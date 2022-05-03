Импортозамещение в строительстве: затормозят ли санкции сдачу казанских объектов?
Резко подорожавшие стройматериалы, высокая инфляция и сорванные из-за санкций поставки импортных комплектующих вызвали рост цен на новостройки в России. Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев, представители застройщиков и компаний-поставщиков материалов и оборудования обсудили в Казани ситуацию с импортозамещением.
Незаменимых нет
На сегодня в Татарстане ввели 1 млн 116 тысяч квадратных метров жилой недвижимости — это почти 41% от годового плана. По этому показателю республика входит в топ-6 регионов России по темпам ввода жилья.
— Мы стоим на пороге перемен, и это время новых возможностей. Могу заверить вас, что сама программа жилищного строительства идет хорошими темпами, — рассказал на встрече замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. — Более того, мы сдали проблемный ЖК «Жардин». То есть тенденции очень неплохие, поскольку у нас заделы, которых хватит на 2 года. Сейчас на базе крупных застройщиков республики, имеющих план комплексного развития территорий, мы будем выполнять планы до 2030 года.
Минстрой проанализировал возможность импортозамещения основных строительных позиций и пришел к выводу, что Татарстан может закрыть потребность по большинству из них, за исключением инженерии и лифтов. Таким образом, на сегодняшний день нет ни одного объекта, который бы остановился из-за отсутствия какого-либо материала или изделия. Даже в случаях, когда лифты проплачены, но не переданы заказчику, все равно находятся варианты решения по линии Китая и Турции. Внутри страны тоже появляются новые компании, которые на этой волне развивают производство, наращивают обороты.
Со слов замминистра, к 400 крупным и средним промышленным предприятиям скоро прибавятся новые. Так, в ближайшее время стартуют пять новых промышленных предприятий. Остальные — уже давно работают в усиленном режиме. Например, продукция татарстанских кирпичных и ЖБИ-заводов уходит с колес. Складские запасы расходятся и у других производителей, несмотря на то, что их производительность приближается к максимальным проектным мощностям.
Лифтам — быть
В конце марта серьезные опасения у российских застройщиков вызвала новость об уходе американской лифтовой компании Otis, а также финского производителя Kone и немецкого Elevator. Доля продаж западной продукции доходила до 30%, поэтому многие боялись дефицита в данном сегменте и, как результат, падения темпов ввода нового жилья.
На пресс-туре по строящимся жилым комплексам директор казанского филиала ООО «Астро-лифт» Рамиль Авзалов развеял эти опасения. По словам эксперта, бренды Сиблифт и BLT полностью покрывают текущие запросы строительных компаний и готовы к наращиванию объемов выпуска. По сравнению с досанкционным периодом количество заявок возросло уже в 5 раз.
Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам #Суварстроит Эльвира Галяутдинова рассказала, что их компания порядка пяти лет закупает у ООО «Астро-лифт» продукцию. Оборудование устанавливают в жилой недвижимости, на стадионах и других спортивных объектах.
Замена импортным витражам и кирпичу
Как выяснилось, вопрос с заменой импортных составляющих в экстерьере жилых комплексов также удалось решить. Так, компания Маргариты Сауниной ПМК «Пальмира» изготавливает и монтирует алюминиевые витражи в ЖК «Южный парк». Витражи — хороший пример импортозамещения. Они изготавливаются в пределах Поволжья: профиль — в Набережных Челнах, стекло — в Башкортостане. Фурнитура, монтажная пена, герметики — тоже российского производства.
Артур Бикбулатов, исполнительный директор группы компаний «Навек», осуществляющей проектирование и производство навесных вентилируемых фасадов, также рассказал, что особых проблем из-за санкций не возникло, так как металл производится на российских заводах. Он на примере ЖК «Палитра» показал, как ведется монтаж навесного вентфасада с облицовкой керамогранитными плитами.
Спикер отметил, что на его предприятии начинают выпуск современных облицовочных плит, изготовленных методом гиперпрессования и представляющих собой аналог искусственного камня. Данный материал тоже полностью изготавливается из отечественного сырья и может заменить продукцию европейских брендов. Правда, при монтаже используются зарубежные комплектующие, но они закупаются в Китае, по словам Бикбулатова, перебоев с поставками не наблюдается.
Генеральный директор ООО «Татэнергострой» Данияр Мирзаянов поставляет на стройку кирпич, керамические блоки и другие строительные материалы. Керамоблоки производятся прямо под Казанью, в Высокогорском районе. Спрос на них остается стабильно высоким, и даже в морозы товар привозили на объекты в объеме до 40 машин в сутки. Активно продается и российский облицовочный кирпич с имитацией ручной формовки.
Тепло и светло
Радмир Азизов, директор ООО «СТУ» — компании-поставщика башенных кранов, рассказал, что на какое-то время столкнулся со сложностями с поставками оборудования и запчастей, но сейчас ситуация стабилизировалась и перебоев больше нет.
Марина Дмитриева, директор ООО «Уралэнерго-Казань» — поставщика кабельно-проводниковой, электропроводниковой и светотехнической продукции, сообщила, что путем перепроектирования их компания оперативно подбирает вместо импортных российские аналоги, не влияющие на качество и сроки поставки. Все замены соответствуют нормам ГОСТ и согласовываются с заказчиком.
Главный инженер ООО «Баракат» Петр Саркеев рассказал о ситуации в области производства и монтажа систем отопления и водоснабжения. Основные позиции деятельности компании — радиаторы отопления, коллекторные шкафы, водопроводные системы и измерительная техника. Производственные запросы закрываются татарстанским полимерным сырьем, которое обрабатывает петербургская компания. Фирма «Баракат» производит коллекторную сборку систем отопления и отмечает, что все запчасти, которые для этого используются, являются российскими.
Коммерческий директор ООО «Изолюкс-Волга» Виталий Егоров поставляет тепло- и гидроизоляционные материалы российских брендов. Заводы используют исключительно отечественное сырье и компоненты. Так, поставки сырья для пенополистирола ведет ПАО «Нижнекамскнефтехим», изоляционные материалы на битумной основе — ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и другие нефтяные компании. Экструдеры импортные, но они обслуживаются предприятиями из дружественных для России стран: Иран, Индия, Китай.
Спикер отметил, что на рынке ожидается даже переизбыток отечественных теплоизоляционных материалов, а значит — роста цен опасаться не стоит.
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