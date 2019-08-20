Итоги дня: «Наш двор» в Татарстане за 50 млрд рублей, дата открытия зоопарка и BMX в Казанском кремле

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 августа.



Татарстан запускает беспрецедентную по объемам финансирования программу «Наш двор». На реализацию новой республиканской программы направят 50 млрд рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Президент Татарстана Рустам Минниханов торжественно открыл в Казани деревню WorldSkills. Сам чемпионат стартует уже послезавтра.



Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин сегодня рассказал о ходе нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Экология». По первому нацпроекту перед Татарстаном стоит масштабная задача: нарастить темпы ввода до 3,6 млн «квадратов» в год.



Мэр Казани Ильсур Метшин вошел в состав президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Помимо Метшина среди новых членов: вице-премьер РФ Виталий Мутко, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Экс-мэр Салавата Фарит Гильманов возглавил Минпром Башкирии. Предыдущий глава министерства Алексей Карпухин ушел в отставку по собственному желанию.



Парковка у крупнейшего ТРЦ Уфы «Планета» стала платной.



Открытие казанского зоопарка ожидается в ноябре. Это связанно с требованиями по адаптации животных.



В Казани по делу на 175 тысяч долларов заочно арестован адвокат Тамази Кварацхелия.



21-летний чемпион России по BMX Ирек Ризаев прокатился на специально сконструированном для него скейт-парке в Казанском кремле. Фото и видео выполненных им трюков появилось сегодня.

