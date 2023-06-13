В Татарстане число участников голосования за объекты для благоустройства выросло на 75%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году приняли участие 363 258 татарстанцев — на 75% больше, чем в 2022-м. Об этом рассказала директор фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

В Татарстане на голосование было вынесено 267 объектов. В каждом муниципальном образовании было представлено от пяти до восьми объектов. В Казани список состоял из 30 объектов.

Скриншот realnoevremya.ru с трансляции брифинга в кабмине

Напомним, голосование проходило с 15 апреля и завершилось 31 мая. В Татарстане в нем приняли участие 363 тысячи жителей — меньше десятой части населения региона.

Татарстан в десятку регионов страны, жители которых проявили наибольшую активность в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства на 2024 год, не вошел. В списке оказались Чечня, Алтай, Башкортостан, Тыва, а также Томская, Свердловская, Челябинская, Саратовская и Самарская области, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.



В середине апреля замруководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев предупреждал, что Казань могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год. Он связал это с низкой активностью казанцев в этом вопросе — в прошлом году в голосовании приняли участие только 62 тысячи казанцев, а это всего лишь 6% от горожан, которые могут отдать свой голос за то или иное пространство.



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Татьяна Демина