов в количестве более 50;
- — внести и учесть в проекте ПЗЗ рекомендации Мастер-плана Казанской агломерации в части снижения жилищной застройки «Лаишевского узла» на 141 тысячу человек;
- — внести и учесть в проекте ПЗЗ замечания к проекту ПЗЗ из протокола публичных слушаний от 18 октября 2022 г., которые в текущей редакции ПЗЗ не учтены.
Ждем протокола
— Все как выше написал Роман — [нам] предлагали перевод земель в категорию Ж0 (до восьми этажей), и только потом оглашение и утверждение плана застройки, — написала после слушаний в местном паблике Venera. — Голосовали все против. В Малых Кабанах спрашивали аргументы, почему мы против. На каждый аргумент находился ответ. Дороги — построим. Рабочие места — найдем в Столбище, к примеру. Канализация — планируется центральная в рамках проекта «Лаишевского узла». Стрельбы и учения — планируется перенос полигона.
— Ну дороги они явно не у нас внутри поселка строить будут, — сыронизировала в ответ Диляра Альчикова. — Школу и садик тоже обещают «в ближайшее время»…
— Везде проголосовали против, подтвердил подписями, — подвела итог Лилия Козлова. — Спасибо всем, кто нашел время прийти! Ждем протокола слушаний.
комментарии
У нас похожая ситуация В Богородском Сельском Поселении Администрация нас НЕ СЛЫШИТ