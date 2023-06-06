«Рост цен ничем не обусловлен»: вслед за арматурой на стройках подорожал цемент
Почему «стратегические» стройматериалы дорожают, несмотря на вмешательство надзорных органов
Потенциальных покупателей квартир в новостройках ждет новое разочарование: цены на цемент взлетели вслед за ценами на арматуру, а значит и без того дорогие квадратные метры станут еще дороже. Надзорным органам только-только удалось притормозить повышение стоимости «стратегических» строительных материалов — стальной арматуры и труб, и в совокупности все это уже предопределило новый виток цен на жилье в ближайшее время. Подробнее о болезненном ударе «железного прута» по строительной отрасли, странностях ценообразования материалов и резком подорожании цемента — в материале «Реального времени».
«Сегодня рост цен ничем не обусловлен»
Цены на металл в этом году резко пошли в рост в начале марта, и тогда же глава российского Минстроя Ирек Файзуллин выразил глубокую озабоченность тем, что это отразится на конечной стоимости строительства уже начатых объектов. Тогда же министерство направило обращение по этому поводу в ФАС, однако уже 19 апреля антимонопольное ведомство объявило, что не усматривает причин принимать меры реагирования, поскольку ни один из участников этого рынка не занимает на нем доминирующее положение.
В мае рост стоимости металла взяла на контроль и Генпрокуратура, однако цены на арматуру и трубы тем временем продолжили движение вверх вместе с ценами на конечный продукт — жилье.
Беляков пояснил, что в сезон строек, летом, поставщики металла всегда просят за него больше, чем не в сезон — зимой, исходя из логики «чем дороже выставим, тем больше заработаем». Хотя ему представляется, что куда логичнее было бы в сезон наивысшего спроса заработать на растущем обороте — особенно с учетом того, что зарубежные рынки сбыта в связи с санкциями за СВО стали для российских производителей недоступными:
— Налицо абсурдная ситуация: заграница нас не любит, мы ее тоже, они не покупают у нас металл, а цены на него на внутреннем рынке продолжают расти. При этом если раньше рост цен на металл объясняли ростом доллара, то сейчас мы к доллару не привязаны — а рост цен налицо. Зимой хотя бы обосновать его можно — ну, там, отоплением цехов, например, а летом он вообще ничем не обусловлен!
«Регулировать рынок — функция государства»
— Сезонное повышение на металл, впрочем, как и на цемент, для лета — обычное дело, — поддержал коллегу гендиректор ГК «ЖИК» Эмиль Хуснутдинов. — В этот период дорожают все материалы. Цены растут на 20—25% в это время.
Но все, что в такой рост не вписывается, должно вызывать, по его мнению, беспокойство и соответствующую реакцию:
С учетом того, что в строительстве, несмотря ни на что, дела обстоят пока неплохо — начинаются новые проекты, завершаются старые, Эмиль Хуснутдинов отметил, что в продажах новостроек наблюдается стагнация, и одна из ее причин — высокая стоимость и, как следствие, низкая доступность жилья для тех, кто в нем нуждается:
— Я надеюсь, что общими усилиями эта тенденция будет преодолена. Тут ведь много лет уже наблюдаются амплитудные движения — то верх, то вниз, и я надеюсь, что скоро все должно наладиться. Правительство России принимает меры к стимулированию спроса [на жилье], и думаю, подстегнуть его удастся. Но цены на квадратные метры вряд ли упадут: если себестоимость строительства растет и цены на материалы растут, то как может падать цена продаж?
Почему не спасают запасы
На вопрос, как можно эту ситуацию изменить, если рынок ее сам так и не урегулировал, Андрей Беляков ответил: «Очень просто, и это уровень не республики и города, а федералов — должен быть принят единый закон, и все».
Пока этого не случилось, Беляков предполагает, что в 2023 году, как и в прошлые годы, незначительное снижение цен на металл постепенно начнется, однако уж точно не повлияет на цены «конечного продукта» — жилья:
— Надо понимать, что в сметы закладывается цена, единая по году — усредненная стоимость. Летом металл стоит, условно говоря, 70 тысяч, зимой — 55, берем среднее значение, закладываем 10 процентов на риски — и в итоге получаем 70 тысяч. Закупать металл заранее по дешевке смысла нет: на это надо будет брать кредит, а кредитная нагрузка ляжет на конечную стоимость, и строители ничего не выиграют.
По словам Вольфсона, депутаты Госдумы прилагают усилия, чтобы «разрулить» проблему — ведут переговоры с железнодорожниками о выделении вагонов:
— Я лично письменно обращался к руководству Куйбышевской железной дороги — они отреагировали, вагоны выделили. Решаем проблемы, что называется, в ручном режиме.
Депутат убежден, что и ценовые проблемы преодолимы, поскольку сегодня в России сложились обстоятельства, способствующие развитию внутреннего рынка нашей страны:
— Если раньше рост цен на строительные материалы объясняли ростом валютного курса, большими объемами экспорта, то сегодня созданы все условия для торговли ими внутри страны. И мы обязательно разберемся, что мешает нормальному ценообразованию!
Ранее российские аналитики объясняли рост цен на арматуру совокупностью таких факторов, как рост спроса на металл в мире и в стране (в мире — связи с тем, что строительство активизировалось из-за падения цен на энергоносители, а в России — поскольку идет восстановление новых территорий). Среди других причин называли растущие потребности турецких строителей, занимающихся восстановлением страны после землетрясения, а также выход из кризиса и рост экономики главного мирового покупателя металла — Китая.
В российском Минпромторге рост цен на арматуру кроме сезонного фактора объяснили подорожанием лома черных металлов и повышением тарифов естественных монополий на электроэнергию и железнодорожные перевозки, которые никто не отменял, — и это тоже не внушает особого оптимизма. Вкупе с тем, что рассказал Илья Вольфсон о росте стоимости цемента, скорее можно предполагать эскалацию цен на жилье как на конечный продукт.
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