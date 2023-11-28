Малые Кабаны, дубль второй: жители села под Казанью вновь голосуют против многоэтажек

Власти Лаишевского района Татарстана торопятся использовать уплывающие полномочия по планированию территории и со второй попытки протащить новую многоквартирную застройку в перегруженном «Лаишевском узле»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Лаишевские чиновники вслед за пестречинскими торопятся «продавить» строительство многоэтажных жилкоплексов на периферии Казани, пока им не «укоротили руки» — не передали на уровень республики полномочия по разработке генпланов и правил землепользования и застройки. 23 ноября в Больших и Малых Кабанах повторно прошли публичные слушания по проекту ПЗЗ, предусматривающему возведение гигантского ЖК на территории села Малые Кабаны, — несмотря на то, что в октябре 2022 года жители Большекабанского сельского поселения единодушно выразили «полное несогласие» с проектом, а глава района пообещал им вернуть проект мегакомплекса на доработку и согласовать окончательный вариант с сельчанами. О новом витке противостояния, нарушенных властями договоренностях и подробностях слушаний — в материале «Реального времени».

Обещанного ждали год — и не дождались

— Год назад у нас была встреча с главой Лаишевского района, представителями застройщика и активистами нашего села, — рассказал «Реальному времени» местный активист Роман Третьяков. — На этой встрече были достигнуты следующие договоренности. Изменения в Правила землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района не вносить, признать представленный проект застройки ЖК не соответствующим требованиям и отправить на доработку, после доработки представить измененный проект на согласование жителям Большекабанского сельского поселения и только после согласования проекта жителями проводить слушания по внесению изменений в ПЗЗ.

Жители Больших и Малых Кабанов попросили тогда привести планировочное решение территории планируемого ЖК в соответствие с действующими ПЗЗ Большекабанского сельского поселения, исключить из проекта многоэтажные дома и всякое упоминание о многоэтажной застройке, заменив ее на ИЖС, исключить из проекта планировки локальные очистные сооружения для нового ЖК, заменив на централизованную канализацию, переместить предусмотренные проектом социально значимые объекты — школу, детсад, МФЦ, поликлинику и спортивные учреждения на первую линию улиц Нестерова, Шоссейной и Луговой, «сделав их доступными для всех, кто уже живет в поселении». И получили обещание учесть их пожелания при доработке проекта.

Все, что окрашено красным цветом на карте зон градостроительного планирования — зона Ж0, где разрешена многоэтажная застройка высотностью до восьми этажей. скрин realnoevremya.ru сайта laishevo.tatarstan.ru

Роман Третьяков говорит, что его односельчане поверили обещаниям чиновников и стали ждать, когда же им представят измененные проекты — планировки ЖК и поправок в ПЗЗ, но так и не дождались:

— Ровно год спустя опять назначили слушания по изменениям в ПЗЗ, которые по-прежнему предполагают многоэтажную застройку. Все, что окрашено красным цветом на карте зон градостроительного планирования — зона Ж0, где разрешена многоэтажная застройка высотностью до восьми этажей.

«Надо уменьшить запланированное население»

Доводы, которые жители Большекабанского сельского поселения приводят, отвергая планы застройки, в результате которой его площадь увеличится вдвое, а количество жителей — многократно, подтверждаются исследованиями Института пространственного планирования РТ. Его директор Олег Григорьев в интервью «Реальному времени» подчеркнул, что «Лаишевский узел», к которому относится поселение, далее застраивать нельзя:

— Сегодня здесь население примерно 44 тысячи человек. А по утвержденным градостроительным документам здесь запланировано строительство еще 14,5 млн кв. м жилья, в том числе 4,6 млн кв. м МКД, то есть плюс примерно 376 тысяч человек. Понятно, что никакая улично-дорожная сеть не вынесет такого, и по тем расчетам, которые нам дает транспортная модель, прибавить здесь можно не более 100 тысяч жителей или примерно 3 млн кв. м… Строить там, с учетом того, что после ввода трассы М-12 основной поток из Москвы переместится с Горьковского шоссе на Оренбургский тракт и местные дороги через Столбище, Усады, «бетонку», вообще уже ничего нельзя, иначе это гарантированные утренние часовые пробки на въезде в Казань. Григорьев предлагает скорректировать утвержденные градостроительные документы по «Лаишевскому узлу» и уменьшить запланированное там население на 232 тысячи человек.

«Реальное время» обратилось с запросами к главе Лаишевского района Ильдусу Зарипову, руководителю исполкома района Азату Нурмухаметову и в исполком Большекабанского сельского поселения. Мы попросили пояснить, почему не были учтены замечания и предложения, внесенные жителями год назад. Ответы главы и руководителя исполкома будут опубликованы по получении, а в исполкоме Большекабанского сельского поселения нам ответили кратко по телефону:



— Слушания проводит район, а не мы.

«Несмотря на Ваше решение о запрете многоэтажного строительства»

К повторным слушаниям их участники подготовились основательно. Письменные замечания к проекту ПЗЗ занимают четыре страницы убористым шрифтом. Кроме требования учесть прошлогодние предложения, они просят привести проект ПЗЗ в соответствие с утвержденным в 2022 году генпланом Большекабанского сельского поселения.

Главной задачей они видят запрет многоэтажной застройки и в качестве одного из доводов приводят безопасность полетов самолетов, которые принимает казанский аэропорт. «Есть здравый смысл во всем, что было под запретом в этой зоне — это в первую очередь безопасность людей, тех, кто живет в этой зоне, и тех, кто каждый день взлетает над этой зоной, — написала в местном паблике местная жительница с ником Аnisa_Lina. — Тысячи людей в воздухе, в уверенности, что у самолета минимальное количество помех на пути! Высотки — это угроза жизни людей, а что может быть дороже жизни?».

