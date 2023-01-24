В программу комплексного развития территорий в Казани могут включить четыре земельных участка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана по программе комплексного развития территорий планируют реорганизовать четыре земельных участка в разных частях города. Об этом на итоговой коллегии Минстроя республики сообщил глава ведомства Марат Айзатуллин.

Он уточнил, что уже принято решение по двум проектам нежилой застройки. Они находятся на улицах Меховщиков и Магистральной. Еще по четырем участкам идет согласование.

Они находятся по следующим адресам:

улица Портовая, площадью 4,0 га;

улица Дружный переулок, площадью 1,89 га;

улица Димитрова, площадью 0,65 га;

улица Музыкальная, площадью 3,37 га.

Фото: скриншот трансляции

Также Марат Айзатуллин отметил, что в Нижнекамске хотят реорганизовать участок площадью 16,9 га. Объект расположен на улице Вокзальной.

Напомним, программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. По состоянию на 1 декабря 2022 года регионы России прорабатывают вопрос о применении механизма КРТ в отношении 799 территорий общей площадью около 26 тысяч га.

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Айрат Назипов