Минстрой Татарстана подписал соглашение с Ассоциацией НОПСМ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Перед началом пленарного заседания Международного форума «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре» в Казани подписали несколько соглашений. Одно из них заключили Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Подписи поставили исполнительный директор Ассоциации НОПСМ Антон Солон и глава ведомства Марат Айзатуллин.



Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии также подписало соглашение с Советом главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований (СГА) имени А.В. Кузьмина и с некоммерческим партнерством «Российская гильдия управляющих и девелоперов».

Также на форуме соглашение подписали КГАСУ и российская компания-разработчик ПО для транспортного планирования «ТрансНет»

Напомним, форум «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре» проводится при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России и раиса Татарстана, Союза архитекторов страны. Организаторы форума — Агентство инвестиционного развития и Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики. На РЕБУСе работает выездная редакция «Реального времени».

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Луиза Игнатьева, Татьяна Демина