День в истории 22 января: 30 лет музею-заповеднику «Казанский Кремль», родился Иван Симонов, коллегия Минстроя
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 января 2024 года
22 января пройдут коллегии Минстроя Татарстана и Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Четыре года назад появились первые сообщения о проникновении коронавируса из Китая в Россию, 30 лет назад первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев своим указом постановил создать Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», 55 лет назад произошло покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Расширенное заседание коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по итогам работы в 2023-м и планах на 2024-й. Запланировано участие раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Итоговая коллегия Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. В заседании планирует принять участие вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
- Совещание по подведению итогов деятельности Татарстанской таможни за 2023 год и задачах на 2024-й.
- В рамках тренировочного сбора казанский «Рубин» сыграет с «Напредаком» из Сербии.
Кто родился: Карл Клаус и Лев Ландау
- 1440 — князь всея Руси в 1462—1505 годах Иван III Васильевич (скончался 27 октября 1505 года). Известен тем, что объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы и ее превратил в центр единого Русского государства.
- 1788 — английский поэт-романтик Джордж Байрон (19 апреля 1824 года). Известен поэмой «Паломничество Чайльд Гарольда».
- 1796 — российский химик, профессор Казанского университета Карл Клаус (скончался 24 марта 1864 года). Открыл новый химический элемент, который назвал в честь России — рутений.
- 1898 — советский режиссер и сценарист, теоретик кино Сергей Эйзенштейн (скончался 11 февраля 1948 года). Поставил фильм «Броненосец Потемкин», ставший классикой кино.
- 1904 — советский детский писатель Аркадий Гайдар (скончался 26 октября 1941 года). Наиболее известен рассказами «Школа», «Тимур и его команда», «Чук и Гек».
- 1908 — советский физик, академик Лев Ландау (скончался 1 апреля 1968 года). Лауреат Нобелевской премии за пионерские исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия.
- 1973 — бразильский вратарь, чемпион мира по футболу (2002 год) Рожерио Сени. Является рекордсменом среди вратарей по забитым мячам.
Кто скончался: инициатор строительства обсерватории в Казани
- 1855 — русский астроном, ректор Казанского университета в 1846—1854 годах Иван Симонов (родился 1 июля 1794 года). Инициировал строительство обсерватории в Казани.
- 1901 — королева Великобритании в 1837—1901 годах Виктория (родилась 24 мая 1819 года). Она пробыла на троне более 63 лет — больше, чем любой другой британский монарх на тот момент.
- 1973 — 36-й президент США в 1963—1969 годах Линдон Бэйнс Джонсон (родился 27 августа 1973 года).
Праздники: День авиации войск ПВО России
День авиации войск ПВО России. Отмечается с 1996 года. Дата связана с тем, что 22 января 1942 года был создан первый истребительный корпус авиации противовоздушной обороны.
События в истории: первое в истории соглашение правительства России и правительства Татарстана, Шаймиев порекомендовал место себя Минниханова
- 1630 — британские колонисты получили в подарок от индейского вождя Кводекуайна мешок кукурузы, вздувшейся от нагревания. Считается днем рождения попкорна.
- 1724 — Петр I издал указ об обязательности знания госслужащими законов и уставов и о воспрещении оправдываться их незнанием.
- 1905 — «Кровавое воскресенье». Речь о разгоне шествия к Зимнему дворцу петербургских рабочих, которые хотели вручить императору Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Они хотели прорваться через оцепление солдат, последние открыли огонь — в итоге погибли более 100 человек, несколько сотен были ранены. Итогом стало начало Первой русской революции.
- 1906 — войска Российской империи подавили восстание Читинской республики, непризнанного государства, самопровозглашенного в результате захвата власти в городе Читинским комитетом РСДРП и Советом солдатских и казачьих депутатов в ноябре 1905 года.
- 1919 — торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство. Речь о так называемом «Акте Объединения» («Акт Злуки»).
- 1939 — в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района Татарстана был открыт Дом-музей В.И. Ленина.
- 1945 — в ходе боев за Будапешт уроженец Татарстана сержант Алексей Исаев закрыл своим телом вражеский пулемет. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. В Казани в честь Исаева названа улица.
- 1969 — младший лейтенант Виктор Ильин совершил покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В тот день в Москве проходила встреча экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Ильин, проникнув в оцепление, открыл огонь по второй машине из правительственной колоны, думая, что там находится Брежнев. На самом деле там были космонавты Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Георгий Береговой и Алексей Леонов. В итоге погиб водитель лимузина, а Ильина направили на принудительное лечение.
- 1970 — первый регулярный полет лайнера Boeing 747 с пассажирами на борту. Самолет проследовал про по маршруту Нью-Йорк — Лондон. Всего было произведено более 1,5 тысячи лайнеров.
- 1991 — вышел указ президента СССР Михаила Горбачева об изъятии из обращения и обмене в всех 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года, а также ограничении выдачи наличных с вкладов в сберкассах.
- 1992 — в Москве заключили первое в истории соглашение правительства России и правительства Татарстана об экономическом сотрудничестве. Документ на русском и татарском языках подписали заместитель председателя правительства России Егор Гайдар и премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров. Соглашение было заключено на 5 лет.
- 1994 — первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев своим указом постановил создать на базе комплекса историко-архитектурных памятников Казанского кремля XII—XIX веков Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Он является объектом исторического и культурного наследия федерального значения и особо ценным объектом культурного наследия Татарстана, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- 2005 — тогдашний министр иностранных дел КНДР Кореи Ким Ке Гван объявил, что Северная Корея является ядерной державой.
- 2010 — Минтимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не рассматривать его кандидатуру на должность президента Татарстана, чтобы дать возможность «проявить себя молодому поколению политиков». Вместо себя он порекомендовал премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова.
- 2017 — стало известно, что в России официально появилась профессия «оператор беспилотного дрона».
- 2018 — президент Владимир Путин разрешил военным отвечать фразой «Служу России» — вместо «Служу Российской Федерации», которая была в уставах с 2007 года.
- 2019 — пассажир авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Пилотам пришлось посадить самолет в Ханты-Мансийске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия». Обвиняемого в угоне Павла Шаповалова признали невменяемым.
- 2019 — в Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3, который производил Казанский авиационный завод им. Горбунова. В результате крушения самолет разрушился, три члена экипажа погибли. В Минобороны сообщили, что авария произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд. Погибли три человека.
- 2020 — появились первые сообщения, что новый коронавирус, появившийся в Китае, возможно, проник в Россию.
- 2021 — Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, отменяющий возрастной предел для чиновников. На тот момент предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе и для высших руководителей составлял 65 лет и 70 лет соответственно. Документ был подписан 24 марта того же года после прохождения через Госдуму и Совфед.
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