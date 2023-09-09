Капремонт многоквартирных домов в Татарстане завершен на 98%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 98%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Полностью завершены работы на 506 объектах, в том числе по замене 257 лифтов в 96 домах. В 219 домах ремонтные работы продолжаются. На 196 домах объем работ превысил 70%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад сообщалось, что в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани капитальный ремонт 50 многоквартирных домов подходит к завершению. Работы были выполнены на 85%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов