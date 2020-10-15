«Подписывал не глядя»: казанского директора отдали под суд за провал госконтрактов на 350 миллионов

Уголовка грозит и получателям необоснованных «авансов» на укрепление берегов Волги и Вятки

В Советский райсуд Казани поступило дело 71-летнего Фоата Мухаметшина, что почти 20 лет руководил ФГУ «Средволгаводхоз», а на пенсии получил статус обвиняемого. По версии Следкома, злоупотребления директора ФГУ вылились в потери бюджета на 115 млн рублей на фоне провала программы развития водохозяйственного комплекса РФ на двух объектах в Поволжье. Вину Мухаметшин не признает. О непредусмотренных «авансах» в десятки миллионов рублей, генподрядчиках-банкротах и водном мундиале в Казани, что «мешал» укреплению берегов в Мамадыше и Ульяновске, — в материале «Реального времени».

Возврата миллионов за «золотые дамбы» бюджет пока не требует



Ущерб по делу Фоата Мухаметшина следователи оценили в 115 млн 228 тыс. рублей. Однако гражданский иск потерпевшей организации, Федерального агентства водных ресурсов, пока заявлен лишь на сумму 694,7 тыс. рублей. Она фигурирует в самом первом эпизоде экс-директора казанского ФГУ «Средволгаводхоз», которое влилось в состав «Центррегионводхоза».

Первые претензии силовиков к Мухаметшину появились в декабре 2019-го — по материалам проверок Казанской природоохранной прокуратуры и УЭБиПК МВД Татарстана. В августе 2020-го в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ ему предъявили финальное обвинение:

эпизод 1. Премиальные самому себе — присвоение средств путем незаконного начисления премий в 2016—2018 годах, ущерб — 694,7 тыс. рублей (ч. 3 ст. 160 УК РФ);

— присвоение средств путем незаконного начисления премий в 2016—2018 годах, ущерб — 694,7 тыс. рублей (ч. 3 ст. 160 УК РФ); эпизод 2. Переплата 48,8 млн рублей в 2014—2016 годах за укрепление берегов Вятки в районе Мамадыша — злоупотребление полномочиями путем подписания заведомо недостоверных актов выполненных работ с завышением реальных объемов генподрядчика ПАО «Камгэсэнергострой»(ч. 1 ст. 285 УК РФ);

— злоупотребление полномочиями путем подписания заведомо недостоверных актов выполненных работ с завышением реальных объемов генподрядчика ПАО «Камгэсэнергострой»(ч. 1 ст. 285 УК РФ); эпизод 3. Переплата 65,7 млн рублей в 2016—2017 годах за укрепление берегов Волги у поселка Ундоры в Ульяновской области — злоупотребление полномочиями путем подписания заведомо недостоверных актов выполненных работ с завышением реальных объемов генподрядчика ЗАО (АО) КСУ «Гидроспецстрой» (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Оба госконтракта числятся неисполненными до сих пор, хотя «Камгэс» получил 186,5 млн, а «Гидроспецстрой» — 169,96 млн рублей. Фото средволгаводхоз.рф

Прежние обвинения в превышении полномочий и в растрате тех самых переплаченных сумм с Мухаметшина сняли. Однако в части действий должностных лиц генподрядных организаций материалы выделили и направили по подследственности — в МВД.

Оба госконтракта числятся неисполненными до сих пор, хотя «Камгэс» получил 186,5 млн, а «Гидроспецстрой» — 169,96 млн рублей.

Версия защиты: премии смыла «Чистая вода», миллионы по контрактам считали неправильно

Вину 71-летний экс-чиновник не признавал и не признает. Считает, что все документы подписывал на законных основаниях. Полномочиями не злоупотреблял, средства бюджета не присваивал.

По мнению обвиняемого, издание им, как директором, приказов о премировании сотрудников и себя лично из внебюджетного фонда ФГУ «Средволгаводхоз» не противоречило нормативным актам. Ведь устав ФГУ предусматривал финансовую самостоятельность в части распоряжения внебюджетными поступлениями, а проверки казначейства и начальства никаких нарушений не выявляли.

Кроме того, Мухаметшин настаивает, что эти личные премии преимущественно расходовал в интересах организации — в частности, на ежегодные приемы гостей и участников международного конгресса «Чистая вода», встречу делегации ЮНИДО при ООН и коллег из Китая, приезжавших на конференцию по вопросам российско-китайского мониторинга качества трансграничных вод. По версии защиты, деньги шли на оплату фуршетов, обеды в ресторанах, закупку сувениров. В бюджете ФГУ такие статьи расходов не закладывались.

Мухаметшин ссылался и на паводок 2015-го года, который размыл неукрепленную мамадышскую дамбу так, что стоимость запланированных работ потребовала корректировки в сторону увеличения. Фото средволгаводхоз.рф

Впрочем, следователи считают, что никакой финансовой самостоятельности в плане премирования самого себя у директора ФГУ не было. Нормативные документы Федерального агентства водных ресурсов предусматривали выплату премиальных руководителям подведомственных учреждения лишь по приказам самого агентства.

