«Рост цен ничем не обусловлен»: вслед за арматурой на стройках подорожал цемент

Почему «стратегические» стройматериалы дорожают, несмотря на вмешательство надзорных органов

Потенциальных покупателей квартир в новостройках ждет новое разочарование: цены на цемент взлетели вслед за ценами на арматуру, а значит и без того дорогие квадратные метры станут еще дороже. Надзорным органам только-только удалось притормозить повышение стоимости «стратегических» строительных материалов — стальной арматуры и труб, и в совокупности все это уже предопределило новый виток цен на жилье в ближайшее время. Подробнее о болезненном ударе «железного прута» по строительной отрасли, странностях ценообразования материалов и резком подорожании цемента — в материале «Реального времени».



«Сегодня рост цен ничем не обусловлен»



Цены на металл в этом году резко пошли в рост в начале марта, и тогда же глава российского Минстроя Ирек Файзуллин выразил глубокую озабоченность тем, что это отразится на конечной стоимости строительства уже начатых объектов. Тогда же министерство направило обращение по этому поводу в ФАС, однако уже 19 апреля антимонопольное ведомство объявило, что не усматривает причин принимать меры реагирования, поскольку ни один из участников этого рынка не занимает на нем доминирующее положение.

В мае рост стоимости металла взяла на контроль и Генпрокуратура, однако цены на арматуру и трубы тем временем продолжили движение вверх вместе с ценами на конечный продукт — жилье.

— Если в период пандемии коронавируса цены на металл поднимались до заоблачных высот — до 100 тысяч рублей за тонну и выросли на 100—120%, то это было следствием алчности заводов-производителей. И потом последовало снижение. А сейчас рост происходит в пределах сезонного повышения, по сравнению с февралем металл подорожал процентов на 25%, — сообщил директор казанской строительной компании «Бриз» Андрей Беляков. — Но все равно я считаю это ненормальным с точки зрения разумного ведения бизнеса.

Беляков пояснил, что в сезон строек, летом, поставщики металла всегда просят за него больше, чем не в сезон — зимой, исходя из логики «чем дороже выставим, тем больше заработаем». Хотя ему представляется, что куда логичнее было бы в сезон наивысшего спроса заработать на растущем обороте — особенно с учетом того, что зарубежные рынки сбыта в связи с санкциями за СВО стали для российских производителей недоступными:

— Налицо абсурдная ситуация: заграница нас не любит, мы ее тоже, они не покупают у нас металл, а цены на него на внутреннем рынке продолжают расти. При этом если раньше рост цен на металл объясняли ростом доллара, то сейчас мы к доллару не привязаны — а рост цен налицо. Зимой хотя бы обосновать его можно — ну, там, отоплением цехов, например, а летом он вообще ничем не обусловлен!

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Регулировать рынок — функция государства»

— Сезонное повышение на металл, впрочем, как и на цемент, для лета — обычное дело, — поддержал коллегу гендиректор ГК «ЖИК» Эмиль Хуснутдинов. — В этот период дорожают все материалы. Цены растут на 20—25% в это время.



Но все, что в такой рост не вписывается, должно вызывать, по его мнению, беспокойство и соответствующую реакцию:

— Я считаю, что регулировать рынок — это функция государства. Есть антимонопольные, тарифные структуры, и это их работа, но для того, чтобы она была проделана, требуется отмашка, что называется, с самого верха, — убежден казанский застройщик.

С учетом того, что в строительстве, несмотря ни на что, дела обстоят пока неплохо — начинаются новые проекты, завершаются старые, Эмиль Хуснутдинов отметил, что в продажах новостроек наблюдается стагнация, и одна из ее причин — высокая стоимость и, как следствие, низкая доступность жилья для тех, кто в нем нуждается:



— Я надеюсь, что общими усилиями эта тенденция будет преодолена. Тут ведь много лет уже наблюдаются амплитудные движения — то верх, то вниз, и я надеюсь, что скоро все должно наладиться. Правительство России принимает меры к стимулированию спроса [на жилье], и думаю, подстегнуть его удастся. Но цены на квадратные метры вряд ли упадут: если себестоимость строительства растет и цены на материалы растут, то как может падать цена продаж?



Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Почему не спасают запасы

На вопрос, как можно эту ситуацию изменить, если рынок ее сам так и не урегулировал, Андрей Беляков ответил: «Очень просто, и это уровень не республики и города, а федералов — должен быть принят единый закон, и все».

Пока этого не случилось, Беляков предполагает, что в 2023 году, как и в прошлые годы, незначительное снижение цен на металл постепенно начнется, однако уж точно не повлияет на цены «конечного продукта» — жилья:

— Надо понимать, что в сметы закладывается цена, единая по году — усредненная стоимость. Летом металл стоит, условно говоря, 70 тысяч, зимой — 55, берем среднее значение, закладываем 10 процентов на риски — и в итоге получаем 70 тысяч. Закупать металл заранее по дешевке смысла нет: на это надо будет брать кредит, а кредитная нагрузка ляжет на конечную стоимость, и строители ничего не выиграют.

— Информация о росте цен на металл была весной, но эту тенденцию уже остановили, прокуратура приняла меры, — заверил «Реальное время» депутат Госдумы, основатель группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон. — Сейчас новая проблема — идет рост цен на цемент, сопряженный со сложностями его доставки, попросту — не хватает железнодорожных вагонов, железная дорога перегружена. Вместо пяти дней доставка занимает 15 и более.

По словам Вольфсона, депутаты Госдумы прилагают усилия, чтобы «разрулить» проблему — ведут переговоры с железнодорожниками о выделении вагонов:

— Я лично письменно обращался к руководству Куйбышевской железной дороги — они отреагировали, вагоны выделили. Решаем проблемы, что называется, в ручном режиме.

Депутат убежден, что и ценовые проблемы преодолимы, поскольку сегодня в России сложились обстоятельства, способствующие развитию внутреннего рынка нашей страны:

— Если раньше рост цен на строительные материалы объясняли ростом валютного курса, большими объемами экспорта, то сегодня созданы все условия для торговли ими внутри страны. И мы обязательно разберемся, что мешает нормальному ценообразованию!



«Сейчас новая проблема — идет рост цен на цемент, сопряженный со сложностями его доставки». Фото: наш.дом.рф

Ранее российские аналитики объясняли рост цен на арматуру совокупностью таких факторов, как рост спроса на металл в мире и в стране (в мире — связи с тем, что строительство активизировалось из-за падения цен на энергоносители, а в России — поскольку идет восстановление новых территорий). Среди других причин называли растущие потребности турецких строителей, занимающихся восстановлением страны после землетрясения, а также выход из кризиса и рост экономики главного мирового покупателя металла — Китая.

В российском Минпромторге рост цен на арматуру кроме сезонного фактора объяснили подорожанием лома черных металлов и повышением тарифов естественных монополий на электроэнергию и железнодорожные перевозки, которые никто не отменял, — и это тоже не внушает особого оптимизма. Вкупе с тем, что рассказал Илья Вольфсон о росте стоимости цемента, скорее можно предполагать эскалацию цен на жилье как на конечный продукт.