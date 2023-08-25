Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане завершена на 95%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 95%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Полностью завершены работы на 373 объектах. За последний месяц строители завершили работы в 154 многоквартирных домах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году в программе капремонта многоквартирных домов не участвовали три муниципалитета. Это Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана. Как рассказывал в мае гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров, неучастие некоторых муниципалитетов в программе связано с отсутствием необходимых на это денег.

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Айрат Назипов