Новости общества

18:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Заместителем министра строительства Татарстана назначен Анвар Зарипов

16:20, 25.01.2023 1
Заместителем министра строительства Татарстана назначен Анвар Зарипов
Фото: tatarstan.ru

Анвар Зарипов назначен на должность заместителя Минстроя Татарстана, соответствующий указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Назначить с 30 января 2023 года Зарипова Анвара Маратовича на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, — гласит текст документа.

Фото: скриншот/tatarstan.ru

Напомним, в начале года пост заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана по собственному желанию покинул Ринат Абдуллин. От должности, которую он занимал с 2020 года, он освобожден с 10 января 2023 года.

На сегодняшний день у министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марата Айзатуллина остаются шесть заместителей — Алексей Фролов, Ильшат Гимаев, Мазит Салихов, Владимир Кудряшев, Ильнур Нурмухаметов и Элеонора Абубакирова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммнуального хозяйства РТ

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:37
    На отца похож своего - директор госжилфонда
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также