В Татарстане к отопительному сезону готовы 99,9% котельных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день готовы к работе в отопительный сезон 99,9% котельных. Осталось подготовить два объекта, сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на брифинге в кабмине.



Всего в Татарстане насчитывается 3 213 котельных. На сегодняшний день к отопительному периоду подготовлены 3 211 из них.

Напомним, в Казани почти все дома готовы к отопительному сезону. По данным на 18 сентября, это 99,38% многоквартирных домов — 5 883 из 5 956. Планируется, что тепло придет в квартиры жителей столицы Татарстана в конце сентября. В прошлом году отопительный период стартовал 26 сентября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана Михаил Застела заявил, казанские чиновники уже научились нормально открывать сезон подачи тепла, но они никак не могут решить проблему с управляющими компаниями и набором персонала. «Реальному времени» эксперт объяснил, ждать ли проблем с отоплением, вырастут ли тарифы за ЖКУ и какой недостаток есть у котельных на крышах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина