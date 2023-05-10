В Татарстане на капремонт многоквартирных домов за 15 лет потратили более 83 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 2008 по 2022 год капитальный ремонт провели в 11 685 многоквартирных домах. Потратили на это за 15 лет 83,177 млрд рублей, рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Общая площадь капитально отремонтированных домов в Татарстане с 2008 года составила 52,33 млн кв. метров. Программа охватила около 2 млн человек, то есть половину населения региона.

Всего в 2023 году в Татарстане реализуются 44 республиканские программы на 54,354 млрд рублей. На капремонт выделено более 6 млрд рублей — около 60% от этой суммы приходится на средства собственников многоквартирных домов, 20% — республиканский бюджет и остальные 20% выделяют муниципалитеты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году в программе капремонта многоквартирных домов не участвуют три муниципалитета. Это Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана.



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Татьяна Демина