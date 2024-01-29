Рекордные объемы ввода жилья приближают «сетевой армагеддон» в Казани

Как стахановские успехи татарстанских строителей обеспечивают грядущий крах коммунального хозяйства

Фото: скрин realnoevremya.ru телеграм-канала vodokanalkzn

В январе Казань тонула не только в снегу — на обветшалых водопроводных сетях произошло несколько крупных аварий, и вода, не дошедшая до нескольких десятков домов, разлилась и парализовала движение на городских дорогах. С учетом 100-процентного износа значительной части городских инженерных сетей эти техногенные потопы в городе не последние, а скоро к авариям на водопроводе и канализационных сетях могут добавиться куда более опасные прорывы на теплосетях. «Реальное время» — о катастрофическом износе сетей, бездонной «инвестиционной» прорве и последствиях строительства не обеспеченного инженерной инфраструктурой жилья.

Дыра на дыре



С начала 2024 года на казанских инженерных сетях произошло более десятка аварий. 22 января на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин доложил о ликвидации восьми прорывов на сетях водоснабжения, а уже на следующий день ЧП на проспекте Амирхана повторилось — течь появилась в трех метрах от ликвидированной накануне.

Авария 21 января на магистральном водопроводе на улице Декабристов, который был построен 42 года назад — в 1982-м, привела к затоплению проезжей части на улицах Декабристов и Яруллина. И дорожные службы вместо того, чтобы оперативно убирать снег с дорог, убирали в означенном месте ледяные торосы.



20 января из-за прорыва трубы затопило участок дороги на Мамадышском тракте. 23 января в пяти казанских поселках — Восточном, Привольном, Салмачах, Вишневке, Куюках — воду отключили на сутки из-за аварии на водоводе на улице Кул Гали. К 25 января стало известно еще о двух «потопах» — на Поперечно-Базарной и Братьев Касимовых.

Потоп на улице Солдатской, где водопровод был построен в 1993 году, с тех пор никем не обслуживался. скрин realnoevremya.ru телеграм-канала vodokanalkzn

Казанский «Водоканал» сообщил, что построенный в 1994 году магистральный водопровод на проспекте Амирхана изношен на 100%, а это значит, что аварии на этом участке будут повторяться снова и снова. Гарантированы в будущем и потопы на улице Солдатской, которую также затопило на днях — там водопровод был построен в 1993 году, с тех пор никем не обслуживался, и в будущем следить за его состоянием и ремонтировать его некому — он бесхозный.

Теплосети рвутся зимой

Не лучше ситуация и с теплосетями. 28 декабря 2023 года в Кировском районе Казани из-за аварии отключили тепло в семи жилых домах на улицах Ферганской и Красикова и шесть домов и детсад на проспекте Камалеева и улице Курской.

Прошлой зимой в Татарстане было зарегистрировано шесть крупномасштабных аварий на изношенных теплотрассах. realnoevremya.ru /Анна Нагоркина

2 декабря по той же причине замерзали жители 26 домов — на Габишева, Зорге, Сафиуллина и Фучика. Годом раньше, аккурат на Рождество в 2023-м, в 30-градусные морозы без отопления остался 21 дом на улицах Шмидта, Достоевского, Абжалилова и Товарищеской.

А в октябре 2023-го без тепла остались 29 многоквартирных домов на проспекте Победы, улицах Фучика и Зорге, а также два детских сада, гимназия №19 и Республиканский специализированный дом ребенка.

Прошлой зимой в Татарстане было зарегистрировано шесть крупномасштабных аварий на изношенных теплотрассах, которые привели к масштабному отключению отопления на более чем 20 социально значимых объектах и в жилых домах с населением 25 тыс. человек.

Тысячи километров отслуживших труб

На брифинге в Кабмине под занавес 2023 года первый заместитель министра строительства РТ Алексей Фролов заявил журналистам о том, что «динамика аварий «идет к снижению», а отключения воды и тепла «в большой степени» связаны «с плановыми работами по замене сетей». Также он сообщил, что «общий износ инженерных сетей в РТ составляет 32—22%».

Но «Реальному времени» в МУП «Водоканал» сообщили куда менее оптимистические сведения о состоянии сетей в Казани:



— Общий износ инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения г. Казани составляет более 73 процентов. Протяженность сетей водоснабжения, отслуживших нормативный срок, — более 1 000 километров. Протяженность сетей водоотведения, отслуживших нормативный срок, — более 1 100 километров.

В учреждении, руководимом Андреем Егоровым, также сообщили, что общий недоремонт сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ориентировочно оценивается в 126 млрд рублей. А в 2024 году в модернизацию и реконструкцию инженерной инфраструктуры планируется вложить 2,65 млрд рублей, то есть 2,1% от потребности. При таком финансировании на решение проблемы недоремонта потребуется почти 48 лет, но ведь за такой срок не то что остальные, а и новые, построенные в 2024 году сети придут в негодность.

Когда новое хуже старого

— В крупных городах Республики Татарстан износ [тепловых сетей] превышает 50 процентов, — сообщил гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев на итоговой коллегии республиканского Минстроя 22 января. — В Казани — 55, в Челнах — 56, в Нижнекамске — 71, в Заинске — 54, в Бугульме — 60.

При этом объемы замены обветшавших сетей за последние пять лет, несмотря на почти двойной рост объема капитальных вложений, ни разу не достигли даже 3% от общего их количества, а в последние два года оставались на уровне 2,1%.