Не согласен Фоат Мухаметшин и с претензиями в части ущерба бюджету по невыполненным госконтрактам, где заказчикам выступал «Средволгаводхоз». Позиция обвиняемого: промежуточные акты подписывал не глядя, не вникая в цифры, веря генподрядчикам и зная, что данные будут скорректированы на финальном этапе. Задача была освоить бюджет в течение нескольких лет, однако в полном объеме это не удалось, и 9 млн рублей в конце 2016-го (по контракту «Камгэса» ), а также 8,6 млн в конце 2017-го (по контракту «Гидроспецстроя») были возвращены в бюджет.

По данным источников «Реального времени», Мухаметшин ссылался и на то, что эксперт неверно рассчитал стоимость выполненных работ, и на паводок 2015-го года, который размыл неукрепленную мамадышскую дамбу так, что стоимость запланированных работ потребовала корректировки в сторону увеличения.

А по второму объекту экс-руководитель «Средволгаводхоза» указывал на обвал 2017-го года, который скрыл часть выполненных работ, а также отмечал — из-за спортивных событий в Казани в 2015—2018 годах уровень воды в Куйбышевском водохранилище держали на уровне 53 метров. А разработанный проект укрепления ульяновских берегов требовал отметки 51,5 метра, и такое расхождение вело к удорожанию работ.

Суда Мухаметшин ждет под подпиской о невыезде.

В 2019-м суд приговорил экс-руководителя ГИСУ РТ Рашида Нуруллина к 1 году лишения свободы за превышение полномочий. Фото Юлии Косолапкиной

По схожему делу о «золотых» берегах Кабана и Казанки в 2019-м суд приговорил экс-руководителя ГИСУ РТ Рашида Нуруллина к 1 году лишения свободы за превышение полномочий и освободил от наказания за сроком давности.

Смены директоров, банкротство и подвисшие контракты

Как выяснило «Реальное время», первоначальная экспертиза Минстроя РТ оценила стоимость работ по возведению 1 135 метров защитной дамбы и укрепления берега Вятки в Мамадыше в 239,9 млн рублей. По итогам аукциона она составила 238,8 млн рублей, контракт заключили с победителем — «Камгэсэнергостроем». Но позже цена упала до 195,5 млн рублей, когда Федеральное агентство водных ресурсов как оператор Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годах» настояло на проверке сметы в Главгосэкспертизе.

Сдать объект планировалось в 2016-м. Не успели. В начале 2017-го работа встала. При этом, по данным следствия, 330 метров дамбы не построены и до сих пор. Причем акты об их выполнении почти в полном объеме подписаны Мухаметшиным и оплачены федеральным казначейством еще 4 года назад. Свидетели утверждали при этом, что обвиняемый знал, что подписывает, ведь неоднократно бывал на объекте. А еще знал, что условия контракта не предусматривали никаких авансов.

Любопытно, что за время подготовки и исполнения данного контракта компания-генподрядчик успела сменить трех гендиректоров. А с мая прошлого года в отношении «Камгэса» возбуждено производство по арбитражному делу о банкротстве. Один из бывших руководителей, по данным источников «Реального времени», признался, что данные о завышенных объемах работ подавал заказчику по просьбе ныне обвиняемого, а еще пояснил, что реально строительством занимались субподрядчики — «Гидропромжилстрой» и «Гидроспецстрой». Причем первой компании «Камгэс» не доплатил, а второй — даже переплатил 15 млн, и даже после решения суда вернуть назад эту сумму не смог. Поскольку в отношении этой «Гидры» началась процедура банкротства. А в декабре 2019-го она получила этот статус.

С мая прошлого года в отношении «Камгэса» возбуждено производство по арбитражному делу о банкротстве. Фото Максима Платонова

Любопытно, что речь идет о том самом «Гидроспецстрое», который одновременно с субподрядом в Мамадыше получил госконтракт на укрепление ульяновских берегов. Причем и в этой организации в период вышеназванных работ почему-то неоднократно меняли главных директоров. Свидетели отмечали — полученные авансом 100 млн рублей от «Камгэса» за Мамадыш ушли большей частью на текущие нужды организации, в том числе зарплату, а когда дошло до закупки стройматериалов — оказалось, что нужные металлические профили подорожали. В итоге средств и материалов хватило лишь на 800 метров берега.

На ульяновском берегу Волги ситуация еще хуже. Из 1 031 метра берега лишь на 700 метрах были забиты стальные трубы и частично отсыпан грунт. Часть труб примерно на 10 млн рублей и другие стройматериалы так и остались лежать у берега. Иначе говоря — ни метра дамбы построено не было. Представители этой организации-банкрота объяснили расхождения в актах на оплату с реальными объемами расчетами своего ценного специалиста, ныне покойного! К слову, по этой истории в Ульяновске возбудили свое уголовное дело в отношении неустановленных представителей «Гидры».

Между тем оба проваленных контракта на сайте госзакупок числятся в стадии «исполнение». На завершение работ по обоим из федерального центра уже решено выделить дополнительные средства. Правда, их перечисление заморожено — на время расследования уголовного дела.