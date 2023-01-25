Заместителем министра строительства Татарстана назначен Анвар Зарипов

Анвар Зарипов назначен на должность заместителя Минстроя Татарстана, соответствующий указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Назначить с 30 января 2023 года Зарипова Анвара Маратовича на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, — гласит текст документа.

Фото: скриншот/tatarstan.ru

Напомним, в начале года пост заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана по собственному желанию покинул Ринат Абдуллин. От должности, которую он занимал с 2020 года, он освобожден с 10 января 2023 года.

На сегодняшний день у министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марата Айзатуллина остаются шесть заместителей — Алексей Фролов, Ильшат Гимаев, Мазит Салихов, Владимир Кудряшев, Ильнур Нурмухаметов и Элеонора Абубакирова.



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Маргарита Головатенко