скрин realnoevremya.ru презентации АО «Татэнерго»

Раузил Хазиев объяснил замедление модернизации инженерной инфраструктуры республики ростом стоимости стройматериалов и низким качеством используемых для обновления тепловодов труб. Сейчас выясняется, что срок службы новых полимерных труб ниже заявленного производителем — они разрушаются быстрее старых советских, поскольку попросту не выдерживают стандартную температуру теплоносителя — 115—120 градусов.

Всего 14,5 километра за год

Как сообщили «Реальному времени» в МУП «Водоканал», в 2023 году в Казани было построено 14,5 километра сетей водоснабжения и канализации к 33 объектам капитального строительства — многоквартирным домам, детсадам, школам, административным зданиям. А именно к поликлинике на ул. Зорге, школам на ул. Гареева и Сибгата Хакима, спортзалу школы №49 на ул. Мусина, блочно-модульной котельной на ул. Толстого, к жилым домам на ул. Губкина, Годовикова, Аделя Кутуя, Рауиса Гареева, Окольной, Кул Гали, Олонецкой, Родины, Тази Гиззата, а также 16 торговым и административным зданиям, включая следственный изолятор УФСИН по ул. Гудованцева, административное здание Межрайонной ИФНС России №20 по ул. 25-го Октября, к АЗС, торговым центрам и т. п.

В «Водоканале» сообщили «Реальному времени», что объем реализации воды в городе в 2023 году составил 89,9 миллиона кубических метров, но отказались ответить на вопрос, на какие потребности рассчитана мощность существующих сетей водоснабжения:

— Проектная мощность магистральных сетей водоснабжения относится к сведениям, не подлежащим разглашению.

Наполовину изношены, на четверть непригодны

В АО «Татэнерго» пока не ответили, на какие потребности рассчитана проектная мощность магистральных сетей теплоснабжения в республике, насколько они загружены и сколько километров новых тепловых сетей и где именно было построено в 2023 году. По получении ответ будет опубликован.

А в мэрии Казани сообщили, что суммарная протяженность тепловых сетей в городе составляет 1 882,25 км (в однотрубном исчислении), их износ на 1 января 2024 года составляет 50,6% (531,45 км) и в настоящее время эксплуатируется 221 км ветхих сетей, требующих немедленной замены.

— С учетом нормативного срока эксплуатации тепловых сетей в 25 лет для снижения уровня износа необходима замена не менее 6% от общей протяженности трубопроводов, — уточнили в мэрии. — Ориентировочная сумма для закрытия потребности ремонта ветхих сетей составит более 15 млрд рублей (без НДС). На 2024 год на нужды ремонта и реконструкции тепловых сетей и оборудования запланировано выделение финансирования в размере более 1,4 млрд рублей.

скрин realnoevremya.ru презентации АО «Татэнерго»

Нам также сообщили, что казанские магистральные трубопроводы головных участков от источников АО «Татэнерго» рассчитаны на пропускную способность 3 717 Гкал/ч, а реальное потребление тепла в декабре 2023 года составило 868,37 тыс. Гкал. Объем реализации тепловой энергии за 2023 год по системе теплоснабжения АО «Казэнерго» составил 1 815 541 Гкал.

Что касается строительства новых тепловодов в Казани в 2023 году, то всего их было проложено 4,82 км (3,92 км в рамках технологического присоединения новых объектов и 0,9 км в рамках строительства нового тепловода №5).

Прогноз оправдывается

Таким образом, рассчитывать на то, что в ближайшее время Татарстану, и в первую очередь крупным городам республики, удастся справиться с аварийной ситуацией на коммунальных сетях, не приходится. Скорее, наоборот, с большой долей вероятности можно говорить о приближении «коммунального армагеддона», который в октябре 2021 года предрек директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров, заявивший, что «точка невозврата пройдена». Он назвал причину, по которой не приходится надеяться на благоприятный исход — подключение бесконечного количества нового жилья к старым советским сетям, которые за три десятилетия капитально так и не были отремонтированы.

Включение инвестиционной составляющей в тарифы на коммунальные услуги не помогло: услуги ощутимо подорожали, а темпы ремонта сетей остались по-прежнему черепашьими.

В последнем номере издаваемого Росстатом раз в три года сборника «Жилищное хозяйство в России» приведены данные, которые полностью подтверждают объяснения Андрея Егорова. Последний номер сборника вышел в 2022 году, и, согласно приведенным в нем данным, за 6 лет — с 2015 по 2021 год — жилищный фонд Татарстана увеличился на 15 млн кв. м — на 15,5%. При этом общая протяженность уличных водопроводных сетей увеличилась менее чем на 5%, причем с 2018 года она не росла, остановившись на 12,7 тыс. км. Общая протяженность канализационных сетей выросла за 6 лет на 11,9%, однако с 2019 года существенно не увеличивалась. А общая протяженность тепловых сетей вообще не изменилась — в 2021 году она составляла, как и в 2015-м, 3,1 тыс. км.

Рекордное количество нового жилья «сажали» и продолжают «сажать» на стремительно ветшающие советские сети. В 2021 году, по данным Росстата, в республике заменили лишь 2,2% тепловых сетей, 1,3% водопроводных и 0,2% канализационных. скрин realnoevremya.ru телеграм-канала vodokanalkzn

В 2015—2021 гг. в Татарстане ввели в действие 15,6 млн кв. м общей площади жилых домов, но только 14,7 км тепловых сетей, 17,4 км сетей канализации и 406,3 км водопроводных сетей (но на 2017—2021 гг. из этого количества приходится всего 1,6 км).

Рекордное количество нового жилья «сажали» и продолжают «сажать» на стремительно ветшающие советские сети. В 2021 году, по данным Росстата, в республике заменили лишь 2,2% тепловых сетей, 1,3% водопроводных и 0,2% канализационных.