«Наша цель — чтобы в Казанке можно было купаться»

На онлайн-голосовании татарстанцам предложат оценить проекты первых парков, которые построят вокруг Казанки в 2022 году

Фото: Ринат Назметдинов

На следующей неделе стартует масштабное онлайн-голосование, на котором татарстанцам предложат проголосовать за то или иное общественное пространство (парки или дворы), чтобы оно вошло в программу благоустройства на 2022 год. На портале «Госуслуги РТ» любому жителю республики, вне зависимости от района проживания, предложат пройти и опрос по первым пяти паркам, которые начнут строить в 2022 году в рамках Стратегии развития территорий вокруг реки Казанки. Цель последней, уверяют власти, «сделать так, чтобы в Казанке можно было купаться». Реку оздоровят, а вокруг нее построят 12 парков: вдоль набережной и на 40-километровом маршруте от Голубых озер до Волги.

За парки вокруг Казанки можно будет проголосовать не только жителям столицы

Голосование пройдет на портале госуслуг РТ с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Проголосовав, жители Татарстана смогут выбрать парки и дворы для благоустройства в 2022 году и назвать приоритеты развития территорий вокруг Казанки. Как отметил сегодня первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, властям республики хотелось бы вовлечь в это голосование максимальное число людей. Самим благоустройством территорий Татарстан, напомнил он, занимается уже шесть лет, за это время было отремонтировано и благоустроено почти 400 объектов.

При этом республика ежегодно участвует в национальных проектах и получает федеральные средства на дальнейшие работы. Сейчас благоустраивают 61 объект, еще восемь — в малых городах РТ. В прошлом году была начата программа по благоустройству дворов, более 1000 дворов в 2020-м было отремонтировано. Программа эта рассчитана на 5 лет.

— В 2020 году по программе «Наш двор» мы уже наработали практику вовлечения жителей в определение приоритетов для каждого двора. Чтобы мы правильно спланировали и реализовали проекты по реконструкции. В этом году мы задачу расширяем, чтобы максимально вовлечь в планы 2022 года жителей и в части дворов, и в части общественных пространств. И добавили еще и обсуждение концепции благоустройства Казанки, — объяснил сегодня журналистам необходимость масштабного голосования Фролов.



Как отметил Алексей Фролов, властям республики хотелось бы вовлечь в это голосование максимальное число людей. Фото: realnoevremya.ru

По результатам голосования будут определены объекты, которые начнут благоустраивать в 2022 году. По всем 45 муниципальным образованиям для голосования уже был выбран 201 объект общественного пространства, по каждому МО — несколько. Жители будут из них выбирать самые важные. Затем, по результатам голосования, проектировщики будут отрабатывать концепции пространств. Объекты, получившие меньшее число голосов, не будут «выброшены», просто не станут приоритетными для реализации в 2022 году: реконструировать и благоустраивать будут в следующем году только «максимально востребованные» объекты, определенные активностью жителей. Процедура голосования будет проходить через портал госуслуг.

По словам руководителя Департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наили Зиннатуллиной, к голосованию по Стратегии развития территорий вокруг реки Казанки будут иметь доступ не только жители Казани, но и других районов, от Тюлячей до Арска. Список же дворов для голосования был составлен совместно с администрациями муниципалитетов, и число объектов зависело в основном от величины поселка и города — так, большинство объектов для реконструкции в 2022 году находится, разумеется, в Казани (их здесь 16). Критериев для формирования списка из 201 объекта было несколько.

В список для голосования вошли уже востребованные объекты

— Объекты, во-первых, должны были быть уже востребованными. Например, парк «Салават купере» в Казани, улица Комарова в Зеленодольске, улица Маркса в Агрызе — транзитная пешеходная, или вторая очередь туристического кластера в Камском Устье. На голосование вынесены и объекты второй-четвертой очереди, их благоустройство ранее уже началось, — объяснила Наиля Зиннатуллина.

За пять лет Татарстан планирует благоустроить 6,9 тыс. дворов. В 2021 году собираются навести порядок в 1074 дворах. В 2020 году планировали реконструировать 1084 объекта, но охватить удалось 1091 двор. Как заверила руководитель Департамента управления стратегическими проектами фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова, у жителей небольших районов и городов не меньше шансов, чем у Казани, внести свой объект в список для реконструкции на 2022 год. Главное — активно участвовать в предстоящем голосовании.

Как заверила Венера Камалова, у жителей небольших районов и городов не меньше шансов, чем у Казани, внести свой объект в список для реконструкции на 2022 год. Фото: Максим Платонов

После появления результатов опросов, к концу лета будет сформирован перечень объектов для благоустройства, а затем приступят к проектированию. Каждому участнику голосования предложат пройти и опрос, который поможет четче сформулировать ожидания жителей: у татарстанцев поинтересуются, как они проводят время во дворах, с какими проблемами при этом сталкиваются и так далее.

