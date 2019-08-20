Минстрой РТ рассказал о динамике ипотечного кредитования в Татарстане

В Татарстане снизилось количество выданных ипотечных кредитов. Об этом рассказал на брифинге в Кабинете министров республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин.

По его данным, за январь — июнь 2019 года выдано 20 216 ипотечных кредитов, что оказалось на 19,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, на сумму 4,85 млрд рублей.

Причиной снижения темпов ипотечного кредитования Файзуллин назвал рост ставок по ипотеке. Средневзвешенная ставка в июне 2019 года составила 10,26%. Год назад — 9,63% годовых.