Роман Третьяков написал об этом Рустаму Минниханову в telegram-канале раиса Татарстана: «Уважаемый Рустам Нургалиевич… Прошу Вас обратить внимание на планы по строительству многоэтажных домов на трассе Казань — Аэропорт в Больших и Малых Кабанах. Администрацией района вносятся изменения в правила застройки и землепользования с целью разрешения строительства многоэтажного жилья в зонах, в которых сейчас можно строить только ИЖС. Несмотря на Ваше решение о запрете многоэтажного строительства в этом районе…». Его примеру последовали еще несколько человек.

А еще местные жители настаивают на необходимости определить и визуально отобразить зоны под размещение кладбищ, строительство детских садов в Больших Кабанах на 260, 330 и 80 мест, в Малых Кабанах на 330 мест, комплекса школа — детский сад на 50 детей и 80 учащихся в Больших Кабанах, школы на 550 учащихся в Малых Кабанах, школы на 1000 учащихся в Больших Кабанах, двух поликлиник в Малых Кабанах проектной мощностью 280 и 100 посещений в смену и трех фельдшерско-акушерских пунктов (двух в Больших Кабанах и одного в Малых). Кроме того, они хотят видеть документально закрепленные на плане поселения спорткомплексы, спортзалы, бассейн, библиотеку, детские и спортивные площадки, магазины, центры обслуживания населения и так далее — всю необходимую для нормальной жизни инфраструктуру.

Инструкция для тех, кто против

Активисты из Большекабанского сельского поселения подготовили, распечатали подписные листы и собрали подписи под возражениями на вынесенный на слушания проект ПЗЗ Большекабанского сельского поселения. Сбор подписей против не устраивающего их ПЗЗ продолжался даже перед началом слушаний в фойе местного дома культуры и исполкома, где отдельно проводились слушания для жителей Больших и Малых Кабанов. Подписные листы активисты сдали под видеозапись организаторам мероприятия — всего они собрали 423 подписи.

Сбор подписей против не устраивающего их ПЗЗ продолжался даже перед началом слушаний в фойе местного дома культуры и исполкома, где отдельно проводились слушания для жителей Больших и Малых Кабанов. скрин realnoevremya.ru видео, предоставленного участниками слушаний

А тех, кто решил лично участвовать в публичных слушаниях, действовали по инструкции активистов, которые заранее рассказали в местном паблике, как добиваться, чтобы голоса противников многоэтажной застройки были услышаны. Руководство к действию получилось очень толковое:

«Предмет слушаний — согласование проекта плана землепользования и застройки. Важно на слушаниях не задавать вопросы и не вносить предложения, которые не касаются предмета слушаний, например, такие: «А какой высоты будут дома? А сколько будет домов? А какая будет канализация?», говорить, что будут пробки, самолеты не смогут летать, спрашивать, будут ли школы/садики и т. п. Все эти вопросы будут не приняты — на них нет ответа. Будет ответ, что это будет обсуждаться при согласовании проекта застройки. А нам важно добиться, чтобы сначала мы посмотрели на проект и если будем с ним согласны — то меняли ПЗЗ. Ставим вопрос на голосование и голосуем против утверждения проекта плана в текущей редакции».

На слушаниях как в Больших, так и в Малых Кабанах были выдвинуты четкие предложения по корректировке предлагаемых изменений в ПЗЗ скрин realnoevremya.ru видео, предоставленного участниками слушаний

В результате на слушаниях как в Больших, так и в Малых Кабанах были выдвинуты очень четкие предложения:

— сохранить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) за зонами, отмеченными на плане как зоны планируемой жилой застройки (Ж-0), в частности зоны 1-1, 2-1;

— привести проект ПЗЗ в соответствие с Генеральным планом Большекабанского сельского поселения, утвержденного решением №21-РС от 28.03.2022, а именно определить и внести в проект ПЗЗ зоны и места под размещения кладбищ (СН1), новое строительство социальных объектов в количестве более 50;

— внести и учесть в проекте ПЗЗ рекомендации Мастер-плана Казанской агломерации в части снижения жилищной застройки «Лаишевского узла» на 141 тысячу человек;

— внести и учесть в проекте ПЗЗ замечания к проекту ПЗЗ из протокола публичных слушаний от 18 октября 2022 г., которые в текущей редакции ПЗЗ не учтены.

Ждем протокола

— Все как выше написал Роман — [нам] предлагали перевод земель в категорию Ж0 (до восьми этажей), и только потом оглашение и утверждение плана застройки, — написала после слушаний в местном паблике Venera. — Голосовали все против. В Малых Кабанах спрашивали аргументы, почему мы против. На каждый аргумент находился ответ. Дороги — построим. Рабочие места — найдем в Столбище, к примеру. Канализация — планируется центральная в рамках проекта «Лаишевского узла». Стрельбы и учения — планируется перенос полигона.

Скрин realnoevremya.ru видео, предоставленного участниками слушаний

— Ну дороги они явно не у нас внутри поселка строить будут, — сыронизировала в ответ Диляра Альчикова. — Школу и садик тоже обещают «в ближайшее время»…

— Везде проголосовали против, подтвердил подписями, — подвела итог Лилия Козлова. — Спасибо всем, кто нашел время прийти! Ждем протокола слушаний.