Какие парки уже планируется построить и где они будут находиться

— Стратегия развития прибрежных территорий Казанки — один из самых приоритетных проектов РТ. Она нацелена на то, чтобы сформировать первый национальный экологический парк в России и создать таким образом для Казани экономический, образовательный кластер для дальнейшего развития. Стратегия включает в себя 12 парков вдоль набережной Казанки и на сорокакилометровом маршруте от Голубых озер до Волги, — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Более трети населения РТ уже проживает на территории в близкой доступности к паркам Казанки — стратегия охватывает таким образом более 1 млн человек, добавила она. Власти Татарстана уже провели в апреле обсуждение туристического кластера «Зеркала Татарстана», затрагивающего Голубые озера в Высокогорском и Авиастроительном районах. Уже составляли и техническое задание на создание проекта парка «Спортивный». Летом проведут уже повторные обсуждения с фокус-группами, формальными и неформальными сообществами. В онлайн-опросе, который начнется на следующей неделе, у татарстанцев спросят, что необходимо будет учесть в проектировании первых пяти парков вокруг Казанки, реализация которых начнется в 2021 году. Среди них:

парк «Спортивный» — который находится на территории от моста «Миллениум» до Третьей транспортной дамбы;

парк «Манзара» — между Кремлевской и Кировской дамбами;

парк «Русско-немецкая Швейцария» — на территории от моста «Миллениум» до Арского кладбища;

парк «Сады» у Казанки — территория около центра семьи «Казан», на пляже вдоль улицы Сибгата Хакима до отеля «Ривьера»;

парк «Савиновский» — от Третьей транспортной дамбы до СНТ «Проектант» и «Весна-2»;

и, наконец, парк «Урам» — один из 12 парков стратегии, который уже реализован.

Наиля Зиннатуллина обратила внимание на то, что Стратегия по развитию Казанки в первую очередь нацелена на оздоровление самой реки. Фото kazanfirst.ru

В Казанке купаться?!

По парку «Урам» можно будет высказаться, «что в нем хорошо, что не очень хорошо, что можно было бы изменить». Предложения эти Дирекция парков и скверов и Минмолодежи, которое курирует этот объект города, будут брать в работу. По пяти паркам все предложения будут учтены архитекторами. Руководитель Департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина обратила внимание на то, что Стратегия по развитию Казанки в первую очередь нацелена на оздоровление самой реки:

— Сейчас показатели анализа воды Казанки не соответствуют нормативам — чтобы людям можно было без вреда для здоровья купаться в этой реке. Наша цель — по итогам реализации всех проектов по очистным сооружениям, ливневкам, транспортной доступности, паркам — и по экологии! — сделать так, чтобы по итогам реализации стратегии в Казанке можно было бы купаться! Набережная реки сейчас каменная, мы хотим сохранить существующий ландшафт, не повторять Кремлевскую набережную в этом смысле, оставить территорию доступной для людей, и чтобы они могли проводить время на набережной так, как мы задумаем и запроектируем.

«Не дай бог, получится как на Голубом озере!»

Венера Камалова также выразила надежду, что в результате развития всех 12 парков вокруг Казанки удастся максимально сохранить все природные ландшафты:

— Не дай бог, получится как на Голубом озере! Мы все знаем эту печальную историю, когда туда подвели дороги, бани понастроили, это все ужасно… Надеюсь, не получится так, что к Казанке можно будет удобно на машине подъехать! Это история про бережное уважение и сохранение красот!

Все проекты разрабатываются совместно с экологами, власти РТ обещают масштабной реконструкцией и строительством парков вокруг казанской реки не навредить экосистемам Голубых озер и Казанки. Сейчас прорабатывается вопрос с доступом к набережной: через строительство либо подземных, либо надземных пешеходных переходов.

Проголосовать можно будет и в мобильном приложении, но для этого необходимо будет обновить приложение «Госуслуги РТ» — обновление будет доступно уже в ближайшие дни, пообещал Начвин. Фото tatarstan.ru

Более 2,5 млн татарстанцев уже имеют кабинет в госуслугах РТ — база для опроса есть

Илья Начвин, первый замминистра цифрового развития РТ, уверен, что голосованием удастся охватить большинство жителей республики, так как сегодня более 2,5 миллиона татарстанцев уже имеют личный кабинет на портале госуслуг РТ, авторизация на котором будет необходима. Впрочем, даже если нет учетной записи, зарегистрироваться можно будет по телефону.

На портале после нажатия на соответствующий баннер можно будет выбрать тот или иной муниципальный район или желаемый парк. Проголосовать можно будет и в мобильном приложении, но для этого необходимо будет обновить приложение «Госуслуги РТ» — обновление будет доступно уже в ближайшие дни, пообещал Начвин. Власти Татарстана уверяют, что позаботились и о старшем поколении, которое не очень знакомо с новейшими технологиями, и в опросе можно будет поучаствовать, например, и в МФЦ района, где будут работать волонтеры. За доступность голосования будут отвечать главы муниципальных районов.

Подрядчики с этого года дают двухлетнюю гарантию на детское оборудование во дворах

Цель в том, чтобы в голосовании поучаствовали две трети жителей, обсудив схему благоустройства того или иного двора и общественного пространства. Отдельно в каждом районе власти уже проводят встречи с активом жителей. С ними обсуждаются сложные и узловые вопросы по 2021 году, которые требуют разъяснений и понимания. Начиная с марки и модели детского и спортивного оборудования на дворовых площадках и завершая асфальтовым покрытием. Необходимые две трети обеспечат либо очным, либо заочным голосованием и участием жителей.

— Меньшинство подчиняется большинству, — философски заметил Фролов, — на всех не угодишь. После того как большинство выберет тот или иной двор, решение будет принято документальное. Уже после благоустройства могут быть вопросы по качеству — все они берутся во внимание, подрядчики обязаны устранить [недостатки]. Подрядчики дают 4 года гарантии на дороги, три года гарантии — на освещение, один год — на оборудование. Но с этого года подрядчики согласились давать уже два года гарантии на установленное во дворах детское и спортивное оборудование. Жители могут обращаться либо на горячую линию «Наш двор», либо в управляющую организацию с жалобами и замечаниями — до истечения гарантийного срока! На улице Сафиуллина в Казани были замечания — подрядчик за неделю их устранил.