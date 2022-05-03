Импортозамещение в строительстве: затормозят ли санкции сдачу казанских объектов?

Фото: Илья Репин

Резко подорожавшие стройматериалы, высокая инфляция и сорванные из-за санкций поставки импортных комплектующих вызвали рост цен на новостройки в России. Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев, представители застройщиков и компаний-поставщиков материалов и оборудования обсудили в Казани ситуацию с импортозамещением.

Незаменимых нет

На сегодня в Татарстане ввели 1 млн 116 тысяч квадратных метров жилой недвижимости — это почти 41% от годового плана. По этому показателю республика входит в топ-6 регионов России по темпам ввода жилья.

— Мы стоим на пороге перемен, и это время новых возможностей. Могу заверить вас, что сама программа жилищного строительства идет хорошими темпами, — рассказал на встрече замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. — Более того, мы сдали проблемный ЖК «Жардин». То есть тенденции очень неплохие, поскольку у нас заделы, которых хватит на 2 года. Сейчас на базе крупных застройщиков республики, имеющих план комплексного развития территорий, мы будем выполнять планы до 2030 года.



Программа жилищного строительства идет хорошими темпами, рассказал Ильшат Гимаев. Фото minstroy.tatarstan.ru

Минстрой проанализировал возможность импортозамещения основных строительных позиций и пришел к выводу, что Татарстан может закрыть потребность по большинству из них, за исключением инженерии и лифтов. Таким образом, на сегодняшний день нет ни одного объекта, который бы остановился из-за отсутствия какого-либо материала или изделия. Даже в случаях, когда лифты проплачены, но не переданы заказчику, все равно находятся варианты решения по линии Китая и Турции. Внутри страны тоже появляются новые компании, которые на этой волне развивают производство, наращивают обороты.

Со слов замминистра, к 400 крупным и средним промышленным предприятиям скоро прибавятся новые. Так, в ближайшее время стартуют пять новых промышленных предприятий. Остальные — уже давно работают в усиленном режиме. Например, продукция татарстанских кирпичных и ЖБИ-заводов уходит с колес. Складские запасы расходятся и у других производителей, несмотря на то, что их производительность приближается к максимальным проектным мощностям.

Продукция татарстанских кирпичных и ЖБИ-заводов уходит с колес. Фото: Максим Платонов

Лифтам — быть



В конце марта серьезные опасения у российских застройщиков вызвала новость об уходе американской лифтовой компании Otis, а также финского производителя Kone и немецкого Elevator. Доля продаж западной продукции доходила до 30%, поэтому многие боялись дефицита в данном сегменте и, как результат, падения темпов ввода нового жилья.

На пресс-туре по строящимся жилым комплексам директор казанского филиала ООО «Астро-лифт» Рамиль Авзалов развеял эти опасения. По словам эксперта, бренды Сиблифт и BLT полностью покрывают текущие запросы строительных компаний и готовы к наращиванию объемов выпуска. По сравнению с досанкционным периодом количество заявок возросло уже в 5 раз.

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам #Суварстроит Эльвира Галяутдинова рассказала, что их компания порядка пяти лет закупает у ООО «Астро-лифт» продукцию. Оборудование устанавливают в жилой недвижимости, на стадионах и других спортивных объектах.

Эльвира Галяутдинова рассказала, что их компания порядка пяти лет закупает у ООО «Астро-лифт» продукцию. Фото: Максим Платонов

Замена импортным витражам и кирпичу

Как выяснилось, вопрос с заменой импортных составляющих в экстерьере жилых комплексов также удалось решить. Так, компания Маргариты Сауниной ПМК «Пальмира» изготавливает и монтирует алюминиевые витражи в ЖК «Южный парк». Витражи — хороший пример импортозамещения. Они изготавливаются в пределах Поволжья: профиль — в Набережных Челнах, стекло — в Башкортостане. Фурнитура, монтажная пена, герметики — тоже российского производства.

Артур Бикбулатов, исполнительный директор группы компаний «Навек», осуществляющей проектирование и производство навесных вентилируемых фасадов, также рассказал, что особых проблем из-за санкций не возникло, так как металл производится на российских заводах. Он на примере ЖК «Палитра» показал, как ведется монтаж навесного вентфасада с облицовкой керамогранитными плитами.

Спикер отметил, что на его предприятии начинают выпуск современных облицовочных плит, изготовленных методом гиперпрессования и представляющих собой аналог искусственного камня. Данный материал тоже полностью изготавливается из отечественного сырья и может заменить продукцию европейских брендов. Правда, при монтаже используются зарубежные комплектующие, но они закупаются в Китае, по словам Бикбулатова, перебоев с поставками не наблюдается.

Генеральный директор ООО «Татэнергострой» Данияр Мирзаянов поставляет на стройку кирпич, керамические блоки и другие строительные материалы. Керамоблоки производятся прямо под Казанью, в Высокогорском районе. Спрос на них остается стабильно высоким, и даже в морозы товар привозили на объекты в объеме до 40 машин в сутки. Активно продается и российский облицовочный кирпич с имитацией ручной формовки.

Поставщик башенных кранов на время столкнулся со сложностями с поставками запчастей, но сейчас ситуация стабилизировалась. Фото: Максим Платонов

Тепло и светло

Радмир Азизов, директор ООО «СТУ» — компании-поставщика башенных кранов, рассказал, что на какое-то время столкнулся со сложностями с поставками оборудования и запчастей, но сейчас ситуация стабилизировалась и перебоев больше нет.

Марина Дмитриева, директор ООО «Уралэнерго-Казань» — поставщика кабельно-проводниковой, электропроводниковой и светотехнической продукции, сообщила, что путем перепроектирования их компания оперативно подбирает вместо импортных российские аналоги, не влияющие на качество и сроки поставки. Все замены соответствуют нормам ГОСТ и согласовываются с заказчиком.

Главный инженер ООО «Баракат» Петр Саркеев рассказал о ситуации в области производства и монтажа систем отопления и водоснабжения. Основные позиции деятельности компании — радиаторы отопления, коллекторные шкафы, водопроводные системы и измерительная техника. Производственные запросы закрываются татарстанским полимерным сырьем, которое обрабатывает петербургская компания. Фирма «Баракат» производит коллекторную сборку систем отопления и отмечает, что все запчасти, которые для этого используются, являются российскими.

Коммерческий директор ООО «Изолюкс-Волга» Виталий Егоров поставляет тепло- и гидроизоляционные материалы российских брендов. Заводы используют исключительно отечественное сырье и компоненты. Так, поставки сырья для пенополистирола ведет ПАО «Нижнекамскнефтехим», изоляционные материалы на битумной основе — ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и другие нефтяные компании. Экструдеры импортные, но они обслуживаются предприятиями из дружественных для России стран: Иран, Индия, Китай.

Спикер отметил, что на рынке ожидается даже переизбыток отечественных теплоизоляционных материалов, а значит — роста цен опасаться не стоит.